Сегодня 18:46 Взрыв «Валькирии». Что известно о заговоре против Гитлера в июле 1944 года Историк Багдасарян: героизация заговора 20 июля — попытка реабилитации вермахта 0 0 0 Фото: Мемориальная доска на месте расстрела полковника Клауса фон Штауффенберга / Викимедиа Мир

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Сегодня исполняется 80 лет со дня самого известного покушения на Гитлера — операции «Валькирия». Участников этого заговора считают героями, хоть они выступили против фюрера, когда поражение Германии было уже очевидным. Почему провальный план заговорщиков стал таким знаменитым — в материале 360.ru.

Заговор против Гитлера Военные-заговорщики раскачивались с 1938 года. Их не устраивал сам Гитлер, его политика и ближайшие помощники, но торопиться никто не хотел. Поначалу фюрера планировали взять в заложники, а потом изолировать от мира, как Наполеона. Но позже все же решили убить — не последнюю роль тут сыграла Сталинградская битва. Вместе с Гитлером хотели устранить его официального преемника Германа Геринга, а также рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Убить всех планировали одним махом во время важного совещания и даже выдвинули в сторону правительственного квартала части резервной армии. Но пока все собрались, Гитлер уехал. В конце концов заговорщики решили сосредоточиться хотя бы на фюрере. Было решено устроить взрыв в его главной секретной ставке Wolfsschanze — «Волчье логово». Это был комплекс из почти сотни бункеров и укреплений посреди густого леса. Все это окружала колючая проволока, минные поля, пулеметные и зенитные позиции.

Интересно Операцию назвали «Валькирия». Во-первых, так в скандинавском эпосе, весьма чтимом в Третьем рейхе, звали деву-воительницу, что решала, кому из павших воинов суждено попасть во Вальхаллу. Во-вторых, кодовое имя «Валькирия» немцы давали планам прикрытия важных объектов Германии в случае непредвиденных ситуаций. Операцию назвали «Валькирия». Во-первых, так в скандинавском эпосе, весьма чтимом в Третьем рейхе, звали деву-воительницу, что решала, кому из павших воинов суждено попасть во Вальхаллу. Во-вторых, кодовое имя «Валькирия» немцы давали планам прикрытия важных объектов Германии в случае непредвиденных ситуаций.

Операция «Валькирия» Утром 20 июля 1944 года полковник Клаус фон Штауффенберг вместе со своим адъютантом обер-лейтенантом Вернером фон Хафтеном и генерал-майором Гельмутом Штифом на самолете прибыли в ставку Гитлера Wolfsschanze. Заговорщики везли два портфеля: один был полон бумаг о формировании заградительных дивизий для защиты Восточной Пруссии, а в другом лежало два пакета британской пластиковой взрывчатки с химическими взрывателями замедленного действия.

Фото: Полковник Клаус фон Штауффенберг (стоит боком в светлом кителе) за пять дней до покушения, 15 июля 1944 года / Викимедиа

Штауффенберг, сославшись на глухоту после ранения, попросил посадить его поближе к фюреру. Поставив портфель под стол, рядом с Гитлером, полковник вышел под предлогом срочного телефонного разговора. Ровно в 12 часов 42 минуты раздался взрыв. Из 24 человек, присутствовавших на совещании, погибли четверо — два генерала, полковник и стенографист. Остальные получили ранения, в том числе и сам Гитлер: у него был сильный ушиб руки, которой фюрер опирался на стол в момент взрыва, а также разрыв барабанных перепонок, ушное кровотечение и ссадины.

Фото: Руины блока, в котором произошел взрыв, 20 июля 1944 года / Викимедиа

Последствия заговора Даже при неудавшемся покушении заговорщики пытались перехватить власть и возглавить армию, но и тут потерпели поражение. К вечеру один из главных руководителей бунта генерал-полковник Людвиг Бек застрелился. Еще четверо его товарищей, в том числе и Штауффенберг, были арестованы и той же ночью расстреляны.

Интересно Тела расстрелянных захоронили на Старом кладбище церкви Святого Матфея в Берлине. Однако Гиммлер приказал выкопать их и сжечь в крематории в Веддинге. Прах развеяли над дренажными полями. Тела расстрелянных захоронили на Старом кладбище церкви Святого Матфея в Берлине. Однако Гиммлер приказал выкопать их и сжечь в крематории в Веддинге. Прах развеяли над дренажными полями.

Гитлер понимал, что бунтовщиков куда больше, и не собирался спускать дело на тормозах. Напротив, в ночь после заговора он обратился по радио к нации и пообещал жестоко покарать всех участников мятежа. За дело взялись спецы из гестапо: они нашли буквально всех, кто имел хоть малейшее отношение к событиям 20 июля.

Фото: Заседание Народной судебной палаты по делу о заговоре 20 июля 1944 года / Викимедиа

Фюрер лично распорядился, что суд должен быть быстрым, а подсудимые — повешены, «как скот на бойне». Родственников заговорщиков бросали в тюрьмы и концлагеря, 46 детей поместили в детский дом. Последний смертный приговор по делу о заговоре вынесли всего за три недели до смерти самого Гитлера.

Интересно Всего казнили или довели до самоубийства около 200 человек, в том числе трех генерал-фельдмаршалов, 19 генералов, 26 полковников, двух послов и семерых дипломатов, одного министра, трех статс-секретарей, многих высокопоставленных чиновников. Процессы и казни шли практически безостановочно с августа 1944-го по апрель 1945-го. Даже после того, как 3 февраля 1945 года в здание Народной судебной палаты попала американская бомба и потолочная балка убила судью, заседания отложили всего на месяц. Последнее судебное заседание состоялось 19 апреля 1945 года. Всего казнили или довели до самоубийства около 200 человек, в том числе трех генерал-фельдмаршалов, 19 генералов, 26 полковников, двух послов и семерых дипломатов, одного министра, трех статс-секретарей, многих высокопоставленных чиновников. Процессы и казни шли практически безостановочно с августа 1944-го по апрель 1945-го. Даже после того, как 3 февраля 1945 года в здание Народной судебной палаты попала американская бомба и потолочная балка убила судью, заседания отложили всего на месяц. Последнее судебное заседание состоялось 19 апреля 1945 года.

Операция для пропаганды Всего покушений на Гитлера насчитывалось около двух десятков. Дело в том, что часть немецких генералов считали его человеком одержимым — с психическими патологиями. Они были уверены, что фюрер ведет Германию к катастрофе, пояснил 360.ru доктор исторических наук Вардан Багдасарян.

После покушения 20 июля Гитлер фактически чудом остался жив. Взрывной волной ему разорвало одежду, вокруг фюрера погибли четыре человека. Но главное, что операция «Валькирия» вывела на раскрытие достаточно обширного заговора, в который оказалась вовлечена значительная часть германского генералитета. Вардан Багдасарян доктор исторических наук

Расследование этого нападения длилось практически до конца существования Третьего рейха: участников заговора разоблачали и уничтожали вплоть до апреля 1945 года, уточнил историк. Однако сведения об этих событиях не вполне точные: их зачастую обрабатывают и преподносят так, как это выгодно актуальной пропаганде. «Через некоторое время начались попытки показать, что не весь немецкий народ был соучастником преступлений. Более того, не все в Германии и ее руководстве были соучастниками гитлеровского режима: многие были против и выдвигали альтернативу», — рассказал Багдасарян.

Фото: Казни, которые устраивали солдаты вермахта на Восточном фронте / Викимедиа

По его словам, с какого-то момента это стало фактически едва ли не центральной темой ФРГ. Идея была такой: СС, СД, службы безопасности и охраны, гестапо, какие-то нацистские подразделения — плохие, а вот вермахт (вооруженные силы нацистской Германии) и другие государственные структуры — хорошие.

Чтобы продемонстрировать, насколько была существенна оппозиция Гитлеру, показывали, что были другие: антигитлеровцы, например, и поэтому не надо на всех распространять ответственность. Раскрутка темы операции «Валькирия» входила в план реабилитации госаппарата Федеративной Республики Германия. Вардан Багдасарян

«Да, операция „Валькирия“ действительно была близка к завершению. Да, в нее был вовлечен широкий круг людей, заговор был действительно большим. Но пропаганда этой темы была лишь попыткой сузить зону ответственности военных за преступления германского нацистского государства», — пояснил Багдасарян. Он добавил, что важность заговора 20 июля — именно в последующей попытке реабилитации вермахта западно-германской и американской пропагандой в период холодной войны. Им нужно было объяснить сотрудничество с бывшими гитлеровцами.

Интересно Легенду о «чистом вермахте» создали бывшие немецкие военнослужащие в первые годы существования ФРГ. Они рассказывали о непричастности простых солдат к холокосту и другим военным преступлениям во время Второй мировой войны, в частности, на Восточном фронте. К счастью, в Германии были честные историки: они доказали, что вопреки нормам международного права именно высшее армейское командование отдавало приказы убивать тысячи военнопленных, гражданское население, а сама война против Советского Союза была войной на уничтожение. Легенду о «чистом вермахте» создали бывшие немецкие военнослужащие в первые годы существования ФРГ. Они рассказывали о непричастности простых солдат к холокосту и другим военным преступлениям во время Второй мировой войны, в частности, на Восточном фронте. К счастью, в Германии были честные историки: они доказали, что вопреки нормам международного права именно высшее армейское командование отдавало приказы убивать тысячи военнопленных, гражданское население, а сама война против Советского Союза была войной на уничтожение.

«Заговор вынашивался с 1938 года. Летом 1944 года фактически все было решено: люди понимали, что Германия проигрывает. И было понятно, что страна должна ответить перед человечеством за совершенные преступления», — отметил историк. Он добавил, что концепция «Во всем виноват Гитлер» нравилась всем. Это была попытка перенести ответственность со всего германского государства и многих его руководителей на узкий круг лиц. Это был хороший выход. Примерно так же немцам в конце войны казалось хорошей идеей договариваться с англичанами и американцами о союзе против СССР.