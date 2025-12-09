Взмахи ядерной дубиной. Почему к словам Хегсета стоит отнестись со всей серьезностью?
За активными изменениями на линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии, а также за явным креном администрации США в сторону, противоположную от желаний и требований Украины и Европы, почти незамеченным осталось выступление шефа Пентагона, с некоторых пор именуемого Министерством войны, Пита Хегсета.
Хегсет заявил, что США серьезно рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний и даже, с высокой долей вероятности, проведут их.
«Как заявил президент Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны, разработаем дополнительные варианты поддержки сдерживания и управления эскалацией. Мы никогда не позволим нашей стране стать уязвимой для ядерного шантажа, даже в мире, где сталкиваемся с двумя другими крупными ядерными державами. И мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки ядерного оружия наравне с другими», — сказал министр.
Важно подчеркнуть, что оговорка «наравне с другими», как бы предполагающая, что Штаты сами по себе не станут инициаторами возобновления ядерной гонки, на самом деле вещь довольно условная. Она оставляет решение об испытаниях на усмотрение президента США, который, как нам доказывает первый год его правления, может быть весьма субъективным.
Ведь хватило же американскому лидеру ума объявить о возобновлении испытаний на том лишь основании, что Россия провела успешный тестовый запуск ракетной системы «Буревестник», оснащенной ядерным реактором.
Тогда отчего-то никто не подсказал Трампу, что слово nuclear в этом контексте относится не к заряду, а к двигателю и ничего общего с испытанием ядерного оружия не имеет. В противном случае работу каждого ядерного реактора на планете надо было бы отнести к тестам по усовершенствованию атомной бомбы.
И вот теперь Пит Хегсет говорит нам о готовности Штатов провести ядерные испытания. На самом деле это не что иное, как попытка возобновить гонку вооружений в ситуации, когда иных рычагов давления на геополитических конкурентов — Россию и Китай — у США попросту не осталось.
При таких раскладах, когда причина, чтобы начать испытания, уже существует, нынешний или любой следующий хозяин Белого дома повод придумать сможет довольно легко.
Тем более что ставшее с некоторых пор традиционным для Запада «хайли-лайкли» — удобный способ обвинить противника в различного рода грехах, не утруждая себя поиском неопровержимых доказательств — никуда ведь не делось. И то, что действующая американская администрация пользуется им гораздо реже, чем предшественники, вовсе не означает полного отказа от этой порочной практики.
Так что, как ни крути, к словам Хегсета стоит отнестись со всей серьезностью. Возможно, тема предотвращения новой ядреной гонки станет одной из центральных на проходящих сейчас между Россией и США переговорах по всеобъемлющему урегулированию конфликта на Украине.
Во всяком случае, это было бы очень правильно.