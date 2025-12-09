За активными изменениями на линии боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии, а также за явным креном администрации США в сторону, противоположную от желаний и требований Украины и Европы, почти незамеченным осталось выступление шефа Пентагона, с некоторых пор именуемого Министерством войны, Пита Хегсета.

Хегсет заявил, что США серьезно рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний и даже, с высокой долей вероятности, проведут их.

«Как заявил президент Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны, разработаем дополнительные варианты поддержки сдерживания и управления эскалацией. Мы никогда не позволим нашей стране стать уязвимой для ядерного шантажа, даже в мире, где сталкиваемся с двумя другими крупными ядерными державами. И мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки ядерного оружия наравне с другими», — сказал министр.

Важно подчеркнуть, что оговорка «наравне с другими», как бы предполагающая, что Штаты сами по себе не станут инициаторами возобновления ядерной гонки, на самом деле вещь довольно условная. Она оставляет решение об испытаниях на усмотрение президента США, который, как нам доказывает первый год его правления, может быть весьма субъективным.

Ведь хватило же американскому лидеру ума объявить о возобновлении испытаний на том лишь основании, что Россия провела успешный тестовый запуск ракетной системы «Буревестник», оснащенной ядерным реактором.