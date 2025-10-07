Накануне экс-канцлерин Германии фрау Меркель решила в очередной раз напомнить о себе в духе «в наше время все было по-другому».

В интервью венгерскому (неожиданно!) информационному проекту Partizan она призналась, что еще летом 2021 года хотела от лица всей Европы побеседовать с Владимиром Путиным, с тем чтобы отговорить грозного кремлевского властителя от планов по «вторжению» на Украину. «В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения серьезно, и поэтому хотела нового формата, чтобы мы могли говорить с ним напрямую как Европейский союз», — заявила Меркель, попутно отметив, что к тому же стремился и президент Франции Эммануэль Макрон. Надо же было такому случиться — разговора не состоялось. Нет, не по вине Кремля, а из-за отказа Польши и стран Прибалтики поддержать инициативу Берлина и выдать потенциальным европейским переговорщикам мандат Евросоюза на проведение встречи с российским лидером.

Фото: Stefan Sauer/dpa / www.globallookpress.com

Для тех, кто, прочитав эту фразу, до сих пор остается в недоумении и все еще силится понять, что это такое было, повторю: Варшава, Вильнюс, Рига и Таллин запретили Ангеле Меркель ехать в Москву, а она не посмела им перечить. «Запретили, прежде всего, страны Балтии, но Польша также оставалась против», — рассказала экс-глава правительства Германии, подчеркнув, что не хотела, чтобы в итоге вышло так, что Европа «не будет иметь общей политики в отношении России». «В любом случае этого не произошло. Затем я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина», — резюмировала Меркель, недвусмысленно, хотя и условно, умывая руки и перекладывая ответственность за украинский конфликт на неуступчивых коллег по Евросоюзу. Ситуация, мягко говоря, неординарная. Я давно слежу за германской политикой — как внутренней, так и внешней, — и на моей памяти еще не было случая, когда Берлин шел на поводу у европейских карликов (да простят меня маленькие, но гордые прибалтийские республики) против собственной воли. А тут на тебе: не решилась она.

Фото: Ангела Меркель и Владимир Путин на конференции стран G20 в Гамбурге, 2017 год. Malte Ossowski/SVEN SIMON / www.globallookpress.com

Впрочем, у меня нет ни желания, ни нужды доказывать, что Меркель врет. Тут все очевидно. Гораздо интереснее другое. Обратите внимание, какой нарратив она мягко продвигает: «Если бы мы тогда поговорили с Путиным, вероятно, конфликта удалось бы избежать». Теперь просто подумайте. Европа сегодня находится буквально на пороге куда более страшной войны, возможно, даже мировой. По крайней мере, сами европейцы разгоняют эту мысль через СМИ каждый день.

Что делают европейские лидеры в ситуации, когда завтра может наступить самая настоящая катастрофа? Правильно, с прежним «прибалтийским» упорством продолжают отказываться от переговоров с Москвой.

Один раз (если следовать логике Меркель) такое поведение уже привело к трагедии, конца и края которой не видно. Зачем нарываться на еще большие неприятности по второму кругу, не сможет ответить ни один адекватный европейский эксперт. Таким образом, интервью бывшей бундесканцлерин стало приговором западным, конкретно европейским, политическим элитам, чья недоговороспособность давно уже приобрела хронический характер. Все это лишний раз доказывает, что с Европой бесполезно договариваться о мире, ее можно только принудить, чем нам и придется заняться.