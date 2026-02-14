Выше отца и всегда рядом. Зачем лидер Северной Кореи продвигает любимую дочь?

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын утвердился в мысли, что его преемницей станет 13-летняя дочь Ким Чжу Э. Девочка все чаще появляется на публичных мероприятиях и принимает участие в официальных церемониях вместе с отцом. Власти КНДР подключили к раскрутке Ким Чжу Э газеты и телеканалы, которые не используют ее имя, а называют «уважаемой дочерью» и «любимым ребенком».

Наследница династии Ким

Об укреплении публичного и политического положения Ким Чжу Э сообщило Национальное разведывательное управление Южной Кореи (NIS). По версии ведомства, окончательным подтверждением наследования власти станет появление дочери лидера Северной Кореи на съезде Трудовой партии Кореи. Это главное политическое событие страны, которое проходит раз в пять лет. На нем представляют программы развития на ближайшие годы. О том, что Ким Чен Ын растит из дочери преемницу, NIS говорила еще два года назад. Но теперь разведчики считают, что начался процесс внутреннего назначения. Все более частые появления девочки на публичных мероприятиях, указали силовики, де-факто сделали ее вторым лицом в государстве. Поэтому сейчас за Ким Чжу Э следят особо тщательно.

Фото: KIM Jae-Hwan / www.globallookpress.com

Когда мир узнал о Ким Чжу Э

Впервые все узнали о существовании дочери лидера Северной Кореи сразу после ее рождения из очень неожиданного источника. Бывший игрок НБА Деннис Родман, посетивший Пхеньян по официальному приглашению Ким Чен Ына в 2013 году, рассказал, что «держал на руках малышку Ким Чжу Э». На публике девочка вместе с отцом появилась в ноябре 2022-го во время испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». А потом стала постоянной спутницей отца на военных парадах, торжествах и официальных обедах. Официально Ким Чжу Э — единственная дочь Ким Чен Ына и его супруги Ли Соль Чжу. Однако NIS считает, что у нее есть старший брат, который родился в 2010 году, а также еще один младший родственник 2017 года рождения, у которого не установили даже пол. При этом за все время существования этих заявлений специалисты не узнали имен других детей лидера Северной Кореи.

Фото: РИА «Новости»

Доказательством укрепления статуса девочки как потенциальной преемницы стал выпуск почтовых марок с ее портретом. Это означает, что Ким Чжу Э официально вошла в состав руководства страны. Самый серьезный прорыв произошел в октябре 2024 года в день празднования 79-й годовщины создания Трудовой партии Кореи. Девочка не просто присутствовала на мероприятии, но и лично приветствовала иностранных дипломатов.

Интересно В прошлом году Ким Чжу Э принимала участие в церемонии спуска на воду эсминца «Чхве Хен», сопровождала отца во время визита в посольство России в День Победы, а также отправилась с ним в Пекин на военный парад, который прошел в сентябре. Поездка стала ее первым официальным визитом за границу.

По мнению разведки Южной Кореи, девочку учат дипломатии, основам протокола и командования военными для будущего руководства страной. В последний раз Ким Чжу Э появилась на публике в Новый год. Вместе с отцом и матерью она посетила Кымсусанский мемориальный дворец Солнца, где находятся мавзолеи бывших лидеров страны — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Семья отдала дань уважения своим предкам. На фотографиях, которые опубликовали северокорейские СМИ, девочка стоит между родителями в главном зале. Аналитики отметили, что это первый визит Ким Чжу Э в мемориальный комплекс, который стал символическим шагом в преддверии съезда правящей партии, где отец может объявить ее своей преемницей.

Фото: РИА «Новости»

Училась дома и стала выше отца

По данным разведки Южной Кореи, Ким Чжу Э никогда не посещала школу и училась дома в Пхеньяне. Также известно, что девочка увлекается катанием на лыжах, плаванием и верховой ездой. Конный спорт в Северной Корее считается одним из главных увлечений детей из элитных семей, он ассоциируется с привилегированным статусом и традициями. Кроме того, в свет дочь главы государства всегда выходит с распущенными волосами, что обычным девочкам-подросткам строго запрещено. При этом одевается Ким Чжу Э исключительно в дорогие бренды. На последних снимках она больше не стоит позади отца, как это было в начале ее появления на публике. Теперь Ким Чжу Э демонстративно идет с ним рядом, выделяясь высоким ростом: в 13 лет она уже переросла отца.

Фото: KIM Jae-Hwan / www.globallookpress.com

Стремительное возвышение дочери Ким Чен Ына на фоне полностью закрытой информации о других детях эксперты посчитали странным. Северная Корея — глубоко патриархальная страна, и очень сомнительно, что ее может возглавить женщина.

Они не исключили, что Ким Чен Ын использует Ким Чжу Э для публичной демонстрации: мол, он хороший отец и семьянин. Либо же девочка стала прикрытием для истинного наследника.

В то же время пример сестры главы Северной Кореи Ким Е Чжон показал, что женщина из правящей династии все же может занять высокий политический пост. Но она же и потенциальный конкурент для племянницы в борьбе за власть. Вероятная схватка начнется нескоро. Ким Чен Ыну всего 44 года. Никаких данных о его проблемах со здоровьем нет, поэтому продвижение дочери-подростка вызывает огромное количество вопросов.

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Место женщины в политике Северной Кореи

Назначение дочери Ким Чен Ына его преемницей — только версия разведки Южной Кореи, которая больше ориентируется на свои фантазии, чем на реальные факты. Об этом в комментарии 360.ru заявил кореевед-востоковед, кандидат исторических наук, сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов. Он подчеркнул, что вся информация южнокорейской разведки проникает в СМИ от депутатов Национального собрания, для которых ведомство проводит закрытые брифинги. Политики пропускают полученную информацию через собственные представления о мире и делятся ими с журналистами. «Пока, простите, даже имя этой девочки неизвестно. Оно только предположительное. Северокорейские СМИ обычно пишут, что Ким с любимой дочерью прибыл туда-то. Они сидят рядом, как родитель и ребенок, а южнокорейская разведка делает из этого выводы, что она преемник. Если они перешептываются, то появляются версии, что девочка влияет на выработку политических решений», — пояснил Асмолов.

Фото: РИА «Новости»

Востоковед напомнил, что самого Ким Чен Ына официально объявили преемником за полтора года до смерти его отца в 2010 году. Тогда действующему лидеру Северной Кореи было 26 лет. «Поэтому говорить о том, что девочка, которой от 12 до 14 лет — ее возраст тоже точно неизвестен, — станет преемницей, я бы поостерегся», — добавил собеседник 360.ru. Асмолов допустил, что теоретически женщина может возглавить Северную Корею, потому что при Ким Чен Ыне на крупных постах появилось достаточно много представительниц прекрасного пола — и далеко не из правительственной семьи. «Есть начальник протокольного отдела Хен Сон Воль. Это та самая „зомби со справкой“, которую южнокорейская разведка объявила расстрелянной, а она потом благополучно появилась на мероприятиях. <…> Есть Чхве Сон Хи — министр иностранных дел. Она курировала американское направление и организовала встречу Кима и Трампа на первом сроке», — перечислил эксперт. Он добавил, что Ким Чен Ын меняет систему управления Северной Кореи, делая основной упор на создание институтов. Но вместо того, чтобы изучать этот вопрос, все интересуются, станет ли его дочь вождем или нет.