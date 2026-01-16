Сегодня 18:27 Высадка европейского спецназа в Гренландии: как 30 человек будут защищать остров от Трампа Станкевич: отправка европейских военных в Гренландию не даст козырей Дании 0 0 0 Фото: Attila Husejnow, Reinhard Pantke, Christophe Gateau / www.globallookpress.com Мир

США продолжают гнуть свою линию с притязаниями на Гренландию. Главу МИД страны Вивиан Моцфельдт доводят до слез в Белом доме. От Дании требуют буквально «убираться» с острова. Очень грубо, очень по-американски. И пока Трампа предупреждают о том, что его действия могут развалить НАТО, он просит альянс помочь себе заполучить желаемое. Как же поступили ближайшие союзники Америки и члены альянса? Направили своих военных в Гренландию. Это первый в истории блока случай, когда они идут на такие меры, чтобы помешать Штатам.

«НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались» Президент США начал требовать от датчан передачи контроля над Гренландией после похищения лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. Главным его аргументом в пользу того, чтобы остров стал американским, была российско-китайская угроза. «Мы не хотим, чтобы Россия была в Венесуэле. Не хотим, чтобы там был Китай. И мы не хотим, чтобы Россия или Китай вошли в Гренландию», — заявлял Трамп. Несколькими днями ранее республиканец грубо отреагировал на данные разведки Дании, где говорилось о том, что военная активность России и КНР вокруг Гренландии и в Арктическом регионе якобы возросла в 2025 году. На фоне этого он потребовал, чтобы королевство немедленно убиралось с острова, потому что ее «две собачьи упряжки» не справятся с его обороной. А под силу это, конечно, только США.

НАТО, скажите Дании, чтобы они убрались отсюда, сейчас же! Дональд Трамп

В минувшую среду, 14 января, ситуацию с Гренландией обсуждали на встрече министров иностранных дел Дании и Гренландии с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Завершились переговоры тупиком, что, как писала NYT, вызвало у жителей острова большие опасения.

Фото: РИА «Новости»

До этого момента надежда на то, чтобы найти компромисс, определить дальнейший путь, все-таки была. Однако датский министр Ларс Лекке Расмуссен по итогу пришел к выводу, что «фундаментальные разногласия» сохраняются. У его коллеги Вивиан Моцфельдт после общения с Вэнсом и Рубио и вовсе сдали нервы, и она расплакалась во время интервью. «Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление только усиливалось», — призналась дипломат. Также она заверила, что МИД Гренландии много работал над подготовкой к переговорам и созданием возможности «жить в безопасности». «Мы не знали, какая будет обстановка, поэтому старались быть готовыми ко всем сценариям», — сказала она.

Интересно Сейчас в Гренландии проживают около 57 тысяч человек. Раньше страна была датской колонией, но в 1979 году обрела ограниченное самоуправление, а затем в 2009-м — автономию. При этом остров остался частью Дании. У Гренландии есть право на самоопределение, но вопрос о независимости формально может решаться только по согласию Дании и самих жителей острова. Сейчас в Гренландии проживают около 57 тысяч человек. Раньше страна была датской колонией, но в 1979 году обрела ограниченное самоуправление, а затем в 2009-м — автономию. При этом остров остался частью Дании. У Гренландии есть право на самоопределение, но вопрос о независимости формально может решаться только по согласию Дании и самих жителей острова.

Европейский десант для устрашения Трампа

После фактического провала переговоров в Вашингтоне глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро пообещала, что ЕС защитит Гренландию. «Это европейская территория, которая находится под защитой НАТО. НАТО, союзники по НАТО, европейские страны абсолютно способны защитить свою территорию от любой угрозы, откуда бы она ни исходила», — подчеркнула дипломат.

Фото: White House

И начали союзники с отправки своих войск на остров. Звучит очень громко. Особенно с учетом того, что это первый случай, когда союзники США по НАТО используют свои вооруженные силы для противостояния действиям американцев. Правда, численность этого европейского спецназа сейчас вызывает вопросы. По последним данным, на остров высадилось первое подразделение в составе аж 30 человек.

Это произошло очень быстро: всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне ночью в Гренландии высадились первые подразделения спецназа и разведки из Европы. Bild

На борту датского военного самолета Hercules находились солдаты из Дании и Франции. Кроме того, как уточняет Bild, на остров направляются солдаты из Германии, Нидерландов, Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.

Фото: U.S. Department of War

Цель этой миссии, естественно, не в прямом военном противостояния с американской армией. По данным Bloomberg, задача военных будет состоять в том, чтобы изучить рамочные условия для возможного военного содействия Дании в обеспечении безопасности в регионе, в частности, в наблюдении за морским пространством.

Чего добивается Европа По оценке The Wall Street Journal, наращивание ресурсов, которое происходит сейчас на Крайнем Севере, конечно, очень незначительное по масштабам, но вместе с тем беспрецедентно, ведь раньше страны — союзники США и коллеги по НАТО так себя никогда не вели. «Эта демонстрация европейской солидарности, хотя изначально и была лишь символическим жестом, также должна дать Дании некоторые козыри в потенциальных переговорах с Трампом», — пишет WSJ. Der Spiegel при этом полагает, что то количество солдат, которое сейчас послали на остров, не способно умиротворить Трампа и показать, что европейские страны относятся к безопасности Арктического региона ответственно (отсылка к двум собачьим упряжкам).

Фото: РИА «Новости»

Скептическую оценку происходящему дает и The Guardian, констатирующая, что Европа сейчас лихорадочно пытается остановить Трампа, пока Дания находится в шоке от происходящего. И после венесуэльской операции планы американского президента уже воспринимаются не как пустые угрозы.

Признаваемое самим Трампом пренебрежение к международному праву вновь обнажает болезненную дилемму, вызванную парализующей зависимостью Европы от США в вопросах военной безопасности. The Guardian

Шансов впечатлить США — ноль Более однозначную оценку действиям европейского контингента на острове в беседе с 360.ru дал независимый аналитик и политолог Сергей Станкевич. По его мнению, никакого эффекта на Трампа происходящее не произведет и не даст Дании никаких козырей на переговорах с республиканцем в будущем.

«НАТО до сих пор состоял из двух элементов, соединенных мостом через Атлантику. Первый элемент — это евро-НАТО, или европейская часть НАТО. И в основном она потребляла услуги в виде оружия, в виде ядерного зонтика, в виде каких-то технологий и концепций оборонных доктрин от Соединенных Штатов. И второй элемент — это Соединенные Штаты, которые фактически были хозяевами НАТО», — напомнил эксперт.

Фото: U.S. Department of War

Но сейчас этого больше нет. Мост через Атлантику, выражаясь образным языком, треснул, и в блоке прошел серьезный раскол. В этой связи, подчеркнул Станкевич, сейчас весь мир и наблюдает эти европейские маневры.

Причем раскол произошел не только из-за острова. Сначала были расхождения по поводу военного конфликта из-за Украины. Потом США провели венесуэльскую операцию, которая пришлась не по вкусу союзникам Америки по НАТО. И, наконец, финальным добивающим ударом стало желание Трампа отобрать у Дании Гренландию.

Это, конечно, позволяет сейчас европейцам сделать вывод, что прежнего трансатлантического единства и союза больше нет. Более того, все в большей степени Трамп и его администрация, его команда единомышленников воспринимаются в Европе как угроза. Может быть, даже временами как большая угроза, чем Москва. Поэтому евро-НАТО пытается продемонстрировать Дании свою поддержку, послав этот символический контингент. Сергей Станкевич

Кроме того, на теме коллективной защиты Гренландии евро-НАТО теперь пытается спасти поредевшие ряды, из которых выпала Америка, добавил эксперт. Иными словами, стремится сделать это таким совместным проектом, который покажет новое, европейское единство. «Понятно, что никакого сугубо военного содержания там нет, военно-силового. Ничего они не смогут сделать в случае, если США прибегнут к военной силе. Но с точки зрения политического имиджа и с точки зрения вот такой консолидации вокруг европейского флага, видимо, операция сочтена необходимой. Я думаю, что ничего на самом деле они не добьются и не сохранят Гренландию под контролем Дании. Трамп и его команда решили идти до конца», — убежден собеседник 360.ru.

Фото: Julia WÃ¤schenbach / www.globallookpress.com

Американист Малек Дудаков также подчеркивает, что основная миссия европейцев была не в том, чтобы как-то сдержать имперские амбиции администрации Трампа. И их стремление сейчас в том, чтобы США хоть как-то их начали воспринимать всерьез.

Европейцы таким образом пытаются показать американцам, что они еще на что-то способны. Другое дело, что, конечно, размер этой миссии выглядит очень жалко и поэтому тут, наверное, лучше бы они никого не отправляли, чем отправляли вот так, чтобы, в общем, как мы видим, в итоге стать посмешищем для всего остального мира. Малек Дудаков

Никаких козырей Дании эта демонстрация солидарности все равно не даст, подчеркивает Станкевич. По его мнению, президент США проигнорирует возражения европейцев, как уже отфутболил возражения Дании. Плюс напомнит им, что Западное полушарие — это исключительная сфера влияния Америки. А остров Гренландия чисто географически относится к нему. «Так что Трамп скажет им: нечего вам тут делать, занимайтесь своими вопросами. Вы до сих пор с Украиной вопрос не решили. Но пока полностью НАТО не развалится. И Штаты не будут немедленно выходить из блока. Однако раскол в альянсе уже не поправить, так что в перспективе, думаю, США выйдут из него. И он будет существовать как европейский», — предположил политолог.

Фото: U.S. Department of War

Дудаков, говоря о дальнейших шагах США, не исключил, что они все же будут делать упор на экономическую составляющую: обещать обширные инвестиции в 700 миллиардов долларов, о которых речь идет уже сейчас. Хоть таких денег у американцев очевидно нет, но обещать-то можно что угодно. «Плюс сейчас идут разговоры о том, что американцы могут по 100 тысяч долларов раздавать каждому гренландцу, если те согласятся стать американскими гражданами. Вряд ли это все сработает, потому что общественное мнение в Гренландии настроено негативно к перспективам присоединения к Соединенным Штатам», — добавил он. Тут же эксперт привел данные социологических опросов, по которым всего пять-шесть процентов населения выступают за то, чтобы войти в ассоциацию с США. При этом против выступают и местные политики, и датские политики, как, собственно, и весь европейский истеблишмент. «Скорее всего, европейцы постараются сейчас делать упор на то, чтобы заговорить Трампа, затянуть переговорный процесс на много месяцев вперед. А там уже впереди выборы в конгресс, на которых демократы, возможно, победят. Этот фактор плюс другие направления, а это Куба, Венесуэла, Колумбия и Иран, заставят Трампа уделять острову меньше времени», — заключил политолог.