Богаче лордов. Выходцы из СССР захватили топ-10 рейтинга богатейших людей Британии
Почти половина участников первой десятки рейтинга богатейших людей Великобритании за 2026 год оказались выходцами из Советского Союза. Кто они?
По данным ежегодного списка Sunday Times Rich List, который опубликовало издание The Times, родившиеся в СССР миллиардеры заняли четыре из десяти верхних строчек престижного рейтинга. Самым богатым среди них остается сэр Леонард Блаватник, он на третьем месте с состоянием 26,8 миллиарда фунтов стерлингов.
Блаватник родился в Одессе, заработал первоначальный капитал на промышленных активах в России, но позже полностью переориентировался на западные медиа и инвестиции (Warner Music).
На седьмой строчке расположился сооснователь финтех-гиганта Revolut Николай Сторонский, чей капитал оценили в 16,4 миллиарда фунтов. Восьмое место занял математик и основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко с 16 миллиардами фунтов.
Оба представляют так называемую «новую волну» — это выпускники элитных российских вузов (МФТИ и МГУ), которые построили бизнес в Лондоне с нуля, используя свои знания в математике и программировании.
Замыкают десятку Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели игровой империи Playrix, чье состояние достигло 14,2 миллиарда фунтов стерлингов. Братья Бухманы начали свой путь в Вологде.
Первое место в списке сохранили Санджай и Дирадж Хиндуджа из крупнейшей финансово-промышленной группы Индии Hinduja Group. Их состояние оценивалось в 38 миллиардов фунтов.
Общее число миллиардеров в Британии за год незначительно выросло — со 156 до 157 человек. Новые лидеры рейтинга из числа выходцев из СССР представляют в основном технологический сектор и современный финансовый рынок, в то время как традиционные британские промышленники, такие как сэр Джеймс Дайсон (13-е место), заметно уступили им позиции в первой десятке.
Рейтинг самых богатых людей в Азии в 2026 году возглавил индийский миллиардер Гаутама Адани. Его состояние оценивалось в 92,6 миллиарда долларов. Наиболее богатым человеком в мире остается Илон Маск, в активах которого около 231 миллиарда долларов.