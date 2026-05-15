Богаче лордов. Выходцы из СССР захватили топ-10 рейтинга богатейших людей Британии

Почти половина участников первой десятки рейтинга богатейших людей Великобритании за 2026 год оказались выходцами из Советского Союза. Кто они?

По данным ежегодного списка Sunday Times Rich List, который опубликовало издание The Times, родившиеся в СССР миллиардеры заняли четыре из десяти верхних строчек престижного рейтинга. Самым богатым среди них остается сэр Леонард Блаватник, он на третьем месте с состоянием 26,8 миллиарда фунтов стерлингов.

Блаватник родился в Одессе, заработал первоначальный капитал на промышленных активах в России, но позже полностью переориентировался на западные медиа и инвестиции (Warner Music).

На седьмой строчке расположился сооснователь финтех-гиганта Revolut Николай Сторонский, чей капитал оценили в 16,4 миллиарда фунтов. Восьмое место занял математик и основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко с 16 миллиардами фунтов.

Оба представляют так называемую «новую волну» — это выпускники элитных российских вузов (МФТИ и МГУ), которые построили бизнес в Лондоне с нуля, используя свои знания в математике и программировании.

Замыкают десятку Игорь и Дмитрий Бухманы, создатели игровой империи Playrix, чье состояние достигло 14,2 миллиарда фунтов стерлингов. Братья Бухманы начали свой путь в Вологде.