Выгодный Трампу кризис. Как шатдаун зачистит «глубинное государство» в США
Над Соединенными Штатами в очередной раз нависла угроза шатдауна. Если в срок до 1 октября конгресс так и не утвердит закон о бюджете, правительство страны может прекратить работу. Чем еще это грозит государству и почему происходящее может быть выгодно американскому лидеру Дональду Трампу, разбирался 360.ru.
Шатдаун в США: что это значит
Шатдаун может наступить в США уже в ближайшую среду — новый финансовый год начнется 1 октября, однако бюджет до сих пор так и не согласовали, сообщила газета Politico. В случае такого развития событий приостановится финансирование ряда программ, для которых нет альтернативных источников средств.
О возможных рисках публично заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он допустил вероятность приостановки работы федерального правительства, если за оставшиеся несколько дней республиканцы и демократы в конгрессе не придут к консенсусу по вопросам бюджета. Тенденция на сегодняшний день печальная: пока не удалось согласовать даже временное финансирование.
«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрытой», — сказал Трамп в Белом доме во время общения с журналистами.
Американский лидер добавил, что власти позаботятся о вооруженных силах и социальных выплатах, однако оплачивать многие вещи, за которые борются демократы, не выйдет.
Камнем преткновения при обсуждении бюджета стали расходы на медицинские страховки для американцев. Демократы захотели увеличить траты и выделить 350 миллиардов долларов на продление субсидий программы Obamacare. Также они потребовали отменить сокращение расходов на федеральную программу Medicaid, компенсирующую медицинские расходы малоимущим и инвалидам. Республиканцы выступили против.
По словам политолога Павла Дубравского, при утверждении финансирования в США возможно либо принять продолжающуюся резолюцию, то есть утвердить те же самые статьи расходов, которые приняли ранее (на чем и настаивают республиканцы), либо провести полный пересмотр бюджета.
«Но тогда пришлось бы принимать 12 законов по бюджету. Соответственно, никто не хочет этим заниматься, потому что понимают, что это будет бесконечный спор. Так и происходит шатдаун», — рассказал собеседник 360.ru.
Чем грозит шатдаун Соединенным Штатам
В первую очередь шатдаун затронет госслужащих, которым грозят принудительные отпуска без сохранения зарплат. Но этим последствия не ограничатся.
Малый бизнес и обычные люди могут столкнуться с задержками кредитов и административных услуг. В конечном счете это усугубит экономическую ситуацию в США в целом.
Интересно
«Может не работать, например, электричество в конкретном городе, почтовые отделения. Могут не работать также финансируемые правительством поликлиники и школы», — указал Дубравский.
В западных СМИ надвигающийся шатдаун называют весьма опасным кризисом.
Почему шатдаун может быть выгоден Трампу
Несмотря на все риски и громкие заявления, администрация Трампа не собирается искать компромиссы с демократами для предотвращения шатдауна. На это указала Politico со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным представителя Белого дома.
Американский лидер планирует использовать кризис в собственных интересах: массовые увольнения госслужащих позволят ему зачистить госаппарат от нелояльных чиновников. Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Известиями» отметил, что вернуться из принудительных отпусков смогут далеко не все сотрудники правительства.
«Даже если некоторых чиновников не уволят, могут подсократить места в тех структурах, где они работают. Это будет для Трампа большая политическая победа», — пояснил эксперт.
Павел Дубравский пояснил, что шатдаун создает поле для зачистки чиновников, подпадающих под определение Deep State, или «глубинное государство»: его применяют в отношении сотрудников госорганов, которые продолжают работать независимо от смены президента.
Под сокращение подпадут именно эти чиновники, что, конечно, выгодно республиканцам.
Павел Дубравский
политолог
Об этих планах свидетельствует и служебная записка, которую Белый дом разослал в государственные ведомства. В документе, попавшем в распоряжение Politico, говорится о вероятных сокращениях рабочих мест в программах, не отвечающих приоритетам главы государства.