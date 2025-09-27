Выгодный Трампу кризис. Как шатдаун зачистит «глубинное государство» в США

Над Соединенными Штатами в очередной раз нависла угроза шатдауна. Если в срок до 1 октября конгресс так и не утвердит закон о бюджете, правительство страны может прекратить работу. Чем еще это грозит государству и почему происходящее может быть выгодно американскому лидеру Дональду Трампу, разбирался 360.ru.

Шатдаун в США: что это значит

Шатдаун может наступить в США уже в ближайшую среду — новый финансовый год начнется 1 октября, однако бюджет до сих пор так и не согласовали, сообщила газета Politico. В случае такого развития событий приостановится финансирование ряда программ, для которых нет альтернативных источников средств.

О возможных рисках публично заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он допустил вероятность приостановки работы федерального правительства, если за оставшиеся несколько дней республиканцы и демократы в конгрессе не придут к консенсусу по вопросам бюджета. Тенденция на сегодняшний день печальная: пока не удалось согласовать даже временное финансирование.

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что на некоторый срок страна может оказаться закрытой», — сказал Трамп в Белом доме во время общения с журналистами.

Американский лидер добавил, что власти позаботятся о вооруженных силах и социальных выплатах, однако оплачивать многие вещи, за которые борются демократы, не выйдет.