Выборы в Венгрии откликнутся даже на СВО: почему Мадьяр может обыграть вечного Орбана

Меньше чем через два месяца в Венгрии пройдут парламентские выборы, исход которых может стать весьма неприятным для партии премьера Виктора Орбана. Сейчас оппозиционная правоцентристская «Тиса» Петера Мадьяра опережает ее уже на 10 процентных пунктов, и, судя по прогнозам социологов, «Фидес» рискует проиграть голосование, набрав только 38% голосов избирателей. Этот проигрыш будет означать конец для эпохи Орбана, а для России — потерю партнера в Европе. Расклад сил сейчас тревожит в том числе и Дональда Трампа. Причем настолько, что он уже послал в республику Марко Рубио.

Орбан и его «Фидес» Политическая карьера Виктора Орбана началась еще в 1980-х, тогда он использовал антикоммунистическую риторику и призывал советские войска покинуть Венгрию. В дальнейшем от либеральных идей нынешний глава кабмина страны отказался. Впервые Орбан возглавил венгерское правительство в 1998 году и пробыл на этом посту до 2002 года. Тогда политик проявил себя как консерватор правоцентристского толка. Второй раз он занял этот пост в 2010-м и дальнейшем переизбирался каждые четыре года. Сейчас идет уже его пятый в общей сложности (и четвертый подряд) премьерский срок. В 2023 году газета Telex со ссылкой на источники сообщала о планах Орбана оставаться премьер Венгрии до 2034 года. Об этом политик объявил на традиционном пикнике в деревне Кетче. Свое решение Орбан объяснил пандемией коронавируса и полномасштабными боями на Украине, которые «отняли у правительства четыре года».

Фото: РИА «Новости»

Также премьер подчеркнул, что хочет добиться уважения к стране в мире и видеть Венгрию большой, сильной и богатой. Для достижения этой цели политик разработал план из 15 пунктов, в том числе в него вошли развитие армии, переход из заемщика в кредиторы, внедрение цифровых паспортов, демографический поворот, создание экономики, основанной на труде и так далее. Уже тогда Орбан признал, что у его консервативной партии «Фидес» в последнее время снижается популярность, но тут же оговорился, что это падение не такое сильно, как у других правящих партий Европы. Почему ЕС не любит и критикует Орбана Между руководством Евросоюза и премьером Венгрии, как известно, уже давно царит взаимная нелюбовь. Брюссель критикует Орбана за притеснение свободы слова, «эрозию» независимости судебной системы и подрыв многопартийности. За время пребывания политика в кресле премьера в их отношения с ЕС происходили и откровенно постыдные моменты. Один из ярких примеров — саммит «Восточное партнерство» в Риге в 2015, когда занимавший в то время пост главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал Орбана фразой «Привет, диктатор!» и дал ему легкую пощечину в шутку. Премьер Венгрии смог сохранить самообладание и воспринял ситуацию с юмором.

Фото: РИА «Новости»

Последние годы Орбан критикует политику Европы на украинском направлении, предупреждая Брюссель о серьезных ошибках, за которые еще придется заплатить большую цену. «Если продолжится, как сейчас, этот век станет веком унижения Европы», — уверен премьер Венгрии. Кроме того, по оценке премьера, Европа не может участвовать в новой промышленной революции, которая уже началась в мире. Причина этого в высоких энергетических затратах, а также в чрезмерном идеологическом регулировании, которое проводят европейские политики. Резко высказывается он и по вопросу финансирования ВСУ. По его оценке, европейцы платят за это спонсорство своим будущем. Почему власти ЕС не понимают этого — большой вопрос. Вливание средств в этот конфликт, по словам Орбана, истощает жизни жителей европейских стран, чьи дети и внуки оказываются вынуждены платить за политическую безрассудность руководства ЕС.

Интересно В середине января на 31-м съезде партии «Фидес» Орбана единогласно избрали кандидатом на пост главы правительства на выборах 12 апреля.

Вопрос войны и мира для «Фидес» сейчас вообще стоят во главе угла избирательной кампании. На 31-м съезде партии Орбан напомнил о том, что власти Украины попросили Запад дать им в ближайшие 10 лет 800 миллиардов долларов на восстановление. Причем эта сумма не включает расходы на обеспечение безопасности, которые будут представлены отдельно.

Отправлять деньги на Украину — все равно, что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию. Если кому-то хочется, то пусть воруют, но не у нас. Рано или поздно Брюсселю тоже придется посмотреть правде в глаза и согласиться, что Украина делает нас не сильнее, а слабее. Виктор Орбан

Кто такой Петер Мадьяр и чего хочет «Тиса» Партия «Тиса» Петера Мадьяра в случае победы при этом, напротив, собирается следовать линии Евросоюза и финансировать ВСУ, чтобы те могли продолжать боевые действия, а также отказаться от экономического сотрудничества с Россией к 2035 году.

Фото: Marton Monus/dpa / www.globallookpress.com

Орбан уже называл Мадьяра «марионеткой Брюсселя» и предупреждал венгров, что при успехи оппозиции на выборах их семьям придется нести экономические потери. Тот, впрочем, не теряется и в ответ обвиняет действующие власти в обогащении за счет государства, призывает к смене курса и обещает, что его правительство будет «работать для всех венгров». Также политик обещал своим сторонникам, что при условии прихода к власти Государственная аудиторская служба займется расследованием активов всех бывших членов и представителей кабмина, а также их близких родственников за последние 20 лет. Под расследование должно попасть и скандальное поместье Орбана в Хатванпусте. Снимки его обнародовал в прошлом году независимый депутат Акош Хадхази. Сам премьер ранее называл здание «незаконченной фермой отца».

Фото: Marton Monus/dpa / www.globallookpress.com

В январе 2025 года Мадьяр выступал за проведение парламентских выборов раньше весны 2026 года, поскольку опросы общественного мнения показывали, как «Фидес» сдает позиции и теряет популярность у венгров.

Судя по последнему опросу общественного мнения, проведенного 21 Research Center с 28 января по 2 февраля, «Тису» готовы поддержать 35% венгров, «Фидес» Орбана — 28%.

Интересно На выборах в Европарламент летом 2024 года «Тиса» набрала 30% голосов, добившись лучших результатов, чем любая оппозиционная партия Венгрии за последние 14 лет. При этом у «Фидес» был результат в 44,6% — худший за всю историю этой политической силы.

Как США будут помогать Орбану Президент США считает Орбана «сильным и результативным» политиком и одним из первых мировых лидеров выразил ему свою поддержку. «Я был горд поддержать переизбрание Виктора в 2022 году и для меня честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель, и имеет мою полную и абсолютную поддержку», — написал республиканец 5 февраля в Truth Social. Также он отметил, что с нетерпением ждет продолжения тесного сотрудничества с премьером Венгрии.

Фото: РИА «Новости»

Орбан во время президентской кампании в США повел себя аналогично: он первым из европейских лидеров публично поддержал Трампа и пообещал, что отпразднует его победу шампанским.

Интересно Осенью прошлого года премьер встречался с Трампом в Вашингтоне. Тогда ему удалось добиться бессрочного исключения из санкций в связи с поставками в Венгрию энергоносителей из России, а также снятия ограничения в отношении АЭС «Пакш». При этом Будапешт обязался закупить американский СПГ на 600 миллионов долларов и заключил контракт с Westinghouse о поставках топлива для АЭС «Пакш» на 114 миллионов долларов.

Сегодня в Будапешт прилетел госсекретарь Марко Рубио. Так он завершил свое европейское турне, приуроченное к Мюнхенской конференции по безопасности. На совместной пресс-конференции глава Госдепа заверил, что Орбан при необходимости получит поддержку Трампа.

Если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, с препятствиями для роста, с угрозой стабильности вашей страны, я знаю, что президент Трамп будет очень заинтересован в помощи, учитывая ваши отношения с ним. Марко Рубио

Также госсекретарь заверил, что Штаты хотели бы, что Венгрия процветала, ведь это отвечает национальным американским интересам. Отметил Рубио и незаменимую роль в «Совете мира». Отношения США и Венгрии, продолжил дипломат, сейчас вошли в свой золотой век, и страны близки как никогда. «И дело не только в риторике. Дело в действиях и реальных событиях. И я думаю, что тому подтверждением служит подписанное нами сегодня соглашение», — добавил он. Этому сближению, по его словам, помогло укрепление личных связей между Трампом и Орбаном. Отношения между лидерами вообще играют решающую роль в построении связей между странами, убежден Рубио, поскольку «в конце концов, мы все еще люди».

Фото: РИА «Новости»

Орбан в ответ отметил, что Венгрия продолжает поддерживать мирные усилия США на Украине — независимо от того, что происходит в европейском контексте.

Нынешний президент США предпринимает шаги в международной политике, направленные на обеспечение мира в российско-украинской войне. И я должен повторить, хотя все это знают, что если бы Дональд Трамп был президентом Соединенных Штатов, эта война никогда бы не разразилась. И если бы он не был президентом сейчас, то у нас не было бы даже шанса завершить войну миром. Виктор Орбан

Что будет с отношениями Венгрии и России Кампания, которую ведет Орбан, очень жесткая и слишком прямолинейная, и это уводит от него и «Фидес» часть избирателей, считает политолог и политтехнолог Олег Ведутов. Лейтмотив этой кампании в том, что Будапешт не собирается делиться венгерскими ресурсами ни с Украиной, ни с ЕС. Мадьяр при этом действует более проевропейски, он ведет себя хитрее и высказывается более обтекаемо. «При победе Мадьяра Венгрия серьезно изменит свой вектор и по вопросу вступления Украины в ЕС, который сейчас Орбан блокирует, и по финансовой поддержке Киева. Так что в какой-то степени эти выборы могут отразиться на ходе украинского конфликта», — подчеркнул эксперт в беседе с 360.ru. По оценке политолога Данилы Гуреева, дела у Орбана на самом деле очень не хороши: на пятки ему в буквально смысле наступает пресловутый Петер Мадьяр со своей партией. И у политических оппонентов премьера есть довольно большие шансы на победу.

Фото: David Balogh/XinHua / www.globallookpress.com

Что будет с отношениями России и Венгрии Если «Тиса» победит и эпоха Орбана в Венгрии закончится, отношения Москвы и Будапешта, безусловно, изменятся. Вместе с тем, по словам Ведутова, было бы ошибкой преувеличивать теплоту этих чувств прямо сейчас, ведь политика Орбана никогда не была настроена на сильное сближение с Москвой. Он просто действовал так, как ему было выгодно и удобно, то есть прагматично: премьер Венгрии никогда не скрывал, что его страна заинтересована в ресурсах России, и поддержание диалога ему нужно не от того, что он так сильно любит Москву. Все дело в выгоде.

«Прагматизм Орбана был оправдан. Он строил очень сильное социальное государство с достаточно крепкой экономикой. Мадьяр в случае победы может просто усиливать экономику дотациями ЕС, как это делает Польша. Так что мы можем увидеть разворот венгерской политики на 180 градусов», — убежден Ведутов.

Фото: РИА «Новости»

Данила Гуреев считает путь, которым предпочитает идти Орбан, очень сложным: премьер одновременно является очень хорошим другом Дональда Трампа, и вместе с этим у него нет особо больших проблем с Российской Федерацией. «Так что если уж так вот говорить про его векторальную направленность как государственного деятеля, то он в общем-то не пророссийский, а провенгерский, но с хорошими отношениями с Россией и США», — пояснил политолог.

Такая категоричная и жесткая форма правления, которая есть при Орбане, я думаю, что возможно только при Орбане. Так что если он не сохранит власть, то с высочайшей степенью вероятности Венгрия резко повернется в сторону Евросоюза, поддержки Украины. Олег Ведутов

Визит Рубио в Венгрию сейчас связан с желанием США поддержать Орбана, продолжил Ведутов. Ведь если для России он расчетливый партнер, то для Трампа он товарищ и единомышленник, разделяющий консервативной ценности. «И я думаю, что прежде всего эта поддержка еще выльется в наблюдении на выборах, чтобы не позволить в Венгрии провернуть молдавский сценарий (речь идет о массовых фальсификациях на выборах в Молдавии в 2025 году, — прим. ред.)», —полагает политолог.

Фото: РИА «Новости»

Рассуждая о настроениях в Венгрии и исходе выборов, следует принимать во внимание и географическое положение страны. По мнению Гуреева, не преувеличением было бы назвать его отвратительным: выхода к морю нет, кругом страны ЕС.

«Поэтому, в общем-то, часть электората выступает за более тесное сотрудничество с Евросоюзом. ак что сейчас в стране действительно схлестнулась такая, в общем-то, очень интересная дихотомия. Потому что сам Орбан — человек, выступающий за национальные интересы Венгрии, а его политические оппоненты выступают в первую очередь за тесное сотрудничество и взаимодействие с Евросоюзом», — пояснил собеседник 360.ru.

И население Венгрии понимает, что оба этих варианта, довольно сложные. Но у Венгрии нет простых путей и эти выборы будут очень сложными, очень интересными. От них много что зависит, причем как в самой Венгрии, так и в контексте Европейского Союза. Потому что Венгрия в последнее время стала таким анти-ЕС, государством, которое до сих пор остается трезвым. Данила Гуреев

Для Каи Каллас, для Эммануэля Макрона и прочих европейских лидеров Орбан фигура неприятная, и они были бы только за, чтобы от него избавиться и парламент полностью поменять. «А вот если мы с вами говорим про Россию и про США, то этим государствам очень хотелось бы, чтобы Виктор Орбан остался на своем посту. И мне кажется, с этими целями Рубио и приезжал в Будапешт. Потому что Венгрия — определенный рычаг давления, который США могут использовать на ЕС, хотя этих рычагов давления просто колоссальнейшее количество. Но лишний, скажем так, не помешает», — заключил специалист.