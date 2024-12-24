Очередные выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. В понедельник, 23 декабря, ЦИК сообщил, что действующий лидер страны Александр Лукашенко зарегистрировался в качестве кандидата. Как проходят выборы в Белоруссии, с кем Лукашенко будет соперничать за пост главы страны и чего испугался Запад — в материале 360.ru.

Когда выборы президента в Белоруссии Президентские выборы в Белоруссии проходят раз в пять лет и должны выпадать на воскресенье за два месяца до истечения полномочий действующего главы страны. В этот раз ЦИК назначил днем выборов 26 января 2025 года. Также назначили дату проведения второго тура голосования — 9 февраля 2025 года.

Фото: Press Service of the President o/XinHua / Global Look Press

Будет ли Лукашенко участвовать в выборах Еще в феврале 2024 года действующий президент республики Александр Лукашенко заявил БелТА, что непременно собирается участвовать в предстоящих президентских выборах. В октябре он подтвердил это намерение в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой. А накануне, 23 декабря, ЦИК официально зарегистрировал Лукашенко в качестве кандидата в президенты. Таким образом на сегодняшний день за пост главы государства поборются пять человек. Кандидаты в президенты Белоруссии Александр Лукашенко Действующий президент Республики Беларусь, который бессменно руководит страной шестой срок подряд, начиная с середины 1994 года. В этом году Лукашенко отпраздновал свой 70 день рождения, 30 из которых он встретил в президентском кресле.

Фото: РИА «Новости»

В 2022 году в конституцию Белоруссии вернули ограничение на избрание президентом только на два срока подряд. Для действующего президента сроки обнулили, и помимо грядущих выборов, Лукашенко сможет побороться за должность президента еще и в 2029 году. Александр Хижняк Лидер Республиканской партии труда и справедливости (РПТС). Александр Хижняк окончил с красным дипломом юридический факультет Белорусского коммерческого университета управления. Позже получил второе высшее образование в Академии управления при президенте Республики Беларусь. В 2018 года Хижняк стал депутатом Минского городского совета от фракции РТПС, в 2022 году стал лидером партии. Среди предвыборных обещаний кандидата — доступная медицина и образование, поддержка семьи, отмена санкций, борьба за права человека и защита суверенитета.

Фото: РИА «Новости»

Сергей Сыранков Самый молодой кандидат в этой предвыборной гонке — ему 41 год. Сыранков окончил факультет иностранных языков Могилевского государственного университета имени Кулешова. Второе высшее образование получил в Академии управления при президенте по специальности «Государственное управление и идеология». Был депутатом Краснопольского районного Совета депутатов, Могилевского областного Совета депутатов, палаты представителей Национального собрания, делегатом V Всебелорусского народного собрания. В этом году его избрали председателем Коммунистической партии Белоруссии (КПБ). Один из лозунгов КПБ звучит как «Лукашенко — наш президент».

Фото: Олег Гайдукевич / РИА «Новости»

Олег Гайдукевич Глава Либерально-демократической партии Белоруссии (ЛДПБ). Гайдукевич окончил юридический факультет Академии Министерства внутренних дел РБ. Второе высшее образование получил в Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Международные отношения». До начала политической карьеры в 2012 году, работал в правоохранительных органах. Сразу стал заместителем председателя ЛДПБ, которую возглавлял его отец Сергей Гайдукевич. В 2019 года стал председателем либерал-демократов. Во время протестов 2020 года активно поддерживал президента Александра Лукашенко и выступал за арест всей оппозиции, в том числе эмигрировавшей за рубеж, за что попал под западные санкции. В том же году участвовал в избирательной кампании, но сошел с дистанции в пользу Лукашенко. Анна Канопацкая Экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, дочь первого официального долларового миллионера в стране. Канопацкая окончила юридический факультет Белорусского государственного университета. Представляет оппозицию действующему президенту Александру Лукашенко. Среди главных лозунгов Канопацкой — европейский путь Белоруссии. Участвовала в выборах 2020 года, но отказывалась от теледебатов и встреч с избирателями, в результате набрала менее 2% голосов.

Фото: РИА «Новости»

Кто может участвовать в выборах президента Белоруссии Для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты, гражданину страны нужно: быть старше 40 лет,

проживать в республике более 20 лет перед выборами,

не иметь иностранного гражданства или других документов других государств, дающих какие-либо преимущества,

не иметь судимостей. Как проходят выборы президента в Белоруссии Президента избирают сроком на пять лет. При этом выбирать главу страны могут все совершеннолетние граждане Белоруссии, не находящиеся в местах лишения свободы или на принудительном лечении. Каждый гражданин имеет только один голос, который отдается тайно. Никто не имеет права заставлять участвовать или же отказываться от участия в выборах

Фото: Xinhua / Global Look Press

Регистрация кандидатов в президенты Чтобы стать кандидатом в президенты необходимо собрать в свою поддержку как минимум 100 тысяч подписей граждан. Кроме этого, каждый кандидат должен представить комиссии свою биографию, сведения об образовании, месте работы и трудовом стаже, а также декларации о своих доходах и доходах проживающих вместе с ним родственников. Голосование проводят в день выборов с 8:00 до 20:00. Если человек не сможет прийти на участок 26 января, он может проголосовать досрочно с 21 по 25 января. За эти дни он должен определиться с кандидатом и отдать ему свой голос. Белорусы, которые по состоянию здоровья или по другим причинам не смогут прийти на участки, могут проголосовать в эти же дни, пригласив на дом членов участковой комиссии.

Фото: РИА «Новости»

Подведение итогов выборов Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Президент считается избранным, если за него проголосовало более 50% проголосовавших. Окончательные цифры в 2025 году ЦИК огласит 5 февраля. Если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее количество голосов избирателей. Избранным считается кандидат, получивший при повторном голосовании больше половины голосов. После оглашения результатов назначают дату инаугурации, когда избранный президент официально вступит в должность.

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / Global Look Press

К чему готовится Запад Как только ЦИК объявил, что Лукашенко зарегистрировали в качестве кандидата, Госдеп США присвоил Белоруссии четвертый уровень опасности для путешествий и призвал американцев покинуть страну. По мнению эксперта информационных стратегий, политического консультанта Марка Непши, подобную ситуацию можно назвать типичной. Такое уже происходило как в этом году, так и в конце 2023 года, отметил он в беседе с 360.ru. Сейчас, по словам эксперта, это вызвано двумя факторами: ограничением работы посольства на территории страны и приближающимися президентскими выборами, к которым у США нет доверия.

Соответственно, есть потенциал и риски больших демонстраций, как это было в 2020 году. Есть опасения, что даже сейчас, на этапе регистрации кандидатов, после того, как основной кандидат, а именно господин Лукашенко, уже зарегистрирован, ожидаются, видимо, митинги, которые, возможно, сами американцы могут спровоцировать через свои каналы внутри страны. Соответственно относиться к этому как к чему-то выдающемуся или вопиющему я бы, наверное, и не стал/ Марк Непша эксперт информационных стратегий, ментор, политический консультант

Есть две версии, почему США сделали эти заявления на фоне довольно спокойной обстановки в текущей мировой ситуации, добавил Непша. Согласно первой из них, американцы что-то знают, что пока неизвестно широкому кругу наблюдателей. «Возможно, какая-то провокация. Например, на границе с Литвой, где уже был миграционный кризис и где уже абсолютно упал весь пассажиропоток и грузовой поток в том числе», — предположил эксперт. Вторую версию Непша связал с будущими переговорами по специальной военной операции. «Возможно грядет некоторое обострение ситуации, в том числе со стороны Белоруссии. Соответственно, возможно, это связано непосредственно с этим», — добавил он. В целом, по мнению специалиста, нет объективных причин для того, чтобы обращать внимание на эти заявления. «Как уже показывала практика, например, год назад, когда уже просили сделать то же самое, когда было ограничено действие посольства США в Белоруссии, за этим не последовало никаких судьбоносных больших политических действий. Поэтому самое простое, наверное, что в данный момент они беспокоятся о том, что Лукашенко как кандидат в президенты зарегистрирован, и это может вызвать недовольство у граждан Белоруссии», — подытожил Непша.

Фото: РИА «Новости»

Похожее мнение в беседе с 360.ru высказал и доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления, политолог Максим Чирков. По его словам, нет никаких предпосылок для чего-то незаурядного, кроме того, что США сами могут инициировать действия, которые приведут к дестабилизации обстановки в стране. «[У США] есть опасения относительно каких-то протестных акций. Я имею в виду опасения, что пострадают американские граждане вследствие протестных акций на территории Белоруссии, которые они сами же могут спланировать», — рассказал политолог. По его мнению, невозможно однозначно оценить такой призыв Госдепа, но за этим могут скрываться признаки готовящихся акций. «Понятно, что сейчас в мире достаточно нестабильная обстановка, и Соединенные Штаты могут воспользоваться этой нестабильностью, геополитическим противостоянием для того, чтобы обострить ситуацию на территории Республики Беларусь», — отметил политолог.