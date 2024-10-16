Сегодня 15:23 Выбор Грузии. Последний шанс глобалистов Публицист Белов: выборы в парламент Грузии — последний шанс глобалистов 0 0 0 Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look / Global Look Press Эксклюзив

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До парламентских выборов в Грузии осталось ровно 10 дней. Запад только усиливает давление на республику, запугивая грузинский народ всевозможными «наказаниями», если его выбор западным партнерам не понравится.

Так, накануне британский посол в Грузии Гаррет Уорд заявил, что «неправильные» с точки зрения Лондона действия нынешних грузинских властей послужили основанием для замораживания ежегодного «Уордропского диалога» высокого уровня между министрами двух стран. «Такое произошло впервые после основания формата диалога. Мы также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности. Отношения Грузии как с Великобританией, так и с другими западными партнерами испортили сделанные грузинским правительством в этом году шаги. Британия обеспокоена принятым, несмотря на протест со стороны населения, парламентом Грузии законом „О прозрачности иностранного влияния“». Конец цитаты. Вообще, если внимательно вчитаться в сказанное, то выглядит оно максимально комично. Получается, в ответ на принятие Грузией закона об ограничении деятельности иноагентов, озабоченных в первую очередь влиянием на внутреннюю и внешнюю политику грузинского государства в угоду коллективному Западу, тот самый Запад в лице Великобритании отказывается от ежегодного промывания мозгов грузинским министрам и военным. Да уж, страшное наказание. Видимо, полагают, что их лекции о том, как быть послушным вассалом, ценны уже просто по факту своего наличия.

Фото: Президент Грузии Саломе Зурабишвили и Франк-Вальтер Штайнмайер — президент Федеративной Республики Германии. Ansa/Press Office Quirinale'S Pa / Global Look Press

Впрочем, судя по западной риторике, действенных рычагов давления на выбор Грузии у Запада не осталось. Они даже санкциями уже толком не угрожают, на примере антироссийских убедившись в их полной неэффективности. Вместо этого в ход идут довольно эфемерные нарративы о преимуществах евроатлантического выбора и ужасах советского прошлого. Главный агент западного влияния в Грузии, гражданка Франции и по явному недоразумению еще и грузинский президент Саломе Зурабишвили на днях пообщалась сразу с несколькими западными изданиями, где еще раз повторила любимые мантры глобалистов. «Эти выборы решат: или Европа, или и тьма, возвращение к российско-советскому прошлому. <...> Радость от статуса кандидата в ЕС разрушена проталкиванием ненужного закона», — заявила она в беседе с журналисткой немецкого издания Bild Ниной Лопес, не забыв пожаловаться ей на правящую партию «Грузинская мечта» и ее основателя Бидзину Иванишвили.

Выступая с критикой другого закона, о запрете пропаганды ЛГБТ*, Зурабишвили отметила, что, цитирую, «не следует путать лояльный и гостеприимный грузинский народ с правительством». Мне как-то даже страшно представить, что она имел в виду, говоря о грузинском гостеприимстве в контексте ЛГБТ*-повестки. Честное слово, я даже комментировать это не хочу. Брезгую.

В конце своего общения с германской журналисткой президент Грузии пообещала отозвать все «спорные» законы в случае победы, как она выразилась, «проевропейских сил». Ещеодин разговор Зурабишвили, на этот раз с представителем издания Financial Times, в большей степени был посвящен взаимоотношениям с Россией. Точнее, обвинениям в адрес грузинского правительства за его «пророссийский» курс. По словам президента Грузии, находящаяся у власти с 2012 года партия «Грузинская мечта» ведет кампанию, основанную на пропаганде, поляризации и тактике запугивания «как и в России», а ее действия идут вразрез с евроатлантическими устремлениями Грузии.

Парадоксально, но тут Зурабишвили не соврала. Желание нынешнего грузинского руководства принести извинения перед народами Абхазии и Южной Осетии за политику геноцида, осуществлявшуюся против них предыдущими властями республики, в самом деле идет вразрез с интересами Запада, мечтающего иметь на российско-грузинской границе еще один очаг напряженности.

Вот только шансы на победу прозападных сил в Грузии сегодня невелики, и Запад сам это знает. А потому ищет любой повод, чтобы признать результаты выборов недействительными и по возможности запустить процедуру Майдана.

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab / Global Look Press

С этим связаны и заявления Саломе Зурабишвили о том, что «Грузинская мечта» якобы готовится фальсифицировать итоги парламентских выборов, которые пройдут 26 октября. Что же, ситуация вправду накалена до предела, ибо стоящие за спиной Зурабишвили глобалисты понимают: это их последний шанс удержать Грузию в сфере своего влияния. Судя по тому, как развиваются события в мире, второго такого шанса у них точно не будет.

* Запрещенная в России экстремистская организация.