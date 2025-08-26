26 августа 2025 16:29 Вуди Аллен — враг Украины: когда селюки достанут всех? 0 0 0 Фото: Kike RincÃƒÂ�N/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Вуди Аллен всегда считался своеобразным экстремистом от кинематографа. Он шокировал не столько натурализмом, как Пьер Паоло Пазолини, и не исследованием темных сторон, как Ларс фон Триер, а тонким, интеллектуальным юмором, с которым говорил о вещах, о которых в фильмах 60-70-х годов было не принято говорить. Его работы всегда называли образцом авторского кино с фирменным, узнаваемым почерком — и, безусловно, его статус в кино непоколебим и по-своему каноничен. Но теперь появились те, кто замахнулся на самого Вуди Аллена, объявив его экстремистом и преступником. Ну и врагом государства для полного комплекта, конечно же.

Кто они, эти недовольные и отчаянные, явившие поразительные слабоумие и отвагу? Конечно же, украинцы. Та их активная часть, которая называет себя «воинами света», занимаясь тем, что скачет на площадях Европы, требуя исключить все русское и наказать всех русских. Именно такие украинские здоровые мужики ходят по улицам Парижа, Варшавы и Гамбурга, скандируя нацистские лозунги и размахивая красно-черными флагами. После чего заваливаются в ближайшие бары, чтобы заливать в себя пойло, купленное на социальные пособия. Именно эти украинские эффектные девушки в перерывах между очень специфичной работой пляшут полуголыми и выкладывают видео в социальные сети с припиской «русские молчали, когда мы делали это».

Фото: IMAGO/Volker Hohlfeld / www.globallookpress.com

Самая недовольная часть Украины находится за ее пределами. Таковы факты. И это важно понимать, прежде чем проецировать свое удивление или тем более презрение на весь украинский народ. Самая недовольная часть страны не сидит в окопах и в бомбоубежищах — она прохлаждается за границей и бесконечно, изо дня в день раздувает ненависть к русским.

Эти украинские переселенцы выбирают объект травли по национальному признаку. Еще носят на себе нацистские символы, которые давно пора запретить и выжечь каленым железом по всему миру. Если это не способна сделать Европа, так пусть поможет Дональд Трамп.

Именно эта часть Украины в первую очередь набросилась на классика кинематографа — американского режиссера Вуди Аллена. За что? Он оскорбил Зеленского? Обозвал украинцев? Плюнул в Бандеру? Последнее, кстати, он вполне мог бы сделать, ведь Аллен — еврей, а бандеровцы зверски убивали его земляков. Нет, просто Вуди Аллен принял участие в Московской международной неделе кино в августе. Причем деятель искусства даже не приезжал в столицу России. Он беседовал по видеосвязи с коллегой Федором Бондарчуком. Появился в рамках проекта «Легенды мирового кинематографа». Страшно подумать, что случилось бы с украинцами, если б Вуди реально доехал до Москвы.

Фото: Lorena SopÃƒÂ�Na/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ну а наличие Стивена Сигала, ясное дело, обязательно. Так что Вуди Аллен угодил в отличную компанию.

И чем больше украинские недовольные станут травить его, заваливая оскорблениями и хамством, тем быстрее режиссер сменит позицию с «диалога» на «да пошли вы все, сумасшедшие». Такое мы уже не раз наблюдали.

Самые главные разбиватели мифа об украинской жертвенности — украинские же пропагандисты и психопаты на выезде. Вот они сделали для отрицательного имиджа собственной страны больше, чем кто-либо. Так что пусть трудятся дальше. Что до слов Вуди Аллена о непрекращении диалога с искусством, то все верно. Понятно, что ситуация крайне напряженная. Но Вуди Аллен не Олег Сенцов. Он из другой страны и из другого мира. Нам необходимо выстраивать адекватные горизонтальные связи, разряжать донельзя наэлектризованную обстановку, которая может привести к полыханию конфликтов не только на Украине. Собственно, уже приводит.

Фото: Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

И я напомню, что во времена холодной войны, в самые напряженные ее этапы, в США выступал великий советский пианист Святослав Рихтер, а в СССР приезжал выдающийся американский джазмен Луи Армстронг. Это помогало выстроить диалог не только государствам, но и в первую очередь народам, простым людям. Ведь культура еще не заляпана (или не полностью заляпана) грязными политическими играми, так что прочь липкие загребущие руки от нее и от Вуди Аллена тоже.