Охота на ведьм. В Испании началась война между местными жителями и мигрантами
La Verdad: в Испании произошли стычки с мигрантами из-за избитого пенсионера
Массовые беспорядки всколыхнули Испанию после появления в Сети ролика с нападением группы мужчин на пенсионера. Местных жителей так возмутило видео, что разных регионах столкновения переросли в настоящие бои с поножовщиной. Подробности — в материале 360.ru.
Напали ради тренда в соцсетях
Злоумышленник набросился на пенсионера в населенном пункте Торре-Пачеко в автономном сообществе Мурсия. Предположительно, марокканские мигранты избили 70-летнего жителя прямо рядом с кладбищем, сообщила газета La Verdad.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Позже он рассказал, что нападение было совершенно беспричинным — злоумышленники зверски избили его кулаками и ногами на камеру, но ничего не украли.
Когда они выложили видео в Сеть, город превратился в «пороховую бочку» — 11 июля испанцы потребовали справедливости и выдворения приезжих. Всего на улицы вышли порядка 500 возмущенных демонстрантов.
По данным Telegram-канала Mash, причиной накаленной ситуации мог стать «вирусный тренд» в соцсетях. Суть «челленджа» заключалась в нападении на беззащитных людей и съемке избиений на камеру. Канал отметил, что протесты вспыхнули после того, как на местных начали массово нападать десятки мигрантов, вооруженных ножами.
В беспорядки вмешалась Нацгвардия
Из-за столкновений властям пришлось задействовать испанскую Гражданскую гвардию — отряд полиции по борьбе с беспорядками.
«Пятьдесят сотрудников размещены по всему муниципалитету, чтобы попытаться остановить „охоту“ на иммигрантов со стороны экстремистских группировок, и представитель правительства ожидает, что число арестов в ближайшие часы возрастет», — отметило издание La Verdad.
По словам правительственного делегата Мариолы Гевары, сейчас гвардейцы патрулируют каждую улицу. Они вмешиваются в стычки между двумя фракциями и предотвращают случаи насилия.
Пока правоохранители арестовали одного человека, но задержанных может стать больше. Гевара подчеркнула, что «ведется несколько расследований, находящихся на продвинутой стадии». Она пообещала предпринять меры против людей, которые разжигают ненависть в обществе и подстрекают других к насилию.
Из-за беспорядков пострадали как минимум человек, троих из них госпитализировали с разными травмами, сообщил EFE. В связи с беспорядками различные организации и общественные группы осудили протесты и потребовали положить конец «спирали насилия».