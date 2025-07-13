Охота на ведьм. В Испании началась война между местными жителями и мигрантами

Массовые беспорядки всколыхнули Испанию после появления в Сети ролика с нападением группы мужчин на пенсионера. Местных жителей так возмутило видео, что разных регионах столкновения переросли в настоящие бои с поножовщиной. Подробности — в материале 360.ru.

Напали ради тренда в соцсетях

Злоумышленник набросился на пенсионера в населенном пункте Торре-Пачеко в автономном сообществе Мурсия. Предположительно, марокканские мигранты избили 70-летнего жителя прямо рядом с кладбищем, сообщила газета La Verdad.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Позже он рассказал, что нападение было совершенно беспричинным — злоумышленники зверски избили его кулаками и ногами на камеру, но ничего не украли.

Когда они выложили видео в Сеть, город превратился в «пороховую бочку» — 11 июля испанцы потребовали справедливости и выдворения приезжих. Всего на улицы вышли порядка 500 возмущенных демонстрантов.

По данным Telegram-канала Mash, причиной накаленной ситуации мог стать «вирусный тренд» в соцсетях. Суть «челленджа» заключалась в нападении на беззащитных людей и съемке избиений на камеру. Канал отметил, что протесты вспыхнули после того, как на местных начали массово нападать десятки мигрантов, вооруженных ножами.