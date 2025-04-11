Возвращение к статус-кво. Россия убеждает США не форсировать процесс переговоров

Признаюсь: как и многие другие, я ждал несколько большего от очередного раунда американо-российских консультаций (вероятно, этот термин будет более точным, чем «переговоры»). Большего, чем обсуждение американского желания набирать персонал для своего посольства в Москве из граждан России или наших требований вернуть всю ранее конфискованную властями США дипломатическую собственность.

Большего, чем довольно мелкие, на первый взгляд, проблемы (по крайней мере, на фоне вопросов войны и мира), к разговору о которых в итоге свелась вчерашняя встреча в Стамбуле. По сути, стороны обсудили ровно то, что собирались и о чем заранее рассказал новый российский посол в Америке Александр Дарчиев. Напомню, как выглядел перечень тем: Россия и США договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипмиссий, российских взносов в бюджеты международных организаций.

Россия поставит перед США вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.

Встреча в Стамбуле призвана помочь избавиться от токсичного наследия администрации Джо Байдена.

Контакты Путина и Трампа уже позволили продвинуться по вопросам выдачи виз дипломатам России и США и смягчения режима их поездок.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

В итоге даже в изложении Госдепа повестка вчерашних консультаций выглядела максимально сухо и без огонька. Никаких тебе обещаний скорого мира или какого-то невиданного ранее прорывного решения в духе Дональда Трампа. «Делегации обменялись нотами с целью достижения окончательного взаимопонимания по обеспечению стабильности дипломатического обслуживания двусторонних представительств России и США. США вновь выразили обеспокоенность по поводу политики России, запрещающей прием на работу местного персонала, что является ключевым препятствием для поддержания стабильного уровня укомплектования штатов в посольстве США в Москве. Заместитель помощника госсекретаря Коултер и посол Дарчиев обсудили проведение последующей встречи по этим вопросам в ближайшем будущем, при необходимости — с указанием даты, места и представительства, которые будут определены позднее» — вот, собственно и все. Как-то совсем не то, чего ожидала «требовательная публика». Между тем именно сухость, неинтересность и отсутствие сенсаций — самое главное, как по мне, достижение российской дипломатии. То самое прорывное решение, которого все давно ждут.

Фото: Александр Дарчиев / РИА «Новости»

Судя по всему, Москве все же удалось донести до Вашингтона мысль, что нахрапом, по-ковбойски сложные вопросы мировой политики не решают. Что для излечения застарелых болячек требуются внимание, терпение и изрядная доля усидчивости. «Железная задница», как говаривали по этому поводу два века тому назад. Чтобы достичь успеха в большом, начинать надо с малого, хотя бы просто нормализовав вконец испорченные дипломатические контакты между нашими странами. Все должно вернуться к прежнему статус-кво, к исходному состоянию, или, еще точнее (согласно изначальному смыслу этого латинского выражения), к положению, бывшему до войны. Войны — ибо иначе охарактеризовать то, что в последние три года происходило между Россией и США, довольно затруднительно.