Сегодня 20:33 Старые добрые мантры Европы. Станет ли вопрос поставок газа из России причиной крушения ЕС? 0 0 0 Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Сегодня, проснувшись с утра пораньше, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас первым делом решила вновь отказаться от российского газа.

«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа моментально сократила свою зависимость. Теперь мы навсегда перекрываем кран. Россия больше не сможет использовать энергию как оружие против нас», — заявила главный европейский дипломат. Не то чтобы кто-то ей его предлагал или велись какие-то переговоры на данную тему. Но почему-то для Каллас показалось важным повторить газовую мантру, чтобы случайно не поддаться искушению, не уступить требованиям некоторых членов ЕС перестать валять дурака и не вернуться к контрактам с Россией. По крайней мере, сразу по окончании украинского конфликта. А требования эти с каждым днем звучат все слышнее. Так, намедни госсекретарь Министерства экономики, энергетики и туризма Австрии Элизабет Цехетнер обратилась к коллегам из Евросоюза.

Фото: Stefan Puchner/dpa / www.globallookpress.com

Она заявила, что Брюссель «должен сохранять возможность пересмотреть ситуацию после окончания конфликта» и быть готовым к возобновлению импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения о завершении ситуации на Украине.

Таким образом, Австрия стала третьей страной ЕС после Венгрии и Словакии, заявившей, что без газа из России Европа существовать не сможет, нечего даже и думать об этом.

Мол, одно дело — временно перетерпеть, пока на Украине идет вооруженный конфликт и Европа, принципиально поддерживающая киевский режим, в знак солидарности отказывается от всего русского, в том числе от энергоносителей. Это, видимо, такая пародия на украинскую декоммунизацию, вылившуюся в разрушение любых напоминаний об эпохе СССР, в первую очередь украинских науки и промышленности.

Фото: Matthias Balk/dpa / www.globallookpress.com

И совсем другое — навсегда перейти на американский СПГ, поставляемый в Европу по баснословным и совсем не союзническим ценам. Причем началось это не с Трампа, для которого засевшие в ЕС национал-глобалисты вовсе не друзья, а с Байдена, активнее прочих способствовавшего деиндустриализации европейских партнеров. Что касается конкретно Австрии, то ее можно понять. На протяжении многих десятилетий страна закрывала до 80% своих потребностей трубопроводным газом из России. И все было хорошо. Гарантом стабильности служил и долгосрочный контракт между российским «Газпромом» и австрийской OMV, вынужденной его расторгнуть по политическим мотивам в декабре 2024 года.

Как видим, официальной Вене хватило и полугода, чтобы понять, что так жить нельзя и отказываться от российского газа на постоянной основе означает ставить крест на любых экономических перспективах и высоких социальных стандартах своей страны.

Но что понятно на национальном уровне, того в упор не хотят признавать в Брюсселе, устами Каллас или даже фон дер Ляйен ежедневно повторяя, что дешевых энергоносителей в Европе больше нет и никогда не будет.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

В такой связи у многих государств — членов ЕС возникает закономерный вопрос: а на черта вообще тогда сдался Евросоюз, если благодаря его политике жизнь в Европе становится не лучше, как задумывалось, а только хуже? Пока вслух об этом сказали лишь венгры, австрийцы и словаки. Но лиха беда начало. И чем активнее «ведьма Урсула» будет превращать ЕС в четвертый рейх, тем больше шансов, что Евросоюз закончит свою бесславную историю в самом ближайшем будущем. Не знаю как вы, но я по этому поводу точно плакать не стану.