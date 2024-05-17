Киевская Десятинная церковь: история строительства и разрушений | 360°

Мир 17 мая 2024, 16:37 Война с православием. Киевские власти снесли храм Десятинного монастыря Историк Бычков: век назад Киев снес храм на месте Десятинной церкви Телеканал «360»

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Украинские власти продолжают войну с православной церковью: ночью в Киеве уничтожили храм Десятинного монастыря. Первую церковь на этом месте возвел еще Владимир Креститель, но ее разрушили татаро-монголы. Вторую создали в средние века, а спустя время разобрали, чтобы построить новую, более величественную обитель. После революции ее взорвали большевики. Новое здание XXI века не просуществовало и 20 лет.

Снос храма

В ночь с 16 на 17 мая в Киеве снесли Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря. Он принадлежал Украинской православной церкви и находился на территории Национального музея истории Украины. По словам адвоката УПЦ, протоиерея Никиты Чекмана, демонтаж совершили незаконно.

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Весь периметр с позднего вечера оцепила полиция, мобильную связь и интернет на этой территории временно заглушили. Наместник храма Климент в интервью местным журналистам рассказал, что церковное имущество грузили в грузовики и вывезли «как мусор». Митрополит Феодосий призвал горожан приносить цветы на место разрушенной церкви.

Хозяйственный суд Киева еще зимой прошлого года постановил, что здание нарушает положения Земельного кодекса Украины. В министерстве культуры заявили, что храм построили в буферной зоне достопримечательности ЮНЕСКО, где запрещено любое новое строительство.

Судьба предрешена

Независимо от того, были нарушения или нет, жесткое решение разрушить храм стало результатом сложившихся взаимоотношений украинских властей и УПЦ, отметил в разговоре с 360.ru религиовед Юрий Табак.

Это часто бывает: когда надо предъявить претензии к человеку, то вытаскиваются какие-то его нарушения, которые он совершал много лет назад. То же самое произошло и с храмом. Юрий Табак

По словам религиоведа, в свете нынешних событий судьба храма в любом случае была бы незавидной, даже если все разрешительные документы были бы в порядке.

УПЦ стараются оттеснить

Писатель, историк церкви, доктор исторических наук Сергей Бычков высказался более категорично: он уверен — оснований для сноса церкви не было.

Это был храм-памятник. По сути, киевские власти повторили снос храма, как это произошло на том же месте почти сто лет назад. Сергей Бычков

Примерно так же сегодня в православном мире некоторые деятели стараются затереть Украинскую православную церковь, выдвинув вперед ПЦУ. Недавно ее представителей для сослужения в Болгарии пригласил Константинопольский патриарх Варфоломей, уточнил историк. Однако болгарские священники отказались признавать раскольников.

История Десятинной церкви

Княжеский храм

Первый каменный православный храм Успения Пресвятой Богородицы построили в Киеве в конце X века при князе Владимире Святославиче — святом Владимире, Крестителе Руси. Десятинной церковь стали называть потому, что на ее содержание шла десятина княжеских доходов.

Строительство стараниями русских и греческих зодчих заняло шесть лет. Храм воздвигли на месте кончины первых известных русских мучеников за веру Феодора Варяга и его сына Иоанна. Здание украшали иконы, кресты, драгоценные сосуды и статуи из Херсонеса. Оттуда был и первый наместник храма — Анастас Корсунянин.

Освящение Десятинной церкви, миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века / Викимедиа

В Десятинной церкви находилась княжеская усыпальница: там погребен сам князь Владимир и его братья Ярополк и Олег. Туда же из Вышгорода перенесли останки княгини Ольги, там похоронили князей Изяслава Ярославича и Ростислава Мстиславича.

Богатый и красивый храм многим казался лакомым куском. Сначала в 1169 году его разграбили войска сына Андрея Боголюбского, в 1203 году — Рюрика Ростиславича. А в 1240-м орды хана Батыя окончательно разрушили Десятинную церковь, которая была последним оплотом спасавшихся от нашествия киевлян.

Возможный вид Десятинной церкви на диораме в Археологическом музее Киева / Викимедиа

Новые церкви

Почти 400 лет спустя, в 1630-х годах, на месте древнего храма в память о нем построили небольшую церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Там выставили одну из древнейших икон с образом святого Николая — по преданию, ее привез сам князь Владимир из Корсуня (так в старину называли Херсонес).

Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы / Викимедиа

Наконец, в XIX веке былую Десятинную церковь решили возродить. Для этого существующую церквушку полностью разобрали и расчистили фундамент. Впервые за девять веков люди увидели части сохранившихся старинных мраморов, мозаик и фресок.

Фрагменты мозаики пола и фрески первой Десятинной церкви / Викимедиа

Автором нового храма стал архитектор Василий Стасов, тот самый, что создал Спасо-Преображенский собор в Петербурге и Московские триумфальные ворота. Киевское строительство заняло 18 лет и обошлось в 100 тысяч золотых рублей. Уже 15 июля 1842 года новую Десятинную церковь Успения Богородицы освятили.

Фото Десятинной церкви, Киев, 1911 год / Викимедиа

Храм снесли в 1928 году, а в 1936-м окончательно разобрали руины. Позже там начались раскопки: так удалось найти новые фрагменты мозаичного пола, фрескового и мозаичного украшения храма, каменные гробницы, фундамент. Рядом обнаружились остатки княжеских дворцов, жилища бояр, ремесленные мастерские и многочисленные захоронения IX-X веков.

Фундамент Десятинной церкви / Викимедиа

История нового времени

Первое богослужение на месте церкви состоялось в 2006 году. Тогда же появился маленький храм-палатка (скиния), который уже через год сменило деревянное строение. Летом 2009-го Священный синод УПЦ тогда еще Московского патриархата объявил об открытии Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря.

Первая церковь-палатка, 2006 год; деревянная церковь, 2008 год / Викимедиа

Поначалу Главное управление градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киева вроде бы согласилось на новый храм на руинах Десятинной церкви. Но вскоре ведомство отказалось от своих слов. Международная организация по сохранению памятников истории и культуры также выступила против строительства.

Многие киевляне также не поддержали эту инициативу, однако уже возведенная церковь продолжала работать. В 2012 году деревянную постройку отремонтировали, а фасады оформили в неовизантийском (по словам проектантов) стиле Х века с каменными барельефами.

Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Викимедиа

В 2020 году Национальный музей истории Украины, на территории которого построили храм, подал иск. В феврале прошлого года Хозяйственный суд Киева постановил снести постройку. Позднее апелляционный суд подтвердил законность этого решения. Сегодня эта история получила свою развязку.

На Украине еще достаточно спорных объектов, в том числе и культовых сооружений. Не так давно государство выселило монахов Украинской православной церкви из Киево-Печерской лавры, а их место тут же заняли представители ПЦУ. Поэтому остается утешиться тем, что главное — не храм, каким бы красивым он ни был. Главное — вера.