Война по методичке? США и Иран заподозрили в «мировом договорняке»

Иран атаковал военные базы США в Катаре, заранее предупредив власти последнего о предстоящем ударе. Все ракеты сбили средства противовоздушной обороны, при этом нет ни разрушений, ни пострадавших. Исламское государство и американцев заподозрили в «договорняке». Так ли это на самом деле, разбирался 360.ru.

Образцовая методичка Конечные выводы о том, действительно ли США и Иран заключили «договорняк», можно будет сделать позже — когда станет ясно, разовая это история или долговременная. «Но на текущий момент — неважно, промежуточный или основной, можно с определенностью сказать следующее. <…> Мы стали свидетелями написания практически образцовой методички, что такое мировой „договорняк“, когда две крупнейшие военные державы мира, одна из которых ядерная, вторая — на пороге ядерного оружия, обладатели баллистических и прочих ракет, сильнейших армий мира, умудряются обменяться взаимными военными ракетными ударами без каких-либо жертв», — заявил политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

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Каждый знает, куда бить Похожего мнения придерживается политолог Никита Подгорнов. «Иран доблестно атакует американские базы, а Америка и союзники еще более доблестно эту атаку отражают. То есть каждый знает, куда бить, чтобы никуда не попасть. И каждый при этом сохраняет лицо. Иран кидает ответку, а США настолько крутые, что ни волосок с американского солдата не упадает», — написал эксперт в своем Telegram-канале. Стороны либо договорились на такой сценарий, либо — большая война на годы вперед. «Я думаю, что „договорняк“, но я уже теряюсь в понимании происходящего», — добавил Подгорнов.

Фото: Jamal Awad/Xinhua / www.globallookpress.com

«Они слишком ненавидят друг друга» Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков в беседе с 360.ru исключил «мировой договорняк» между Ираном и США. «Это не „договорняк“. Практически не существует модели, при которой они могли бы договориться. Они реально ненавидят друг друга. Они собирали немножко друг на друга. <…> Трамп изобразил силу, Иран изобразил силу, но „договорняка“ у них нет. Они слишком ненавидят друг друга», — подчеркнул специалист. По его словам, Иран «сливает» ситуацию.

Он боится большой войны, хочет обмануть американцев долгими переговорами. Его цель — вести переговоры много лет и так ни к какому результату не прийти. Сергей Марков политолог

Конфликт затянется надолго, считает Марков. «После того, как Иран показал свою слабость, требования к нему будут жестче. Он на прошлые требования уже готов согласиться, отказаться от ядерной программы. А на более жесткие требования не готов согласиться», — заключил эксперт.