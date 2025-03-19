19 марта 2025 16:26 Война Эрдогана. Президент Турции мечтает о статусе регионального лидера 0 0 0 Фото: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. IMAGO/dts Nachrichtenagentur / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Турция

Дипломатия

Крым

Реджеп Эрдоган

Дональд Трамп

F-35

Президент Турции озабочен укреплением военной мощи своих Вооруженных сил. В связи с этим Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидера США Дональда Трампа пересмотреть существующие с 2020 года санкции в сфере военной промышленности и позволить Турции вновь стать частью проекта по производству американских самолетов-истребителей пятого поколения F-35.

Bloomberg сообщил, что в телефонном разговоре с Трампом Эрдоган выразил надежду на изменение подхода США, который будет учитывать интересы национальной безопасности Турции. Заодно попросил американское руководство завершить сделку по продаже турецким ВВС истребителей F-16. Чтобы эту просьбу восприняли с благосклонностью и не отвергли в итоге, хитрый турецкий лис «выразил поддержку усилиям Трампа по посредничеству в российско-украинской войне». На словах, разумеется. Правда, с делами в этом вопросе у официальной Анкары все складывается совсем по-другому. Вместо того чтобы не мешать миротворческому процессу, турецкий МИД выступил с ярко выраженным антироссийским заявлением, сделав это именно в тот день, когда состоялись знаковые переговоры между президентами России и США.

Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

К тому же произошло это довольно нарочито — так, чтобы Москва при всем желании не смогла не заметить турецкого демарша. В годовщину крымского референдума внешнеполитическое ведомство Турции назвало события 11-летней давности «аннексией», сам референдум «нелегитимным», попутно обвинив Россию в «нарушении международного права». Текст заявления опубликован в руссокязычной версии турецкой газеты Yeni Şafak. «Мы еще раз подчеркиваем, что не признаем реальную ситуацию в Крыму, которая представляет собой нарушение международного права, и что мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы продолжим внимательно следить за развитием событий в Крыму, особенно за положением крымскотатарских турок, коренного населения полуострова».

Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

Что любопытно, накануне появления этого откровенно хамского, с точки зрения дипломатии, обращения американский новостной сайт Semafor опубликовал заметку, в которой было сказано, что Трамп «рассматривает возможность признать Крым российской территорией». Более того, отмечалось, что США приложат усилия, чтобы закрепить российский статус полуострова на уровне ООН. «Официальный представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил Semafor, что администрация „пока не давала таких обещаний и не будет обсуждать сделку через СМИ“. Однако Белый дом не опроверг, что такой шаг может обсуждаться», — говорилось в публикации. Становится очевидно, что нападки турецкого МИД была направлены не только против Москвы, но и против усилий Вашингтона урегулировать ситуацию на Украине.

Зачем это нужно Эрдогану? Видимо, решил половить рыбку в мутной воде нынешних противоречий в треугольнике Россия — США — Европа и Великобритания. И, по сути, выбрал сторону европейских глобалистов, заинтересованных в продолжении украинского военного конфликта.

Таким образом они рассчитывают добиться ослабления России, что полностью соответствует интересам Турции, мечтающей, воспользовавшись занятостью Москвы на украинском направлении, укрепить свое положение на Ближнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии, получив в итоге статус ведущей региональной державы. Что ж, ничего нового. Турция действовала так на протяжении всей своей истории. К этой традиции и апеллирует Эрдоган. «И неизменно „огребала“ в итоге» — хочется добавить. Вот только об этом зарвавшийся «султан» предпочитает забыть.