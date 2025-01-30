30 января 2025 19:08 Ситуация накаляется: Евросоюз будет воевать с США? Участник СВО Чолханов: Трамп выведет США из НАТО 0 0 0 Фото: Sebastian Kahnert/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Неожиданная история с Гренландией продолжает набирать обороты. Дания не готова идти на уступки администрации Дональда Трампа по передаче региона США, но Белый дом непреклонен и в ультимативном порядке требует Копенгаген подчиниться. В свою очередь, Франция предлагает отправить военный контингент для защиты Гренландии от американцев. Кто бы мог подумать, что дойдет до такого?

Париж готов отправить войска Издание Politico сообщило, что министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро обсудил с Данией отправку французских войск в Гренландию в ответ на риторику американского президента Дональда Трампа. Однако датчане не поддержали эту идею. Пока. Копенгаген отказался в то самое время, как премьер-министр Дании Метте Фредериксен носится по всей Европе, пытаясь заручиться поддержкой союзников в Евросоюзе в борьбе с Трампом. «Если Дания обратится за помощью, Франция будет там. Европейские границы неприкосновенны, будь то на севере, юге, востоке или западе… Никто не может позволить себе нарушать наши границы», — заявил Барро.

Фото: Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. IMAGO/Alexis Sciard / Global Look Press

Он также заметил, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе коллеги выразили решительную поддержку Копенгагену. Они были готовы рассмотреть отправку войск при необходимости. Глава МИД Дании Ларс Лекке заявил, что Трамп не получит Гренландию. Мол, ее жители — это народ, защищенный международным законодательством и Уставом ООН. «Нельзя сказать, чтобы конфликты внутри НАТО были в новинку. Турция успешно отжала себе Северный Кипр. Но противодействие Парижа и Вашингтона было бы интересным шоу. До стрельбы дело дошло бы вряд ли, но расколов внутри западного лагеря добавилось бы. Нам это выгодно. Самое время сейчас Азербайджану активизировать усилия по деколонизации Новой Каледонии. Для полного веселья», — обратил внимание военный эксперт Юрий Баранчик.

Фото: Гренландия. Luo Yizhou/XinHua / Global Look Press

Гренландия против выхода из Дании Между тем, как сообщила датская национальная газета Berlingske, жители Гренландии говорят однозначное «нет» выходу из состава Датского королевства и вхождению в состав США. Журналисты ссылаются на результаты нового опроса. И они, вероятно, не придутся по вкусу Трампу. Правда, кто их будет спрашивать? По словам исследователя выборов профессора политологии Каспера Меллера Хансена, опрос, проведенный компанией Verian для Berlingske и гренландской газеты Sermitsiaq, показал: «Гренландцы не хотят быть американцами. Это очень, очень ясно видно из этого опроса». Если точнее, 85% из 497 опрошенных гренландцев сказали, что они не хотят, чтобы Гренландия вышла из состава Датского королевства и стала частью США. Еще 6% гренландцев хотят этого, а 9% не определились. Причем ранее в американских СМИ приводили итоги другого опроса, согласно которому 57% гренландцев хотят, чтобы остров стал частью Соединенных Штатов. Датчане из Berlingske назвали его сомнительным. Оно и понятно.

Фото: Reinhard Pantke/http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Противоречия усиливаются Противоречия внутри НАТО были всегда. Другое дело, пока существовал СССР, они были в основном подспудными, но и тогда советская дипломатия их использовала. Скажем, при Юрии Андропове в 1982–1983 годах Советский Союз грамотно оценил конкурентную борьбу между промышленниками ФРГ и США и активно воспользовался ею для реализации советско-германского проекта «Газ — трубы». После распада Союза в НАТО до поры до времени царила эйфория, но в период экономического кризиса 2008–2009 годов и последующего затянувшегося восстановления противоречия в экономике между США и Евросоюзом, ведущими странами которого считаются ФРГ и Франция, привели и к росту противоречий в политической и оборонной сферах. Спор вокруг планов Трампа «отобрать» Гренландию у Дании — лишь одно из проявлений, но наиболее весомое и зримое. Об этом 360.ru рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Скорее всего, до вооруженных столкновений между США и их европейскими союзниками дело не дойдет, но отношения будут основательно испорчены. Вряд ли от этого изменится русофобская линия брюссельских евробюрократов, но ресурсов для проведения этой линии в связи с противостоянием с Трампом будет явно меньше. Для нас это хорошая новость. Другое дело, что использовать эту ситуацию будет не так просто, потребуется немалое количество усилий и разного рода дипломатических маневров. Но шансы есть. К примеру, если Трамп будет напрямую обсуждать ситуацию на Украине с Россией и без участия евробюрократов и их адептов в национальных правительствах стран ЕС, это будет определенный сигнал, что события развиваются по такому пути. Владимир Соловейчик

Иллюзий относительно Трампа и его политики мы, конечно, питать не должны. Однако использовать реально существующие межимпериалистические противоречия в интересах России можно и нужно.

Фото: Дональд Трамп. Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

Европа будет выпотрошена Давно уже Европа ведет собственную повестку. Что касается Франции, то там антиамериканские настроения в политической среде к этому моменту полностью созрели. США держали Европу за жабры, а Трамп ясно дал понять: теперь рыба будет почищена, выпотрошена и аристократично приготовлена. Европа в целом соглашалась с буйно-либеральной администрацией Байдена, рассказал 360.ru участник СВО публицист Танай Чолханов. — Но теперь все поменялось? — Да. Рыбу будут жарить. И Германия, и Франция хотели стать субъективными, надеялись на политическую автономию. — И что? — Трамп заявил: прекрасно, вы получили полную автономию. Только мы заберем у вас последнее, установим контроль над территориями, которые считаем своими, высосем экономику и введем «тарифы». НАТО давно изжил себя, и Трамп сам это озвучивал. Он выйдет из НАТО. Очевидно, что обновленная Америка создаст новый военный блок и новый блок экономический. Актуальность теряет даже ООН, потому что мы на пороге нового мирового порядка. Многополярный мир, о котором так много говорили евразийцы, пришел. Но, по Трампу, это мир Дикого Запада. И прав тот, у кого больше ствол и кто лучше стреляет.

Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency / Global Look Press

— Трамп, надо сказать, мудро использует оставшееся американское влияние. — Он понимает, что делает. Трамп шел на сознательный риск, в этого человека стреляли несколько раз, могли посадить в тюрьму на длительный срок, но он выиграл и привел новую команду. Ему плевать на НАТО. Никакие соглашения больше не работают. Но Франция явно переоценивает свои возможности. — Чего стоит ждать в ближайшее время? — Здесь вопрос не в Гренландии. А в том, что будет передел мира без политических игр и прочих сантиментов. Все будет жестко. Вопрос: как нам жить дальше? Давление на Китай будет усиливаться. США не нужно воевать с Китаем, они просто откажутся от китайской продукции и спровоцируют кризис перепроизводства. Илон Маск — хороший менеджер и организатор, он держит курс на развитие собственных производств полного цикла. Евросоюз, скорее всего, такого давления не выдержит. — С Евросоюзом будет то же самое, что произошло со странами Варшавского договора в 90-х годах? — Именно. Теперь Соединенные Штаты бросают на произвол судьбы Западную Европу. И не просто бросают, а собираются перед этим обобрать до нитки. Грядут значительные события. России, чтобы выжить в этом новом мире, нужно наращивать промышленную и военную мощь, перестать вкладывать деньги в чужие акции. Нам необходимо восстановить собственные производства, наукоемкие отрасли и укреплять армию, потому что война не за горами. Покончив с Европой, США возьмутся за нас и Китай.