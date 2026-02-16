Сегодня 14:44 Отшумели: почему военный запал Польши сходит на нет 0 0 0 Фото: Польские фермеры на митинге. Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

Мир

США

Евросоюз

Польша

Русофобия

Польский президент Кароль Навроцкий уже год посылает своему народу сигналы о готовности сесть с Москвой за переговоры «ради блага Польши». Москве, видимо, такие переговорщики не нужны. А вот поляки очевидно устали от самих себя и возрастающих трат на оборонку, тем более что Варшава вкладывается в американское оружие и НАТО, в помощь которого после выходок Дональда Трампа никто не верит.

Избиратель ждет Между прочим, Кароль Навроцкий шел на президентские выборы точно с такой же мантрой: если потребуют интересы Польши, он подаст Владимиру Путину руку. Его, собственно, под это обещание и выбрали, смею утверждать: я иногда читала новости предвыборной кампании и смотрела польское ТВ. Навроцкий представлял консервативную партию «Право и справедливость», которую возглавляет ярый католик Ярослав Качиньский, близнец погибшего в авиакатастрофе Леха Качиньского. Выбирали Навроцкого, когда основная власть была уже в руках Дональда Туска, представителя партии «Гражданская платформа», которая заняла на парламентских выборах второе место, но в коалиции с другими левыми фракциями выбрала премьером Туска. На президентских выборах поляки голосовали не столько за программу и партию, сколько за кандидата «против Туска». В Польше считают неудачными времена, когда президент и премьер представляли одну партию и одну линию — нужен конфликт интересов, нужна драма, нужна живая конкуренция. Премьер у них был — левак, бывший бюрократ ЕС Туск, ярый русофоб. Президента искали ему в противовес, но партия «Право и справедливость» еще более русофобская. Как быть? Пришлось кандидату Навроцкому немного русофобию унимать и обещать избирателям, что во имя «Польски» он пойдет с Москвой на любые контакты.

Фото: Кароль Навроцкий и Дональд Туск. Damian Burzykowski/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Прошел год. Люди, если что, ждали. Где контакты? Где защита интересов «Польски»? Разве в интересах этой самой «Польски» переплачивать за газ, покупать оружие у США, которые в любой момент могут повернуться против своих союзников? Из Гданьска, кстати, очень удобно обстреливать Копенгаген, а вопрос с Гренландией пока повис.

Нашествие сельских хамов Поляки немного приуныли. Страна осталась с оравой беженцев и украинских гастарбайтеров. На пике через Польшу прошло около четырех миллионов граждан Украины. Сейчас их примерно 1,9 миллиона человек, из этого числа примерно 360 тысяч осели в Варшаве и пригородах. Сегодня каждый седьмой варшавянин — беженец с Украины. При этом работают из украинцев от 450 до 818 тысяч, в разное время этот показатель меняется. Около миллиона украинцев там — мужчины призывного возраста. Люди в шоке. Польский интернет полон жалоб поляков на неблагодарность украинцев и их низкий культурный уровень. Приехали, получили помощь, пособие, жилье, не работают, ездят на дорогих машинах, пьют, шумят, устраивают драки, вовлечены в наркобизнес, женщины идут в проституцию и содержанки. У польских добропорядочных матрон появился новый страх: муж заведет себе украинку и будет спускать на нее накопления.

Фото: Volha Shukaila/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ситуация с беженцами в Польше очень плохая. Мало того, что у поляков есть историческая неприязнь к украинцам, так к ним еще и приехали самые дикие. Городская культура и образование были сосредоточены на востоке Украины, высокий уровень образования в центральных и западных областях демонстрировали русскоязычные, которые уехали на территорию России. В Польшу хлынули селяне-западенцы, люди, которые не только плохо образованы, но еще и не жили в городах. Поскольку у них нет образования, у них нет профессии, которая бы обеспечила бронь, и не было денег откупиться от ТЦК. Я не ездила в Польшу после пандемии, последняя поездка пришлась на 2019 год. Уже тогда поляки были жутко недовольны украинскими гастарбайтерами, которых называли грубыми агрессивными деревенщинами. И это были еще гастарбайтеры поразвитее: кто мог хоть как-то изъясняться за границей, сам выправить себе документы, открыть счет в банке, получить в чужой стране номер социального страхования. Беженцы — совсем другие. И их гораздо больше.

Фото: Ukraine — 24 Feb 2024 Volha Shukaila/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

С голым задом, но при «Пэтриотах» Жизнь в Польше скромная. Люди живут, по нашим меркам, в аскезе. Пример: в 2025 году рост кредитования составил 20%. Сегодня 47% совершеннолетних поляков имеют кредиты, доля займов наличными и микрокредитов в них крайне высока. Это гораздо больше уровня закредитованности в России: у нас 49 миллионов из 120 миллионов совершеннолетних имеют кредиты, их число, наоборот, снижается, а доля ипотеки в займах ниже, чем у поляков, кредитная нагрузка тоже ниже. Разница небольшая, но в Польше закредитованность растет на несколько процентов в квартал. При этом страна рвет пуп на оборонке, спускает деньги на ВСУ, ввязалась в санкционные войны, фактически оставила себя без доступных энергоресурсов. Кроме того, вкладывает огромные средства в оборону (сегодня доля оборонных расходов в ВВП Польши — самая большая в НАТО, больше, чем у США).

Фото: Военный парад в Польше. Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Эти траты еще в 2022 году вызывали у поляков вопросы: какой НАТО, какие «Пэтриоты»? Условия соглашения Варшавы с альянсом предполагают, что она первые пять месяцев будет обороняться от врагов сама, только потом ей начнут оказывать помощь. Пока повышали расходы на оборону и выплясывали перед Штатами, случились пошлинные войны и проблема Гренландии — никто уже не верит в помощь Америки, а деньги заплачены.

Смех и грех. Поляки заказали и оплатили восемь батарей «Пэтриотов». Условились еще в 2022 году, к тому времени у поляков было две батареи, которые они заказывали в 2017 году и получили накануне СВО. Платят с 2022-го, за установки и ракеты, заказали и оплатили вперед почти 800 ракет. Недавно им поставили первые две новые установки Patriot, их обслуживанием заняты 800 человек — это 37-й дивизион воздушной ракетной обороны. Нюанс в том, что пока поляки за «Пэтриоты» платили, пока им их делали, Россия показала неэффективность этих установок.

Еще появился «Орешник», который полностью обессмыслил покупку «Пэтриотов». Но поляки продолжают их закупать. Жители уже смеются горько над таким казусом и открыто шутят, что их траты на бесполезное ПВО — просто взятка Америке, чтобы к ним не лезла. В то, что США будут воевать за Польшу, там не верит ни одна старушка. Тем более что фактический текст соглашения Польши с НАТО и не предполагает полноценного военного заступничества: должны будут обороняться сами.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

В нападение на них России поляки не верят, наибольшей опасностью с конца 90-х они считают Германию, которая постоянно усиливает давление по вопросу понемецких территорий. В начале 2000-х немцы в частном порядке стали отсуживать у поляков дома на землях, которые были переданы Польше в 1945 году. Потом уже стали появляться околоправительственные германские НКО, занимающиеся поросом недвижимости понемецких регионов.

От выдвижения полякам официальных, от имени правительства ФРГ, претензий на немецкую недвижимость немцев отделяет один шаг. Поляки этого боятся. И знают, что Штаты не станут воевать из-за них с Германией — куда вероятнее, что Пентагон отрубит связь накупленным «Пэтриотам», да и все.

Тем не менее Польша за какой-то, так сказать, холерой вооружается. Запустила программу милитаризации детского образования и досуга: у них теперь появились своего рода пионеры, комсомольцы, только с военным уклоном. Грандиозные деньги не просто выкидывают, а сжигают так, что дым и искры летят на хлипкую крышу. И все это — на фоне затягивания населением поясов. А впереди новые расходы: Евросоюз заговорил о необходимости разработки ядерной стратегии без учета мощностей США. Песня хороша — начинай сначала. Сдавайте «Пэтриоты» на металлолом, поехали дальше!

Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В ожидании паука Польша вообще консервативная страна, где запрещены аборты — таскание за шиворот на поклон разнузданной Америке для населения оскорбительно. Вдвойне это выглядит гадко от того, что правящая партия там приходит к власти на голосах набожных старушек. В итоге использует переданную ей старушками власть для укрепления зависимости от царства Содома, как провинциальные поляки называют США. Теперь еще получилось, что Польша фактически спонсирует агрессию американцев против Европы. Конечно, местные в шоке.

Историю они хорошо учили, у старших поколений тоже было советское образование. Поляки знают, что в любой непонятной ситуации в Европе происходит раздел Польши. А уж дерганье за уши русского медведя непременно только этим и кончалось. Даже Вторая мировая обернулась разделом Польши. Там гордятся, что получили западные земли, но умалчивают, что они вернули Сталину восточные.

Ни одна крупная передряга в Европе не оканчивалась для поляков хорошо, их границы не могли пережить ни одного политического кризиса. Пока официальная Варшава спускает деньги граждан на американский военпром, рядовые поляки с затянутыми поясами уже стали походить не то на муху Цокотуху, которую все бросят при появлении паука, не то на провеселившуюся стрекозу: тощие, с впалым брюхом, с голым тылом и абсолютно туманными перспективами. Но, главное, в Польше очень боятся, что при новом витке политического европейского кризиса, по традиции, достанется больше всех.