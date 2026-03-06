Внесите в списки на вылет: как формируют вывозные рейсы из ОАЭ и кто улетит в Россию первым

Авиаперевозчик «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов в связи с временным закрытием воздушного пространства над странами Персидского залива и аэропортов. Что делать застрявшим в ОАЭ туристам — в материале 360.ru.

Вывозные рейсы: как формируются списки пассажиров С 3 марта «Аэрофлот» начал выполнять вывозные рейсы из Объединенных Арабских Эмиратов. В первую очередь на родину возвращаются пассажиры, которые должны были улететь 28 февраля. Перевозчик самостоятельно информирует о дате и времени вылета по телефону и указанной в бронировании почте. Путешественники получают маршрут-квитанцию.

Вывозные рейсы 6–7 марта Рейсы на 6 марта 13:10 — SU525D Дубай — Москва

15:00 — SU527D Дубай — Москва

15:10 — SU521D Абу-Даби — Москва

17:10 — SU531D Абу-Даби — Москва

Рейсы на 7 марта 15:00 — SU527D Дубай — Москва

15:10 — SU521D Абу-Даби — Москва

17:10 — SU531D Абу-Даби — Москва Время вылета местное. Отмененные рейсы На 6, 7 и 8 марта «Аэрофлот» отменил рейсы из Краснодара, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга в Аль‑Мактум и обратно. Не состоятся полеты из Москвы в Тегеран и обратно, запланированные на 12 марта.

Что нужно знать пассажирам «Аэрофлот» опубликовал информацию для пассажиров с билетами 555, оформленными до 3 марта включительно и имеющими неиспользованные перелеты по направлениям из России в ОАЭ. Тем, кто не улетел с 28 февраля по 2 марта, доступны: возврат средств;

вынужденный обмен при наличии мест на рейсы с 8 по 26 марта туда и по 2 апреля обратно — на том же направлении и классе обслуживания с сохранением количества дней в пункте остановки;

обмен билета на рейсы по другим направлениям с вылетом с 3 марта и возвратом по 2 апреля с доплатой до открытого в продаже тарифа без сбора за обмен.

С 3 по 7 марта выполняются вывозные рейсы из России, пассажирам также доступны: возврат средств;

вынужденный обмен при наличии мест на рейсы с 8 по 26 марта туда и по 2 апреля обратно;

обмен билета на рейсы по другим направлениям с вылетом с 3 марта и возвратом по 2 апреля с доплатой до открытого в продаже тарифа без взимания сбора за обмен.

Что делать пассажирам «Аэрофлота» в ОАЭ Пассажирам следует проверять автоматическое переоформление на ближайший рейс. Для этого нужно зайти в раздел «Управление бронированием» на сайте перевозчика и посмотреть, выполнен ли перенос на другой рейс. Разрешается запросить возврат средств и отказаться от последующего перелета. Для этого нужно обратиться по месту покупки билета. Департамент культуры и туризма Абу-Даби и власти Рас-эль-Хаймы с 1 марта разрешили пассажирам находиться в гостиницах за счет государства. Для оформления нужно обратиться в отель, предоставить письмо или подтверждение отмены рейса и необходимые документы.

Что нужно для подтверждения отмены рейса в гостинице Документ на русском языке, подтверждающий факт отмены рейса, можно получить в разделе «Справки». Там нужно заполнить данные для заказа документа. Письма на английском языке со списком отмененных рейсов направляются пассажирам по электронной почте. Если письмо не пришло, необходимо проверить папку «Спам». Тем, кто приобрел путевку через туроператора, следует поддерживать с ним связь. Не рекомендуется приезжать в аэропорт для получения информации о рейсе. Вход на территорию воздушных гаваней закрыт. Пассажирам следует отслеживать информацию в официальном телеграм-канале «Аэрофлота», пресс-службе, в МАХ и на сайте. Тем, кто еще не сообщил о своем местонахождении, нужно заполнить форму для россиян от Генконсульства в Дубае.

Рекомендации Генерального консульства для туристов в Дубае По данным Генконсульства, все ранее оформленные билеты аннулировали, а пассажиров внесли в единую базу вылетающих россиян. Связь осуществляет ситуационный центр. Если пассажир подтвердил готовность к вылету, ему направляют электронный билет. В противном случае (не подтвердил вылет, не ответил на звонок, не увидел сообщение) пассажир переносится на следующий рейс. «Если пассажир подтвердил вылет, но без уважительной причины не прибыл на рейс, его исключают из дальнейшего распределения и новые авиабилеты ему не оформляются», — предупредили консулы.

Для повторного включения в список потребуется предоставить убедительные и уважительные причины неявки.

Подчеркиваем: Генеральное консульство не формирует и не ведет списки пассажиров рейсов авиакомпании «Аэрофлот» или других авиаперевозчиков. Генеральное консульство России

Важно: сохранять спокойствие и следить за официальной информацией российских загранучреждений и местных властей;

поддерживать связь с туроператором, авиакомпанией и администрацией отеля;

выполнять указания сотрудников правоохранительных органов и работников гостиниц в случае воздушной опасности;

воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

не распространять непроверенную информацию и слухи. Рекомендуется установить мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник» и по возможности встать на консульский учет. При себе нужно иметь загранпаспорт, деньги, средства связи и заряженные пауэрбанки, запас воды, еды и лекарств на несколько дней. В случае угрозы жизни и здоровью следует обращаться в экстренные службы представителей МИД России: посольство в Абу-Даби, Генконсульство в Дубае, на круглосуточную горячую линию департамента ситуационно-кризисного центра МИД.

Действия при отмене рейса Россия — ОАЭ Пассажир может поменять дату вылета на ближайшие рейсы после возобновления полетов через чат-бот или контактный центр. Переоформление возможно при наличии свободных мест. Информирование пассажиров отмененных рейсов проводится по указанным в бронировании контактам. Если пассажир передумал лететь или хочет полностью вернуть деньги за билет, можно оформить бесплатный вынужденный возврат.