Визитная карточка Кабула. Афганистан начал реставрацию мавзолея Золотого Султана
В Кабуле отреставрируют мавзолей Золотого Султана
Власти Афганистана решили восстановить полуразрушенный мавзолей Золотого Султана — культурную жемчужину Кабула. Достопримечательность имеет богатую историю и давно стала точкой притяжения для посещающих страну туристов.
Жемчужина в песках
Несмотря на полуразрушенный вид, мавзолей Золотого Султана —Сардара Султана Мохаммада Хана Баракзая — ежедневно посещают сотни человек. Он представляет собой мемориал со сводчатыми арками на четырех колоннах, обнесенный маленькой стеной, которую украшает изящная резьба по камню.
Объект находится на холме Тапа-е Маранджан рядом с мавзолеем Надир-Шаха — усыпальницей множества афганских монархов, в том числе последнего короля Афганистана Захира Шаха.
Реставрационные работы будут проводить Министерство информации и культуры Афганистана и фонд Ага Хана.
«Работы по реставрации начнутся в ближайшее время в координации с организациями-партнерами, чтобы восстановить этот памятник архитектуры и защитить его от разрушения», — отметил заместитель министра культуры по делам искусств Атикулла Азизи.
Он посетил достопримечательность вместе с представителями фонда и оценил состояние объекта.
Что известно о Золотом Султане
Мавзолей считается визитной карточкой Кабула и окружен множеством легенд. Согласно одной из них, здание построили сами горожане — таким образом они выразили признательность Золотому Султану за его щедрость.
Правитель жил в 1795–1861 годах, он был главным министром и регентом, а также губернатором. Прозвище Золотой он получил благодаря пристрастию к красивым вещам, предметам искусства и украшениям. У Султана был гарем из 16 жен, которые родили ему 50 сыновей и девять дочерей.
Несмотря на то что мавзолей считается визитной карточкой Кабула, до нашего времени он дошел в плачевном состоянии. До ввода советских войск в Афганистан в 1979 году объект сильно пострадал от дождей, снега и песчаных бурь.
Еще одной причиной частичного разрушения памятника стала междоусобица «моджахедов» после падения просоветского правительства Мохаммада Наджибуллы в 1992 году и война талибов с ними.
Большое историческое значение имеет не только мавзолей, но и холм, на котором он стоит. Курган неоднократно менял название в зависимости от политической ситуации в стране.
Сначала холм назвали в честь Биби Маранджан — женщины-патриота, внесшей неоценимый вклад в борьбу афганцев с английскими войсками. После Апрельской революции 1978 года курган стал «Холмом павших героев революции», в 90-е — «Холмом шахидов». Уже после реставрации шахской усыпальницы в двухтысячных его переименовали в «Холм Надир-Шаха».
Ежедневно к кургану приходят сотни кабульцев, которые хотят посетить мемориальное кладбище. Также на холме любят играть дети — они запускают в небо бумажных змеев.