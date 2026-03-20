Визитная карточка Кабула. Афганистан начал реставрацию мавзолея Золотого Султана

Власти Афганистана решили восстановить полуразрушенный мавзолей Золотого Султана — культурную жемчужину Кабула. Достопримечательность имеет богатую историю и давно стала точкой притяжения для посещающих страну туристов.

Жемчужина в песках

Несмотря на полуразрушенный вид, мавзолей Золотого Султана —Сардара Султана Мохаммада Хана Баракзая — ежедневно посещают сотни человек. Он представляет собой мемориал со сводчатыми арками на четырех колоннах, обнесенный маленькой стеной, которую украшает изящная резьба по камню.

Объект находится на холме Тапа-е Маранджан рядом с мавзолеем Надир-Шаха — усыпальницей множества афганских монархов, в том числе последнего короля Афганистана Захира Шаха.

Реставрационные работы будут проводить Министерство информации и культуры Афганистана и фонд Ага Хана.

«Работы по реставрации начнутся в ближайшее время в координации с организациями-партнерами, чтобы восстановить этот памятник архитектуры и защитить его от разрушения», — отметил заместитель министра культуры по делам искусств Атикулла Азизи.

Он посетил достопримечательность вместе с представителями фонда и оценил состояние объекта.