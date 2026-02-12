Все те же бусы. Визит Вэнса в Закавказье как продолжение колониальных традиций Запада

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали в Баку Хартию о стратегическом партнерстве, тем самым, как заявлено, открыв новую страницу и истории американо-азербайджанский отношений. Впрочем, при внимательном рассмотрении видно, что ничего нового на этой странице не указано: налицо старые недобрые попытки белых колонизаторов купить туземцев за дешевые бусы. Но об этом, как и о сути хартии, чуть позже.

Для начала стоит обратить внимание, что перед приездом в Азербайджан Джей Ди Вэнс побывал в соседней Армении, где тоже говорил о стратегическом партнерстве и уверял местные власти в исключительном расположении американцев к армянскому народу.

В качестве подтверждения в составе делегации Вэнс посетил мемориал Цицернакаберд в память о 1,5 миллиона армян, которых в 1915–1916 годах войска Османской империи убили или депортировали в пустыню, обрекая на голодную смерть. По итогам траурной церемонии на странице Вэнса в соцсети Х появилось короткое видео, сопровожденное таким текстом:

«Сегодня вице-президент Вэнс и вторая леди Уша Вэнс приняли участие в церемонии возложения венка у мемориала геноцида армян, чтобы почтить жертв геноцида 1915 года».

Все бы ничего, но по дороге в Баку этот пост куда-то пропал. Уже по приезде Вэнса в столицу Азербайджана никакого упоминания о геноциде армян на его странице не было.