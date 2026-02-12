Все те же бусы. Визит Вэнса в Закавказье как продолжение колониальных традиций Запада
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали в Баку Хартию о стратегическом партнерстве, тем самым, как заявлено, открыв новую страницу и истории американо-азербайджанский отношений. Впрочем, при внимательном рассмотрении видно, что ничего нового на этой странице не указано: налицо старые недобрые попытки белых колонизаторов купить туземцев за дешевые бусы. Но об этом, как и о сути хартии, чуть позже.
Для начала стоит обратить внимание, что перед приездом в Азербайджан Джей Ди Вэнс побывал в соседней Армении, где тоже говорил о стратегическом партнерстве и уверял местные власти в исключительном расположении американцев к армянскому народу.
В качестве подтверждения в составе делегации Вэнс посетил мемориал Цицернакаберд в память о 1,5 миллиона армян, которых в 1915–1916 годах войска Османской империи убили или депортировали в пустыню, обрекая на голодную смерть. По итогам траурной церемонии на странице Вэнса в соцсети Х появилось короткое видео, сопровожденное таким текстом:
«Сегодня вице-президент Вэнс и вторая леди Уша Вэнс приняли участие в церемонии возложения венка у мемориала геноцида армян, чтобы почтить жертв геноцида 1915 года».
Все бы ничего, но по дороге в Баку этот пост куда-то пропал. Уже по приезде Вэнса в столицу Азербайджана никакого упоминания о геноциде армян на его странице не было.
Почему? Осмелюсь предположить, по причине нежелания портить отношения с Турцией и ее «младшим братом» — Азербайджаном. Они ведь не признают факт геноцида и очень ревниво относятся к любому упоминанию этой трагедии, называя проживавших в Османской империи армян «жертвами тяжелых обстоятельствах Первой мировой войны». Вот так — без указания виновников и инициаторов геноцида.
Более того, как позже выяснил американский телеканал CNN, историю с твитом Вэнса списали на ошибку нерадивого сотрудника аппарата вице-президента США, вообще не имевшего отношения к американской делегации в этом Закавказском турне.
А теперь, как и было обещано, несколько слов о том сотрудничестве между Баку и Вашингтоном, которое предполагает хартия.
Итак, Штаты намерены взять под контроль:
— региональную инфраструктуру связи;
— транспортные коридоры, включая проекты TRIPP и Транскаспийский транспортный коридор;
— энергетическую отрасль, включая добычу и продажу полезных ископаемых.
Получить доступ для американского капитала в сфере:
— искусственного интеллекта, цифровых технологий, центров обработки данных и космической отрасли;
— совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, инновационных платформ с поддержкой венчурного капитала;
— обмена опытом и технической поддержки для развития квалифицированной рабочей силы;
— ВПК, включая инвестиции (читай — покупку) в предприятия оборонной промышленности.
Все это, разумеется, под соусом стратегического партнерства и гуманитарного сотрудничества.
Любопытно, что и будучи с визитом в Ереване, Вэнс, по сути, «втирал» армянскому руководству то же самое, добившись в итоге подписания документа об энергетическом сотрудничестве в области малых модульных реакторов. Кстати, их у США, в отличие от России или Китая, на сегодня просто нет.
В этой связи не подлежит никакому сомнению тезис о том, что обещанные Штатами девять миллиардов долларов инвестиций в энергетику Армении — завуалированная взятка с целью заставить местное правительство пересмотреть условия сотрудничества с Росатомом. На данный момент он обслуживает до 40% энергетики этой закавказской страны.
«США называют это помощью Армении в снижении ее „зависимости от России“ и рассматривают этот шаг как стратегическое решение и попытку утвердиться на Южном Кавказе», — заявили иностранные информагентства.
На ум сразу приходит другой крупный регион, который Штаты уже успешно «освободили» от энергетической зависимости от России, — Европа. Это привело к росту кризисных явлений в экономике стран ЕС и началу процесса деиндустриализации Старого Света.
На этом фоне заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван никогда не действовал и не будет действовать против интересов России, выглядит по меньшей мере неубедительно.
Впрочем, наибольший вред от продажи национального достоинства за колониальные бусы руководство Армении и Азербайджана наносит прежде всего собственным интересам.