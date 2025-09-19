Операция «Наследник». Почему Батька свернул проект «Виктор Лукашенко» в пользу младшего сына?

В то время как Николай Лукашенко собирает миллионы просмотров под тегом #колялукашенко, его старший брат Виктор предпочитает оставаться в тени. Нынешний глава Национального олимпийского комитета Белоруссии почти незаметен на публике, хотя еще недавно курировал силовой блок страны. Что заставило Александра Лукашенко отстранить сына от ключевой должности? Как складываются отношения в президентской семье и в чем заключается настоящая роль Виктора Александровича сегодня?

Суровая школа жизни Виктор Лукашенко родился 28 ноября 1975 года в семье Александра Лукашенко и его супруги Галины Желнерович. Его детство было омрачено частыми и тяжелыми болезнями, что вынудило семью перебраться из Могилева в сельскую местность. Ради здоровья первенца Галина Родионовна оставила преподавательскую деятельность и целый год посвятила его лечению. Позже она устроилась работать в детский сад, чтобы всегда быть рядом с сыном, и их усилия дали результат — здоровье Виктора значительно окрепло.

Фото: РИА «Новости»

Получив школьный аттестат, юноша поступил на факультет международных отношений Белорусского государственного университета. Вопреки распространенному мнению, его путь к власти не был усыпан розами — после учебы он добровольно прошел службу офицером в элитном спецподразделении пограничных войск. Виктор завершил службу в звании капитана и был отмечен медалью за отличие в охране государственной границы. А его отец признавался, что придерживался жестких мер в воспитании старшего сына, часто подвергая его суровым наказаниям.

Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом. Александр Лукашенко

Получив закалку и в детстве, и в армии, Виктор был готов к выполнению куда более серьезных задач, которые поставил перед ним отец. От дипломатии к силовому блоку Карьерный путь Виктора Лукашенко начался в Министерстве иностранных дел Белоруссии, где он занял должность третьего секретаря в отделе Западной Европы. После успешной службы в пограничных войсках он вернулся в дипломатическое ведомство уже в качестве советника. В 2005 году карьера Виктора резко пошла вверх — он занял пост помощника президента по национальной безопасности. По законодательству чиновники не имеют права брать на работу родственников, но Виктора выручила служба в пограничном спецназе, что позволило обойти запрет на непотизм.

Фото: Александр Лукашенко с сыновьями. Слева направо: Виктор, Николай и Дмитрий / РИА «Новости»

На протяжении 15 лет Виктор исправно выполнял свою работу, реорганизовав силовой блок под руководством отца. При нем появился оперативно-аналитический центр, отвечающий за информационную безопасность, и возросла роль Службы охраны президента. Иногда он выполнял деликатные поручения, как в июне 2018 года, когда летал в Чеченскую Республику для обмена опытом в подготовке спецназа с Рамзаном Кадыровым. Однако в политике отец и сын были абсолютно разными — Виктору не передались амбиции отца, и он никогда не привлекал к себе внимание резкими фразами. Внезапная отставка и новый курс В 2021 году президент Белоруссии неожиданно освободил Виктора от должности помощника по национальной безопасности. Официальной причиной назвали «переход на выборную должность», одновременно ему присвоили звание генерал-майора запаса. Уже в феврале того же года Виктора Лукашенко избрали главой Национального олимпийского комитета. Он сменил на этом посту своего отца. Это назначение совпало с непростым периодом, когда республика оказалась под международными санкциями, затронувшими и спортивную сферу.

Фото: РИА «Новости»

Аналитики связывают эту рокировку с несколькими факторами: необходимостью ухода в тень на фоне протестов 2020 года и международного давления. Нельзя исключать и возросшую роль младшего брата Николая, который стал появляться на публике чаще старших сыновей. Сам Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал мягкий характер старшего сына, противопоставляя его собственному жесткому стилю. Несмотря на смену официальной деятельности, Виктор, в отличие от своего младшего брата, давно построил прочный тыл — собственную семью. Семейные ценности Личная жизнь старшего сына президента сложилась удачно и стабильно. С будущей женой Лилией он знаком с детства — они жили на одной улице и поженились после пяти лет отношений. Лилия Лукашенко в прошлом работала в концерне «Белхудожпромыслы», а сейчас руководит художественным салоном «Арт Хаос» в Минске. Супруга подарила Виктору четверых детей: дочерей Викторию и Валерию, сыновей Александра и Ярослава. Семья известна своей благотворительной деятельностью, особенно в предновогодний период. Ежегодно они посещают детские дома с подарками, и эти визиты традиционно освещаются в белорусских СМИ.

Фото: РИА «Новости»

Виктор Александрович разделяет семейные увлечения хоккеем, но его страстью являются мотоциклы. Он ежегодно открывает байкерский сезон в столице, а в свободное время предпочитает чтение фантастики и детективов. В то время как его младший брат купается в лучах славы, Виктор предпочитает сосредоточиться на работе и семье. Но означает ли это, что он окончательно потерял влияние? Глава НОК и не только Сейчас Виктор Лукашенко продолжает работу на посту президента Национального олимпийского комитета, активно развивая международное сотрудничество. Он совершил несколько рабочих визитов в Китай, где обсуждал перспективы спортивного партнерства между странами. В апреле 2023 года он прокомментировал возможность возвращения белорусских спортсменов на международную арену, отметив сложность переговорного процесса. Несмотря на уход с должности помощника по нацбезопасности, Виктор сохранил курирование отношений с ОАЭ, начатое ранее.

Фото: РИА «Новости»

Его положение в семье остается особым — отец редко видится с ним, что подтвердил случай с посланием через Рамзана Кадырова. Глава Чечни лично передал Лукашенко-старшему слова приветствия от Виктора, который «давно не видел» отца. Противопоставление публичности Николая и теневой позиции Виктора раскрывает две разные стратегии президента. Если младший сын стал медийной фигурой, то старший сохраняет определенные рычаги влияния через спортивную и международную деятельность. Несмотря на формальную отставку с ключевого поста, Виктор Лукашенко демонстрирует удивительную устойчивость. Его прочный семейный тыл и сохранение части международных контактов позволяют ему оставаться в системе власти, даже находясь в тени младшего брата.