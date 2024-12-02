Сегодня 11:07 Видят себя, как в заколдованном зеркале. Протесты в Грузии глазами митингующих 0 0 0 Фото: global look press / Jay Kogler / Global Look Press Мир

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Грузинский канал публикует кадры: протестующие в Тбилиси забрасывают спецназ коктейлями Молотова во время стычки у парламента. Все это мы уже видели — в 2014-м на улицах Киева столкновения активистов Майдана с украинской милицией и «Беркутом».

«Протестующие в Тбилиси бросают в щиты спецназа куски брусчатки». И на Майдане кидали в силовиков камни и брусчатку. Но часть протестующих сейчас в те годы еще ходила в школу, украинскими событиями не интересовалась, поэтому и параллелей не видит. Саломе Зурабишвили на брифинге объявила, что создает фонд для арестованных участников митинга. Потому что им нужна поддержка и защита. Ну, дай, думаю, посмотрю на беззащитных. Нахожу в Telegram чат, который ведут протестующие. Смотрю на видео из эпицентра — сначала только кадры, не читая сопроводительный текст. Дикие крики, грохот петард, горящие покрышки. Стихийные баррикады из мусорных баков, оконных решеток, ящиков, мебели. В ход пошло все, что не прикручено.

Фото: global look press / Jay Kogler / Global Look Press

Приближаю видео: часть молодых людей без масок, лица раскрасневшиеся, адреналиновые. А вот рядом люди повыше, постарше, они более подготовлены: водонепроницаемые плащи, балаклавы, военные наколенники, горнолыжные очки, чтобы защищаться от водометов. Один такой «всадник апокалипсиса» поднимает руки, выкрикивает что-то, парни, которые до этого на время притихли, скандируют вслед за ним. Вот какой-то подросток бежит в центр толпы, перепрыгивает через костер. Потом вижу кадры: маленькую девочку — лет пяти, не больше — кто-то из протестующих держит на руках прямо перед щитом спецназовца. Читаю текст авторов паблика. Оказывается, в этот момент у силовика спрашивают: «Что, будете винтить родителей на ее глазах?». То есть маленького ребенка притащили на ночь глядя в толпу, чтобы пытаться спровоцировать спецназ. Родители года, не иначе.

Фото: global look press / Jay Kogler / Global Look Press

Читаю дальше: восторженные отзывы о сильных и упрямых людях, которые стоят под водометами. Пишут, что петарды и салюты, которыми пуляют протестующие, «завораживающие» и «красивые». С особенным сочувствием сообщается, что митингующие вымокли под водометами, поэтому в мусорных баках горят костры, чтобы участники протестов могли согреться. Про то, что от рук «упрямых и беззащитных» пострадали к вечеру воскресенья десятки силовиков, ожидаемо не пишут. Ну, а как такое может быть, протест-то заявлялся как мирный. Смотрю на этот бал сатаны и думаю: как же легко, оказывается, одурачить людей. Ныне покойный Шарп, отец «цветных революций», создатель методички, по которой уже несколько десятилетий продюсируют митинги, писал, что «самое мощное средство, доступное для тех, кто сражается за свободу, — политическое неповиновение, или ненасильственная борьба». Протестующие в Грузии видят себя, как в заколдованном зеркале: рыцарями в респираторах с освобождающим огнем в руках. Только вот на самом деле у них в руках коктейли Молотова и камни, которые они метают в своих же. Вот такая «ненасильственная борьба» из старых западных методичек.