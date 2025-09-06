Сегодня 11:21 Видит сына только по ТВ и не участвует в его воспитании. Что известно о матери Коли Лукашенко 0 0 0 Фото: РИА «Новости»/Bai Xueqi/XinHua / www.globallookpress.com Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко — многодетный отец с тремя сыновьями: Виктором, Дмитрием и Колей. Младшего папа ласково зовет Коленькой — именно он появляется с малых лет на публике и уже стал едва ли не популярнее главы государства. Но что известно о матери «краша всея Руси» — в материале 360.ru.

Семья Александра Лукашенко Официально президент Белоруссии все еще женат, его супруга Галина давно живет отдельно. За время этого «гостевого брака» Лукашенко обзавелся сыном Колей. Впервые трехгодовалый Коленька появился на публике в апреле 2008-го — вместе с отцом он посетил субботник на стройплощадке стадиона «Минск-арена». «Везде муссируется, что [следующим] президентом будет мой старший сын. Я уже сказал: младший сын будет президентом Беларуси», — говорил Лукашенко.

В 2009 году президент расставил точки на «i». «Сколько у нас детей вот таких, как „внебрачный сын президента“? Так у меня судьба сложилась. Неважно, как он родился», — подчеркнул глава Белоруссии. Он признался, что Коля порой ревнует его к старшим сыновьям — Дмитрию и Виктору.

Сядет на колени и спрашивает: ''Я у тебя один сын? '' Говорю: ''Как же один, а Дима, Витя? '' Он в ответ: ''Что ты мне о них рассказываешь, они уже взрослые». Это он мне часто говорит из ревности. Хотя у них хорошие отношения. Александр Лукашенко президент Белоруссии

Популярность Коли Лукашенко и политтехнологи С возрастом у Коли появилась целая армия поклонниц. В Сети его величают по-разному: икона TikTok, краш всея Руси, маленький принц, сексихат, «белорусский Уильям». Некогда Лукашенко-старший озаботился имиджем Белоруссии и стал консультироваться с легендарным пиарщиком Аугусто Пиночета, Маргарет Тэтчер и Бориса Березовского британским лордом Тимати Беллом. Его называют самым циничным из политтехнологов и изобретателем фейк-ньюс. Журналисты со всего мира предполагали, что эффектное появление Коленьки на политической арене спланировал именно Белл. Это стало пиар-кампанией Лукашенко-старшего — якобы присутствие парня смягчает и очеловечивает его образ. Сам британский лорд отрицал это предположение.

Что известно о матери Коли Лукашенко Александр Лукашенко женился в 1975 году на Галине Желнерович. Супруги не живут вместе с тех пор, как Александр стал президентом, но и не разводятся. Галина родила ему двух сыновей. О матери младшего ребенка ходят домыслы, однако известно, что она работает врачом. Женщина видит сына только по телевизору и не участвует в его воспитании. «Я не разведенный человек, а у меня от другой женщины родился сын. Никто его не воспитывает, кроме меня. Мать родная видит его не чаще, чем другие по телевидению. Это мой сын, который вырос у меня на руках. Он никогда не ложился без меня спать и никогда не просыпался», — рассказал Лукашенко американскому политологу Григорию Иоффе. Вероятно, мать Коли — Ирина Абельская, главврач больницы Управления делами президента. В 1994 году Лукашенко сразу озаботился выбором личного медика. Приближенные главы государства искали ему молодую женщину-врача и выбрали скромную сотрудницу Минского диагностического центра. Абельскую часто видели рядом с главой государства, в том числе во время международных визитов. По странному стечению обстоятельств она пропала из поля зрения журналистов после встречи Лукашенко с Беллом. Тогда же президент впервые вывел Колю в свет.

Биография Ирины Абельской Ирина родилась в 1965 году в крепкой и любящей семье. Детей приучали к труду и учебе — брат и сестра решили выучиться на врачей. Абельская начала карьеру как рядовой педиатр в детской поликлинике № 25 города Минска. Через три года стала работать в эндокринологическом диспансере, затем занялась УЗИ-диагностикой в Минском диагностическом центре. В 2001 году она получила должность главврача медцентра. Позже Абельская вошла в Межведомственную комиссию Белоруссии и работала в Республиканском научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах.

Интересные факты об Абельской Для поддержания фигуры Ирина Абельская отказалась от мучного и сладкого, и даже от картофеля;

предполагаемая мать Коли исповедует православие и называет себя верующим человеком;

ежедневно Ирина просыпается в 05:30 и начинает день с прогулки с собакой. Она старается проходить минимум пять километров и катается на велосипеде.