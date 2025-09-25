Сегодня 22:36 Веская причина — только война. Высших офицеров США вызвали на базу Куантико для этого? 0 0 0 Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Мир

Сотням американских военных придется в спешном порядке ехать в США на экстренное совещание. Клич, который кинул глава Пентагона Пит Хегсет, коснулся почти всех сухопутных и флотских офицеров в званиях бригадного генерала, младшего контр-адмирала и выше. Слухи о причинах такой встречи ходят разные — от обсуждения начала войны до масштабных кадровых чисток.

Совещание должно состояться на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии на следующей неделе, сообщила газета The Washington Post. Множество знакомых с ситуацией источников заверили, что необычную директиву разослали практически всем высшим чинам армии США по всему миру. Кого вызвали на базу в Вирджинию В материале отметили, что на встречу вызвали порядка 800 генералов и адмиралов. Ожидается, что на ней будет присутствовать высшее командование американских войск, задействованных в зонах активных конфликтов, а также чины, расквартированные по всей Европе, Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Как правило, каждый из этих офицеров командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих. Распоряжение не коснулось высшего офицерского состава, представители которого занимают штабные должности.

Фото: Benjamin D. Applebaum/US Joint Staff via Global Look P / www.globallookpress.com

Никто из собеседников WP не припомнил, чтобы министр обороны когда-либо отдавал подобный приказ такому количеству генералов и адмиралов. Некоторые заявили, что это вызывает определенные опасения. «Все очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», — сказал один из источников газеты. Необходимость присутствовать на импровизированном саммите также стала поводом для недовольства и сомнений в целесообразности мероприятия. Кроме того, в армии, оценивая призыв Хегсета, прямо говорят — так не принято. «Люди пытаются изменить свои планы и решить, нужно ли им присутствовать на мероприятии», — рассказал агентству Reuters американский чиновник на условиях анонимности. Пока неясно, сколько именно официальных лиц посетят совещание, однако сам по себе сбор такого количества высокопоставленных чиновников в одном месте — редкость. Будет ли присутствовать на встрече президент США Дональд Трамп, неясно.

Фото: Lance Cpl. Ethan Miller/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Что будут обсуждать на встрече в Куантико Источники CNN подчеркнули, что слышали самые разные теории о цели сбора высшего офицерского состава в Вирджинии — от группового теста на физическую подготовку до брифинга о состоянии дел в министерстве и массовых увольнений. «Это называют главной „Игрой в кальмара“», — сыронизировал один из чиновников. Помощник конгрессмена в беседе с телеканалом отметил, что не может себе представить веской причины для съезда. Если только Хегсет не планирует объявить «о новой крупной военной кампании или полной перестройке структуры военного командования».

Куантико — крупнейшая база американских морпехов. На ней также располагается штаб пехотинцев, Национальный музей Корпуса морской пехоты и президентская эскадрилья вертолетов. На территории базы находятся и другие федеральные ведомства: Управление по борьбе с наркотиками, Академия ФБР, Лаборатория ФБР, а также Военно-морской отдел по расследованию преступлений.

В мае глава Пентагона заявил о 20% сокращении численности четырехзвездочных офицеров, что стало продолжением масштабных сокращений и увольнений в первые несколько месяцев его пребывания в должности. Хегсет уже снял более десятка военачальников, в том числе темнокожих и женщин. В западной прессе также обращают внимание, что министр распорядился о сборе военных сразу после закрепления ограничений на прямое взаимодействие армии с общественностью. Кроме того, с недавних пор США начали наращивать военную группировку в Карибском море, официально прикрываясь версией о борьбе с наркокартелями.