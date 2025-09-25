Веская причина — только война. Высших офицеров США вызвали на базу Куантико для этого?
Сотням американских военных придется в спешном порядке ехать в США на экстренное совещание. Клич, который кинул глава Пентагона Пит Хегсет, коснулся почти всех сухопутных и флотских офицеров в званиях бригадного генерала, младшего контр-адмирала и выше. Слухи о причинах такой встречи ходят разные — от обсуждения начала войны до масштабных кадровых чисток.
Совещание должно состояться на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии на следующей неделе, сообщила газета The Washington Post. Множество знакомых с ситуацией источников заверили, что необычную директиву разослали практически всем высшим чинам армии США по всему миру.
Кого вызвали на базу в Вирджинию
В материале отметили, что на встречу вызвали порядка 800 генералов и адмиралов. Ожидается, что на ней будет присутствовать высшее командование американских войск, задействованных в зонах активных конфликтов, а также чины, расквартированные по всей Европе, Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону. Как правило, каждый из этих офицеров командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих.
Распоряжение не коснулось высшего офицерского состава, представители которого занимают штабные должности.
Никто из собеседников WP не припомнил, чтобы министр обороны когда-либо отдавал подобный приказ такому количеству генералов и адмиралов. Некоторые заявили, что это вызывает определенные опасения.
«Все очень обеспокоены. Они понятия не имеют, что это значит», — сказал один из источников газеты.
Необходимость присутствовать на импровизированном саммите также стала поводом для недовольства и сомнений в целесообразности мероприятия. Кроме того, в армии, оценивая призыв Хегсета, прямо говорят — так не принято.
«Люди пытаются изменить свои планы и решить, нужно ли им присутствовать на мероприятии», — рассказал агентству Reuters американский чиновник на условиях анонимности.
Пока неясно, сколько именно официальных лиц посетят совещание, однако сам по себе сбор такого количества высокопоставленных чиновников в одном месте — редкость. Будет ли присутствовать на встрече президент США Дональд Трамп, неясно.
Что будут обсуждать на встрече в Куантико
Источники CNN подчеркнули, что слышали самые разные теории о цели сбора высшего офицерского состава в Вирджинии — от группового теста на физическую подготовку до брифинга о состоянии дел в министерстве и массовых увольнений.
«Это называют главной „Игрой в кальмара“», — сыронизировал один из чиновников.
Помощник конгрессмена в беседе с телеканалом отметил, что не может себе представить веской причины для съезда. Если только Хегсет не планирует объявить «о новой крупной военной кампании или полной перестройке структуры военного командования».
Интересно
В мае глава Пентагона заявил о 20% сокращении численности четырехзвездочных офицеров, что стало продолжением масштабных сокращений и увольнений в первые несколько месяцев его пребывания в должности. Хегсет уже снял более десятка военачальников, в том числе темнокожих и женщин.
В западной прессе также обращают внимание, что министр распорядился о сборе военных сразу после закрепления ограничений на прямое взаимодействие армии с общественностью.
Кроме того, с недавних пор США начали наращивать военную группировку в Карибском море, официально прикрываясь версией о борьбе с наркокартелями.