«Весь в белом». В своей речи с трибуны ООН Трамп умудрился измазать грязью буквально всех

Нет, правда, вчерашнее послание президента США 80-й сессии Генассамблеи ООН больше всего напоминало живое воплощение известного мема «вы все…, а я один Д’Артаньян».

Досталось всем. Техникам, отвечающим за работу телесуфлера, за то, что тот внезапно вырубился: «У вас будут большие неприятности», — неловко пошутил (пошутил ли?) Трамп. Организации Объединенных Наций — за бездарную работу по решению мировых конфликтов: «ООН никогда не помогала США при урегулировании бесконечных войн. У организации огромнейший потенциал, но она его не реализует даже близко». Китаю и Индии — за импорт российских углеводородов. Трамп вообще назвал их «основными спонсорами украинского конфликта».

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

Европе — за что, что одной рукой пытается воевать с Россией, а другой — покупает у нее ресурсы. «Европа не может одновременно воевать с Россией и продолжать покупать ее нефть и газ. Это позор для них. Я обсужу во вторник с лидерами стран ЕС прекращение ими закупок российской нефти». Глобалистам — за жульничество с климатической повесткой. «Утверждения об изменении климата — это величайшая афера. Никакого больше глобального потепления, глобального похолодания! Все эти прогнозы оказались ошибочными. Если вы не откажетесь от этого „зеленого надувательства“, ваша страна потерпит неудачу». Мэру Лондона — за потакание мигрантам: «Лондон. Там чудовищный мэр, просто чудовищный… Они о шариате говорят». А попутно еще и европейцам, которые, по словам американского лидера, «катятся в ад».

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Ну и, разумеется, России — за неготовность заключить сделку по Украине на условиях Штатов. «В случае если Россия не готова заключить сделку, чтобы закончить войну, Соединенные Штаты полностью готовы ввести пошлины, которые, я полагаю, очень быстро остановят кровопролитие». В общем, раздал вчера Трамп всем сестрам по серьгам. Если честно, даже как-то не хочется комментировать этот выплеск пустословия и бахвальства. «Я положил конец семи войнам. Жаль, что мне пришлось делать это вместо Организации Объединенных Наций. И к сожалению, во всех случаях Организация Объединенных Наций даже не попыталась помочь. Я прекратил семь войн, имел дело с лидерами каждой из этих стран, но мне ни разу не позвонили из ООН с предложением помочь в заключении сделки. Все, что я получил от Организации Объединенных Наций, — это эскалатор, который по пути наверх остановился прямо посередине», — не унимался Трамп.

Фото: Li Rui/XinHua / www.globallookpress.com

Бесполезно доказывать самовлюбленному американскому президенту, что проблемы в работе ООН и превращение ее в бессмысленный международный орган, чьих докладов, как недавно выяснилось, даже никто не читает, — дело рук самих США, постоянно и целенаправленно саботирующих работу организации. Что климатическая повестка была целиком и полностью сформирована в Америке в интересах транснациональных корпораций, желавших затормозить эконмический рост в странах, не входящих в пресловутый «золотой миллиард». Даже что бывший вице-президент США Альберт Гор был одним из ее главных проводников.

Что истинный спонсор и виновник конфликта на Украине — Запад и прежде всего сами Штаты. Они же продолжают зарабатывать на конфликте миллиарды долларов даже под разговоры об урегулировании и миротворчестве.

Ну и, в конце концов, не стоит забывать, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке и, если техническое состояние этого здания Трампа не удовлетворяет, может быть, стоило озаботиться этим чуть раньше? Все это, повторюсь, бессмысленно, ибо Трамп как типичный нарцисс слышит и слушает только самого себя. Впрочем, ничего нового на этот счет мы вчера не узнали. Как говорится, и на том спасибо.