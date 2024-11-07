Сегодня 13:32 Венгрия — новая Швейцария? 0 0 0 Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

Венгрия

Евросоюз

Премьер Венгрии Виктор Орбан был главным бунтарем и скептиком Евросоюза (скорее, методов ЕС и руководства НАТО). Он регулярно получал (мягкий, но…) нагоняй от Брюсселя, а буквально за одну ночь стал главным… распасовщиком Европы.

Этот спортивный термин я взяла у коллеги Валентина Богданова. Можно еще сказать «посредником». Следите за руками: Виктор Орбан долгое время практически единственный в ЕС говорил о том, что санкции не работают против России, что вообще этот инструмент — наказание за внешнюю политику, а не метод борьбы с «режимом», прости господи.

Виктор Орбан призывал страны Евросоюза увидеть реальность, а именно: Россия выдерживает любое экономическое давление, более того — обращает кризис в возможности (так любят говорить китайцы). Виктор Орбан лично контактировал с Путиным, и это очень не нравилось западным политикам.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / Global Look Press

Кроме того, Венгрия приветствовала саммит БРИКС в Казани и публично одобряла присоединение к нему многих стран, которые хотят тем или иным образом принимать участие в этой организации — либо стать полноправными членами, либо сотрудничать тем или иным способом.

Потому что БРИКС — это прежде всего экономическое объединение, и Виктор Орбан, как никто, видит, насколько серьезное это объединение и насколько серьезной альтернативой Евросоюзу становится. Прежде всего потому, что будет налажена собственная платежная система. И уже ВВП стран БРИКС превышает ВВП стран G7.

А еще вспомним усилия Орбана по урегулированию конфликта на Украине. Он ездил в Китай, он ездил к Зеленскому, он общался с Путиным. Эдакая точка соприкосновения — Венгрия (в лице Орбана).

Но Орбан — очень осторожный политик, он не бросается с головой в омут, он через своего главу МИД Сийярто передает сигнал остальным странам: Венгрия будет сохранять нейтралитет между БРИКС и G7, между интересами США, ЕС и Китая (а также Глобального Юга).

Фото: Jay Hirano/AFLO / Global Look Press

Виктор Орбан все-таки работает на Венгрию, то есть он прежде всего работает на свою страну — и правильно делает. И за это его уважает его собственный народ (рейтинг поддержки колоссальный), его уважает Путин (который каждый раз указывал станам Европы, что те теряют свой суверенитет, переставая заботится о внутренних делах, действуя по указке США). И вот теперь его зауважают (ли) в Брюсселе.

А им теперь некуда деваться. Потому что ставка Орбана сработала. После выборов в Штатах и победы Трампа. Ибо именно Орбан вхож к Трампу, именно с ним Белый дом теперь готов вести диалог.

Вот это расклад. Можно только поаплодировать дальновидности политика и нашей (в смысле России, в смысле Путина) дальновидности тоже. Поскольку наша страна не просто не мешала, а практически направляла Венгрию в правильное русло. Потому что только так — сообща, но защищая свой суверенитет и интересы своей страны, — можно выстраивать отношения в новом многополярном мире.

Фото: Bernd WeiÃŸbrod/dpa / Global Look Press

Теперь смотрим внимательно, что происходит: Америку трясет, полстраны плачет, что потеряли демократию, в Германии разваливается правящая коалиция (Шольц уволил министра финансов — лидера одной из партий). И теперь лидеры Европы проведут экстренную дискуссию сегодня-завтра о дальнейших действиях Евросоюза после победы Трампа. Где проведут? В Будапеште…