Сегодня 05:26 «Великий геостратег». Французы разнесли польского мыслителя, призывающего готовиться к войне с Россией 0 0 0 Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

США

Европа

Войны

Россия

Польша

Польский мыслитель и специалист в области внешней политики Славомир Дебски в интервью французскому изданию Le Figaro призвал Европу готовиться к столкновению с Россией. Читатели издания разнесли историка и назвали поляков и прибалтов главными подстрекателями.

В интервью поляк рассуждал о новой стратегии США и что она значит для Европы. Он заявил, что Польша будет защищать свои границы, у которых назревает конфликт. «Польский политический класс инстинктивно придерживается разумной линии: сохранять спокойствие и двигаться дальше. <…> Нам нужно защищаться, с американцами или без них. Если они нам помогут, тем лучше. А если нет, то мы поступим, как украинцы: будем защищать нашу страну», — заявил Дебски. Историк подчеркнул, что американцы хотят вмешиваться в дела Европы, так как им «не нравится европейская демократия». Он отметил, что американскую стратегию нужно «принять к сведению», но не нужно к ней приспосабливаться.

Фото: Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com

Комментаторы издания назвали Дебски мыслителем, уровень которого «как у того парня у барной стойки». Некоторые задавались вопросом, зачем кому-то нападать на Польшу. «Американцы никогда не заявляли, что „им не нравится европейская демократия“. Напротив, они ее ценят и хотят сохранить, поэтому и осуждают тоталитарные и нигилистические действия Европейского союза: активизацию иммиграции против воли европейских народов, исламизацию, попытки введения цензуры и запрета средств массовой информации, отмену выборов в странах, которые „неправильно голосуют“, так называемое верховенство закона, попирающее суверенитет народов», — выразил мнение читатель. «Великий геостратег Славомир Дебски объяснит нам, как поляки будут сражаться без американцев при том, что у них только американское оружие?» — вопрошает другой.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Поляки, наверное, симпатичные ребята, но с такими лидерами, как Туск, и с такими экспертами, как недоброй памяти Бжезинский или этот Дебски, перед которыми всегда стояла задача уничтожения российской мощи… Это поджигатели войны», — заявил комментатор. «Поляки только и говорят, что о войне с Россией. Похоже, они с нетерпением ее ждут. Они и прибалты — вот кто в ЕС является подстрекателями. Они утомляют не тем, что везде видят опасность, а тем, что создают ее там, где ее нет», — резюмировал француз. Один из читателей напомнил, что у России и Польши долгая история, и последнюю «не раз лупили». «Вскоре Европейский союз в том виде, в каком мы его знаем, исчезнет, и мы позабудем о персонажах такого рода», — выразил мнение пользователь.