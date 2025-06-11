Если проследить за последними инициативами Еврокомиссии, возникает ощущение, что вся ее деятельность направлена на деструктив. То есть посвящена не тому, как сделать жизнь европейцев лучше, а тому, как бы еще нагадить России и не допустить укрепления наших связей с другими странами.

Накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила усилить санкционное давление на РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций), лишив тем самым Россию важного канала финансирования проектов по модернизации экономики и усиления промышленной базы. «Домоуправительница» Европы, вот уже второй строк восседающая в кресле председателя ЕК, за время своего пребывания в должности превратилась в эдакого сказочного персонажа. Нечто среднее между Фрекен Бок и ведьмой из диснеевской «Русалочки», кстати, тоже Урсулой. Если же оценивать ее деятельность с точки зрения интересов России и нашей же поп-культуры, то лично мне она больше напоминает Бабу-ягу из знаменитой серии мультфильмов, посвященной Олимпиаде-80: «Баба-яга против».

Фото: IMAGO/Christoph Hardt / www.globallookpress.com

Наша, точнее — их, Урсула тоже все время против. И так же каждый раз со своими «возражениями» попадает впросак, делая хуже самой себе (по крайней мере настолько, насколько ее личные интересы совпадают с общеевропейскими). Взять хотя бы тот факт, что РФПИ и его глава Кирилл Дмитриев — один из основных переговорщиков между Москвой и Вашингтоном по нормализации двусторонних отношений.

Получается, накладывая санкции на российский фонд, Европа в лице неугомонной ведьмы Урсулы пытается вставлять палки в колеса российско-американскому проекту. И вряд ли в Белом доме ее за это погладят по голове.

«Высказывания У. фон дер Ляйен связаны с тем, что Евросоюз хочет продолжения войны на Украине, крайне недоволен деятельностью РФПИ по восстановлению отношений с США и участием в миротворческих инициативах России», — написал Дмитриев в своем Telegram-канале. Еще он «поблагодарил» главу Еврокомиссии за высокую оценку деятельности РФПИ, признанного ею важнейшим инструментом модернизации и индустриализации экономики России. Напоследок Дмитриев отметил, что «предложение усилить санкции против РФПИ также означает, что Еврокомиссия выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса, которому в России фонд активно оказывает содействие».

Фото: Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф. Kremlin Pool/via Global Look Press / www.globallookpress.com

То есть своими действиями Урсула просто стреляет себе, вернее — европейской промышленности, в ногу, нимало не заботясь о ее выживании в и без того сложных условия отсутствия дешевых российских энергоносителей. Можно ли назвать это политикой адекватного управленца? Разумеется, нет. Но так и фон дер Ляйен не из таких. Я же говорю, она сказочный злодей, козни которых, как правило, в итоге оборачиваются против них самих. Таковы законы жанра.