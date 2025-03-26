«Вечеринки шейхов» — интернет-миф или правда о власть имущих?
Конспирологи утверждают: великий режиссер Стэнли Кубрик не умер своей смертью. Его убили после того, как он снял «С широко закрытыми глазами» — гениальную ленту, рассказывающую о том, как существуют элиты. Кубрик по итогу не доделал свой монтаж так, как хотел, а заканчивали за него боссы Warner Bros. Вообще, не показать фильм уже было нельзя. Это, конечно, только конспирология, верится в нее слабо, однако, как говорят, полностью конспирологию отрицают лишь те, кто слишком мало читает и знает.
Сюжет «С широко закрытыми глазами» многие из вас, вероятно, помнят. Доктор Билл Харфорд узнает пароль от своего знакомого (Фиделио), по которому можно попасть на странную вечеринку.
Там люди в масках (преимущественно старики) предаются разврату с молоденькими моделями. Кстати, судачат, что изначально это должны были быть подростки, несовершеннолетние. На это намекает сцена в магазине «Радуга». Впрочем, детально можно прочитать или посмотреть о том, что, возможно, хотел сказать Кубрик, в содержательных разборах ленты (в том числе моих).
Суть проста: великий режиссер, безусловно, принадлежавший к одному из высших кругов, знал, о чем говорил. Он показал, чем реально живут власть имущие, явил обратную сторону политической и финансовой элиты. Последовавшая затем конспирология, к сожалению, замылила главное.
Мы читаем новости и видим, что похожие вечеринки с участием власть имущих реально проходят в центрах мира. Сразу же вспоминаем Джеффри Эпштейна и его педофилические оргии на островах. Следом идет Пи Дидди с его «белыми вечеринками». Везде — след педофилии, извращений, насилия. И везде — присутствие на секс-вечеринках известных политиков, актеров, бизнесменов. Все по Кубрику.
И вот, новая история — так называемые Porta Potty Dubai: это закрытые вечеринки в Дубае, на которых эскортницы и проститутки совокупляются с «шейхами», бизнесменами, людьми влиятельными и богатыми самыми извращенными способами.
Когда я говорю «самыми извращенными», то подразумеваю не только безобидный групповой секс, но и копрофилию, педофилию, а также крайнее насилие, когда девушкам выбивают зубы, ломают конечности, избивают их. Это скотская форма удовлетворения натуры, которой дозволено все.
Долгое время Porta Potty Dubai считались интернет-мифом, но об этих вечеринках заговорили вновь, когда нашли изуродованную, с переломанным позвоночником модель Марию Ковальчук. Безусловно, дело замяли. И безусловно, это никакой не интернет-миф.
Оно существует в реальном времени и в реальном месте. Тут нет никакой конспирологии. О конспирологии намеренно говорят те, кто хочет скрыть правду. Им важно представить подобную информацию как бред воспаленного мозга. Однако мозг воспален не у обычного человека, а у тех, кто сосредоточил в своих руках основную часть капиталов.
Как у Толстого, запись в его дневнике: «Я серьезно убежден, что миром правят совсем сумасшедшие». И это действительно так. Миром правят патологические садисты и извращенцы, которые, с одной стороны, уничтожают целые страны и народы, с другой — издеваются над живыми секс-игрушками на вечеринках.
Эти люди (или нелюди) больны, их нужно лечить. К несчастью, это не образ и не художественный оборот. Стоит ли удивляться росту числа войн, уровня садизма, педофилии? Для них, власть имущих, это не просто бизнес — стиль жизни.
Но это ли та жизнь, которую мы с вами хотели получить?