Конспирологи утверждают: великий режиссер Стэнли Кубрик не умер своей смертью. Его убили после того, как он снял «С широко закрытыми глазами» — гениальную ленту, рассказывающую о том, как существуют элиты. Кубрик по итогу не доделал свой монтаж так, как хотел, а заканчивали за него боссы Warner Bros. Вообще, не показать фильм уже было нельзя. Это, конечно, только конспирология, верится в нее слабо, однако, как говорят, полностью конспирологию отрицают лишь те, кто слишком мало читает и знает.

Сюжет «С широко закрытыми глазами» многие из вас, вероятно, помнят. Доктор Билл Харфорд узнает пароль от своего знакомого (Фиделио), по которому можно попасть на странную вечеринку.

Там люди в масках (преимущественно старики) предаются разврату с молоденькими моделями. Кстати, судачат, что изначально это должны были быть подростки, несовершеннолетние. На это намекает сцена в магазине «Радуга». Впрочем, детально можно прочитать или посмотреть о том, что, возможно, хотел сказать Кубрик, в содержательных разборах ленты (в том числе моих).

Суть проста: великий режиссер, безусловно, принадлежавший к одному из высших кругов, знал, о чем говорил. Он показал, чем реально живут власть имущие, явил обратную сторону политической и финансовой элиты. Последовавшая затем конспирология, к сожалению, замылила главное.

Мы читаем новости и видим, что похожие вечеринки с участием власть имущих реально проходят в центрах мира. Сразу же вспоминаем Джеффри Эпштейна и его педофилические оргии на островах. Следом идет Пи Дидди с его «белыми вечеринками». Везде — след педофилии, извращений, насилия. И везде — присутствие на секс-вечеринках известных политиков, актеров, бизнесменов. Все по Кубрику.