Клиентки салона в США заразились ВИЧ при плазмолифтинге: что за процедура, насколько велик риск | 360°

Эксклюзив 29 апреля 2024, 18:18 «Вампирский» лифтинг с последствиями. Можно ли заразиться ВИЧ у косметолога Косметолог Михайлова: при соблюдении правил плазмолифтинга заражение исключено Freepik

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В мире зафиксировали первые случаи заражения ВИЧ в ходе косметологических процедур. Все случаи произошли в США в ходе плазмолифтинга. О том, что это за процедура, как клиенты могли заразиться и насколько высок риск, — в материале «360».

Суть методики

О том, что в США четырех женщин заразили ВИЧ через косметические инъекции, написала газета Daily Mail. По ее данным, это были клиентки одного и того же салона красоты в Альбукерке, штат Нью-Мексико. Всем четырем сделали плазмолифтинг в 2018 году. Одна получила положительный результат на ВИЧ в том же году, две другие — в 2019-м и 2023-м соответственно, а четвертая даже успела заразить партнера. Салон закрыли.

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Как оказалось, его сотрудники хвастались поддельными сертификатами и дипломами об обучении косметической медицине, шприцы хранились без этикеток, на пробирках с кровью не было опознавательных знаков.

И все-таки — дело только в конкретном салоне или опасна сама процедура?

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Плазмолифтинг — методику, улучшающую общее состояние кожи и придающую небольшой эффект лифтинга, — также называют «вампирским» лифтингом. Все потому, что клиенту вкалывают его же кровь.

«Берут кровь из вены в специальные пробирки, как при обычном анализе. На стенках пробирок — консервант, чтобы не образовывался сгусток. Помещают в центрифугу, при пациенте все это прокручивается, из пробирки набирается плазма с тромбоцитами пациента», — объяснила 360.ru врач-косметолог Анна Михайлова.

По ее словам, методике уже много лет, в косметологию она пришла из стоматологии. Врачи заметили, что когда после вырывания зуба на десне образуется кровяной сгусток, она заживает лучше. Стоматологи стали изучать этот вопрос и выявили восстанавливающее, заживляющее свойство крови. Методика сейчас применяется в неврологии, стоматологии, гинекологии и хирургии. Используются строго стерильные одноразовые инструменты.

Все как при проведении любых внутримышечных инъекционных методик. В косметологии, как и в медицине, давно ушли от многоразовых инструментов, прошло время, когда шприцы стерилизовались и использовались повторно. При пациенте все это вскрывается, вводится, выбрасывается в специальные контейнеры с раствором и потом утилизируется должным образом. Пробирки в закрытых индивидуальных упаковках тоже вскрывают при пациенте. Анна Михайлова врач-косметолог, дерматовенеролог, автор книги «Отчаянные красотки»

Что могло пойти не так?

Косметолог отметила, что теоретически риск заражения есть во всех случаях, когда нарушается целостность кожного покрова — не только в косметологии, но и, например, в стоматологии. Но только теоретически. При должном соблюдении всех правил проведения процедуры такие случаи исключены, подчеркнула Михайлова.

«Безусловно, на каком-то этапе произошла ошибка: возможно, что-то с инструментами, нарушены правила стерилизации. <…> Вообще проблема не в самой процедуре — она разрешена, не является криминальной <…> и, естественно, предполагает стерильность инструментов. В пробирке из незаразной в заразную кровь не превратится, это невозможно. И человек собственной кровью заразиться не мог», — рассудила она.

Клиентам, которые все-таки боятся чем-то заразиться, стоит перейти на процедуры, где «нет контакта с кровью»: поверхностные пилинги, маски, массажи.