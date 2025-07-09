Сегодня 11:02 Вакуку вслед за лабубу покоряет мир. Новый хит из Китая бьет рекорды продаж 0 0 0 Фото: letsvan_official / Соцсети Мир

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В Китае появился «соперник» лабубу — дикий воин джунглей вакуку бьет рекорды продаж, ворвавшись в тренды TikTok. Что это за игрушка и в чем секрет ее популярности — в материале 360.ru.

Что такое вакуку Создателем коллекционной фигурки вакуку выступила компания Letsvan из Шэньчжэня. Впервые игрушка поступила в продажу в 2024 году, но пик популярности пришелся на весну 2025 года — после успеха лабубу. Вакуку побила рекорды продаж, а аккаунт игрушки стремительно вышел в топ китайских соцсетей. Вакуку представляет собой небольшую фигурку-талисман с мягким плюшевым телом и виниловым лицом. Как и лабубу, игрушка обладает выразительной мимикой, при этом у вакуку торчит только один зуб. Но если лабубу — лесной эльф, то вакуку — пушистый дикарь из джунглей.

Фото: letsvan_official / Соцсети

Секрет популярности вакуку Вакуку идеально вписывается в тренд Ugly Cute — «милое уродство». Лохматая игрушка обладает выразительными глазами, веснушками, монобровью и хитрой улыбкой. Для зумеров в Китае вакуку не просто кукла, а способ самовыражения. В условиях постоянного давления молодежь ищет способы расслабиться и пожить в неидеальном мире, где можно остаться ребенком. Поэтому поколение Z находит утешение в уродливо-милых игрушках. Китайские звезды сыграли немалую роль в росте популярности вакуку. Одна из главных медиагероинь КНР Эстер Ю появилась на публике с фигуркой вакуку, прикрепленной к джинсам. Свою лепту внесла олимпийская чемпионка Цюань Хунчан — на Играх в Париже она прославилась рюкзаком с мягкими игрушками, в числе которых был и воин джунглей.

Фото: letsvan_official / Соцсети

Авторы Vogue Business напомнили, что это не первый случай, когда детские игрушки захватили умы даже взрослых людей. В 90-х разгорелся ажиотаж вокруг Beanie Babies, в 2016-м все массово ринулись ловить виртуальных покемонов, в 2023 году наблюдался всплеск популярности барбикора. «С учетом того, что сейчас происходит в мире, в условиях неопределенности люди тянутся к вещам, которые дают ощущение уюта, радости и беззаботности. Это маленький оазис эскапизма: что-то милое и успокаивающее, что можно носить с собой», — объяснили авторы материала. Как Letsvan повторила успех Pop Mart Компания Letsvan появилась на фоне стремительного роста китайского гиганта Pop Mart, создавшего лабубу. Однако Pop Mart шел к успеху десятилетие, тогда как Letsvan прошел этот путь за год. Компания переняла не только стиль, но и всю маркетинговую схему. При этом Letsvan стала быстро распространять игрушки за пределами Китая — первой остановкой стал Таиланд. Бренд тонко работает с эмоциональной вовлеченностью аудитории и поощряет фанатов.