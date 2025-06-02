02 июня 2025 17:29 В Вашингтон за «ярлыком на княжение». Новое германское руководство обхаживает Трампа 0 0 0 Фото: Flashpic/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Накануне немецкая газета Bild сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ближайший четверг планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

До сих пор они несколько раз общались по телефону, но вот личной аудиенции в Овальном кабинете Мерц все еще так и не удостоился. Теперь это упущение будет исправлено. Как отметила все та же Bild, бундесканцлер очень хотел увидеться с Трампом до предстоящей 15–17 июня встречи G7 в Канаде и запланированного на 24–25 июня саммита НАТО в Гааге. Обязательно до, потому что во время своей поездки в Вашингтон Мерц рассчитывает заручиться поддержкой американского лидера и с его помощью подтвердить ведущую роль Германии внутри Европейского союза. Всем, кто знаком с историей России, такой дипломатический протокол хорошо известен и называется он «получить ярлык на княжение».

Фото: Hu Yousong/XinHua / www.globallookpress.com

Именно с такой целью глава правительства Германии спешит засвидетельствовать свое почтение заокеанскому «великому хану». Более того, на минувшей неделе в США уже побывал министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль, где у него состоялась встреча с главой Госдепа Марко Рубио. В тот раз разговор явно не задался. Попытки Вадефуля говорить с Рубио на равных, требуя от США отменить 50% пошлины на европейские товары и не выходить из украинского конфликта, на госсекретаря впечатление не произвели. Напротив — даже разозлили. В итоге немецкий гость вернулся домой с поджатым хвостом. Сообщается, что и в ближайший четверг Мерц планирует обсудить с Трампом проблематику американо-европейских отношений, а также ситуацию на Украине. Он хочет предложить себя в качестве главного переговорщика по урегулированию украинского кризиса от Европы. «Начинается ли сейчас решающая фаза переговоров по Украине о возможном мире с Россией? По данным из правительственных кругов, Мерц хочет взять на себя ведущую роль в переговорах», — отметила Bild.

И все бы ничего, если бы не одно важное обстоятельство: Европу за стол переговоров никто не приглашал.

Ни в лице Германии, ни в формате других, всем уже порядком поднадоевших лиц. И в случае, если Мерц будет чересчур педалировать свое участие в переговорном процессе, его визит в Вашингтон рискует закончиться таким же фиаско, как у Вадефуля.

Фото: Michael Kappeler/dpa / www.globallookpress.com

Тут дело даже не в том, чтобы выказать Трампу соответствующий обстоятельствам респект, а в том, чтобы перестать вести себя с ним как с безусловным единомышленником Европы и бесконечно взывать к прежнему трансатлантическому единству.

Былого единства больше нет. У нынешних США совсем другие интересы, отличные от европейских, а порой и прямо противоположные.

Быть может, бесконечные европейские дипмиссии в Вашингтоне и будут заканчиваться чем-то кроме провала, как только в Европе это осознают. Когда они, наконец, поймут, что с Трампом надо договариваться, а не требовать от него выполнения клятв, данных не им и во многом вопреки его собственным целям. И первое, что должны были бы сделать европейцы (если, разумеется, они хотят подружиться с действующим американским президентом), — предложить США путь, как выбраться из украинского кризиса, а не то, как в нем еще больше увязнуть. Но вот как раз этого они сделать и не могут в силу уже своих неоколониальных интересов.