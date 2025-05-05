В США возродят самую страшную тюрьму «Алькатрас». Кого Трамп сошлет на остров дьявола
Дональд Трамп поручил восстановить и открыть знаменитую тюрьму «Алькатрас». До момента закрытия в марте 1963 года там содержали особо опасных преступников, в том числе гангстера Аль Капоне, а после объект превратили в музей. Зачем президент США решил дать вторую жизнь «острову дьявола», разбирался 360.ru.
«Алькатрас» для самых безжалостных и жестоких
О планах снова открыть «Алькатрас» Трамп заявил 5 мая в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Сегодня я приказываю… вновь открыть существенно расширенный и перестроенный „Алькатрас“, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — подчеркнул республиканец.
Тут же политик выразил уверенность, что открытие этой тюрьмы станет настоящим символом закона, порядка и справедливости.
Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам высылать преступников, которые незаконно прибыли в нашу страну.
Дональд Трамп
Решать вопрос с открытием «Алькатраса» поручили Федеральному бюро тюрем, ФБР, Минюсту и Министерству внутренней безопасности страны.
История тюрьмы «Алькатрас»
Пожалуй, самую известную тюрьму США открыли 12 октября 1933 года на скалистом острове в заливе Сан-Франциско рядом с одноименным городом на расстоянии примерно 1,6 километра от берега.
В том числе из-за географического положения долгое время считалось, что сбежать из «Алькатраса» невозможно, хотя попытки были — в общей сложности 36. Все они завершись смертью осужденных.
Известно, что сюда отправляли самых опасных преступников и злостных нарушителей режима из других тюрем. На «острове дьявола» их лишали всего, даже имени.
Вместо личных данных — номер, вместо прежней жизни и криминального авторитета — крайне строгий режим и трудовая исправительная система.
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Номер один присвоили Фрэнку Лукасу Болту, служившему до ареста в береговой артиллерии в зоне Панамского канала. Его осудили за мужеложство. Из четырех лет заключения он провел в «Алькатрасе» год и 11 месяцев.
Содержали осужденных за убийство, грабеж, изнасилование и фальшивомонетничество в холодных одиночных камерах размером три на полтора метра. Кроме того, здесь действовал так называемый режим тишины — заключенным запрещалось по несколько часов издавать любые звуки.
Решение о том, когда им снова можно будет говорить, принимал лично начальник тюрьмы. Это давило на психику больше, чем можно представить. Некоторые даже теряли рассудок, а кто-то пытался покончить с собой.
В августе 1934 года сюда перевели главу Чикагской группировки Альфонсо Габриэле «Аль» Капоне. И если в федеральной тюрьме в Атланте (где он начинал отбывать срок) у него были разные привилегии: мафиози снабжали сигарами, в камере были ковер, радио, пишущая машинка, шелковое белье и костюмы, — то после перевода на остров все это осталось в прошлом.
Капоне стал номером 85, и преступнику даже не давали размяться на тюремном дворе. Достаточно быстро у него обострился нейросифилис, которым заболел еще на воле.
С учетом этого его сначала отправили в другую тюрьму в округе Лос-Анджелес, а в ноябре 1939 года выпустили на свободу на попечение жены. На воле он прожил еще семь лет.
В числе других знаменитых заключенных «Алькатраса» — грабитель банков и похититель людей Джордж «Машинган» Келли (он же Джордж Барнс), известный своими успешными побегами Рой Гардинер, а также Фрэнк Моррис и братья Кларенс и Джон Энглины.
О последних стоит сказать отдельно, ведь именно они совершили самый виртуозный побег в истории «острова дьявола» — и не только.
Загадочный побег из «Алькатраса»
Успешную попытку бегства Моррис и Энглины предприняли в ночь на 11 июня 1962 года. Утром в их камерах нашли головы из папье-маше с настоящими волосами. Во время расследования выяснилось, что преступники бежали через узкий коридор, скрытый за рядом камер.
Чтобы разрыть толстые бетонные стены и расширить вентиляционные отверстия, подельники использовали ложки из столовой и импровизированное сверло из пылесоса.
С острова они скрылись на самодельном надувном плоту из резиновых плащей, скрепленных нитками и клеем, фанерных лопастей и пластиковых пакетов.
На следующий день обломки плота и весла нашли на острове Ангелов, примерно в трех километрах к северу от Алькатраса и в полутора километрах от мыса Тибурон.
Поскольку дальнейшие поиски никаких результатов не дали, официальной объявили версию о том, что беглецы погибли, утонув в водовороте приливов и отливов.
Когда и почему закрыли «Алькатрас»
Закрыли зловещую тюрьму в марте 1963 году под предлогом расходов на содержание заключенных. В дальнейшем объект превратили в популярное туристическое местечко.
Управлять им начала Служба национальных парков. На территории появились сады, даже проводили выставки и экскурсии — посетить можно было в том числе главный тюремный корпус и другие помещения.
Из-за множества легенд и загадочной атмосферы желающих было достаточно: по крайней мере, если опираться на открытые данные в Сети, каждый год остров притягивал около полутора миллиона туристов.
Зачем Трампу возвращать «Алькатрас»
Почему президенту США внезапно захотелось сделать тюрьму на острове «снова великой»? Может быть, в стране не хватает исправительных учреждений? Или, может быть, в бюджете так много лишних денег, что власти не знают, куда их пустить? Почему бы и не на этот символический жест…
Интересно
По оценке политолога-международника Владимира Можегова, решение Трампа на самом деле выглядит очень логично — в ключе антилиберального тренда, которого придерживается республиканец.
«Ведь закрывали тюрьмы и на волне либерализации в 60-х, когда был подрыв консервативной Америки. Так что теперь Трамп поступает вполне в логике своих действий, считая, что он наводит порядок, призывая к расплате во всех сферах», — пояснил он в беседе с 360.ru.
Позиция Трампа такова — при либерализме кончается порядок и начинается бардак. Либералы напирают на права человека, но, ребята, а как же семья, а как же безопасность, а как же культура?
Владимир Можегов
Похожее мнение в комментарии aif.ru выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин.
По его словам, решение Трампа возродить «Алькатрас» является в большей степени именно символическим посылом возвращения былого могущества Штатов.
«Одним из главных месседжей Трампа является борьба с нелегальными мигрантами, наркотрафиком и т. д. Все это вписывается в общую струю „вернуть Америке былое величие“», — добавил он.
Вместе с тем нельзя исключать, что поручение Трампа — просто пиар-ход. Такую версию, в частности, выдвинул депутат Госдумы Олег Матвейчев, указав на то, что тюрьма давно стала своеобразным брендом, а республиканцу, вероятно, хочется наполнить легенду каким-то новым смыслом.
«Трамп — пиарщик, и он в этом смысле опять пытается создать какой-то эффект, чтобы о нем лишний раз говорили, какой он строгий, как он опасных преступников собирается содержать», — справедливо заметил он в беседе с Life.ru.
«Алькатрас» назвали непригодным для восстановления
Отдельно во всей этой истории хочется остановиться и на вопросе, насколько реально претворить желание Трампа в жизнь. Потому что, помимо дороговизны всей этой затеи и слишком долгих сроков выполнения плана, есть и вероятность того, что это в принципе невозможно.
В частности, о том, что здание непригодно для эксплуатации и не подлежит восстановлению, уже предупредил историк исправительного учреждения Джон Мартини. Причины этого он перечислил в интервью газете San Francisco Chronicle.
Если речь идет о том, чтобы перестроить здание тюрьмы для содержания людей, то я не думаю, что это осуществимо.
Помимо всего прочего, Мартини указал на то, что работать в тюрьме нельзя: сейчас она «совершенно к этому непригодна», там нет канализации, а электросеть нормально функционирует только в некоторых помещениях.
С учетом всего этого, по его мнению, здание надо не просто восстанавливать, но и сносить и строить заново. Также историк обратил внимание, что «Алькатрас» находился в плачевном состоянии еще до закрытия. Так что точно было бы ошибкой считать, что фронт работ не был бы колоссальным.