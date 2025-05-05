05 мая 2025 19:31 В США возродят самую страшную тюрьму «Алькатрас». Кого Трамп сошлет на остров дьявола 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com/Википедия Мир

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Дональд Трамп поручил восстановить и открыть знаменитую тюрьму «Алькатрас». До момента закрытия в марте 1963 года там содержали особо опасных преступников, в том числе гангстера Аль Капоне, а после объект превратили в музей. Зачем президент США решил дать вторую жизнь «острову дьявола», разбирался 360.ru.

«Алькатрас» для самых безжалостных и жестоких О планах снова открыть «Алькатрас» Трамп заявил 5 мая в своем аккаунте в социальной сети Truth Social. «Сегодня я приказываю… вновь открыть существенно расширенный и перестроенный „Алькатрас“, чтобы разместить там самых безжалостных и жестоких преступников Америки», — подчеркнул республиканец. Тут же политик выразил уверенность, что открытие этой тюрьмы станет настоящим символом закона, порядка и справедливости.

Мы больше не будем заложниками преступников, головорезов и судей, которые боятся выполнять свою работу и не позволяют нам высылать преступников, которые незаконно прибыли в нашу страну. Дональд Трамп

Решать вопрос с открытием «Алькатраса» поручили Федеральному бюро тюрем, ФБР, Минюсту и Министерству внутренней безопасности страны.

История тюрьмы «Алькатрас» Пожалуй, самую известную тюрьму США открыли 12 октября 1933 года на скалистом острове в заливе Сан-Франциско рядом с одноименным городом на расстоянии примерно 1,6 километра от берега. В том числе из-за географического положения долгое время считалось, что сбежать из «Алькатраса» невозможно, хотя попытки были — в общей сложности 36. Все они завершись смертью осужденных.

Фото: Rolf Schulten / www.globallookpress.com

Известно, что сюда отправляли самых опасных преступников и злостных нарушителей режима из других тюрем. На «острове дьявола» их лишали всего, даже имени. Вместо личных данных — номер, вместо прежней жизни и криминального авторитета — крайне строгий режим и трудовая исправительная система.

Интересно «Алькатрас» построили в 1912 году, а к 1920 году тюрьма была полностью заполнена заключенными. В 1963 году ее закрыли по экономическим соображениям: по данным Федерального бюро тюрем США, содержание объекта обходилось почти в три раза дороже других пенитенциарных заведений, в основном из-за того, что продукты, воду и топливо приходилось доставлять на лодках. «Алькатрас» построили в 1912 году, а к 1920 году тюрьма была полностью заполнена заключенными. В 1963 году ее закрыли по экономическим соображениям: по данным Федерального бюро тюрем США, содержание объекта обходилось почти в три раза дороже других пенитенциарных заведений, в основном из-за того, что продукты, воду и топливо приходилось доставлять на лодках.

Номер один присвоили Фрэнку Лукасу Болту, служившему до ареста в береговой артиллерии в зоне Панамского канала. Его осудили за мужеложство. Из четырех лет заключения он провел в «Алькатрасе» год и 11 месяцев. Содержали осужденных за убийство, грабеж, изнасилование и фальшивомонетничество в холодных одиночных камерах размером три на полтора метра. Кроме того, здесь действовал так называемый режим тишины — заключенным запрещалось по несколько часов издавать любые звуки.

Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Решение о том, когда им снова можно будет говорить, принимал лично начальник тюрьмы. Это давило на психику больше, чем можно представить. Некоторые даже теряли рассудок, а кто-то пытался покончить с собой. В августе 1934 года сюда перевели главу Чикагской группировки Альфонсо Габриэле «Аль» Капоне. И если в федеральной тюрьме в Атланте (где он начинал отбывать срок) у него были разные привилегии: мафиози снабжали сигарами, в камере были ковер, радио, пишущая машинка, шелковое белье и костюмы, — то после перевода на остров все это осталось в прошлом. Капоне стал номером 85, и преступнику даже не давали размяться на тюремном дворе. Достаточно быстро у него обострился нейросифилис, которым заболел еще на воле. С учетом этого его сначала отправили в другую тюрьму в округе Лос-Анджелес, а в ноябре 1939 года выпустили на свободу на попечение жены. На воле он прожил еще семь лет.

Фото: Walter G. Arce Sr / www.globallookpress.com

В числе других знаменитых заключенных «Алькатраса» — грабитель банков и похититель людей Джордж «Машинган» Келли (он же Джордж Барнс), известный своими успешными побегами Рой Гардинер, а также Фрэнк Моррис и братья Кларенс и Джон Энглины. О последних стоит сказать отдельно, ведь именно они совершили самый виртуозный побег в истории «острова дьявола» — и не только. Загадочный побег из «Алькатраса» Успешную попытку бегства Моррис и Энглины предприняли в ночь на 11 июня 1962 года. Утром в их камерах нашли головы из папье-маше с настоящими волосами. Во время расследования выяснилось, что преступники бежали через узкий коридор, скрытый за рядом камер.

Чтобы разрыть толстые бетонные стены и расширить вентиляционные отверстия, подельники использовали ложки из столовой и импровизированное сверло из пылесоса. С острова они скрылись на самодельном надувном плоту из резиновых плащей, скрепленных нитками и клеем, фанерных лопастей и пластиковых пакетов.

Фото: Alexandra Schuler/dpa / www.globallookpress.com

На следующий день обломки плота и весла нашли на острове Ангелов, примерно в трех километрах к северу от Алькатраса и в полутора километрах от мыса Тибурон. Поскольку дальнейшие поиски никаких результатов не дали, официальной объявили версию о том, что беглецы погибли, утонув в водовороте приливов и отливов.

Когда и почему закрыли «Алькатрас» Закрыли зловещую тюрьму в марте 1963 году под предлогом расходов на содержание заключенных. В дальнейшем объект превратили в популярное туристическое местечко. Управлять им начала Служба национальных парков. На территории появились сады, даже проводили выставки и экскурсии — посетить можно было в том числе главный тюремный корпус и другие помещения. Из-за множества легенд и загадочной атмосферы желающих было достаточно: по крайней мере, если опираться на открытые данные в Сети, каждый год остров притягивал около полутора миллиона туристов.

Фото: imago-images.de / www.globallookpress.com

Зачем Трампу возвращать «Алькатрас»

Почему президенту США внезапно захотелось сделать тюрьму на острове «снова великой»? Может быть, в стране не хватает исправительных учреждений? Или, может быть, в бюджете так много лишних денег, что власти не знают, куда их пустить? Почему бы и не на этот символический жест…

Интересно Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Трампа за эту идею, напомнив о том, что в качестве национального парка объект существует уже долгое время и менять порядок вещей просто несерьезно. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси раскритиковала Трампа за эту идею, напомнив о том, что в качестве национального парка объект существует уже долгое время и менять порядок вещей просто несерьезно.

По оценке политолога-международника Владимира Можегова, решение Трампа на самом деле выглядит очень логично — в ключе антилиберального тренда, которого придерживается республиканец. «Ведь закрывали тюрьмы и на волне либерализации в 60-х, когда был подрыв консервативной Америки. Так что теперь Трамп поступает вполне в логике своих действий, считая, что он наводит порядок, призывая к расплате во всех сферах», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Позиция Трампа такова — при либерализме кончается порядок и начинается бардак. Либералы напирают на права человека, но, ребята, а как же семья, а как же безопасность, а как же культура? Владимир Можегов

Похожее мнение в комментарии aif.ru выразил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, решение Трампа возродить «Алькатрас» является в большей степени именно символическим посылом возвращения былого могущества Штатов. «Одним из главных месседжей Трампа является борьба с нелегальными мигрантами, наркотрафиком и т. д. Все это вписывается в общую струю „вернуть Америке былое величие“», — добавил он.

Фото: Chris Kleponis — Pool via CNP / www.globallookpress.com

Вместе с тем нельзя исключать, что поручение Трампа — просто пиар-ход. Такую версию, в частности, выдвинул депутат Госдумы Олег Матвейчев, указав на то, что тюрьма давно стала своеобразным брендом, а республиканцу, вероятно, хочется наполнить легенду каким-то новым смыслом. «Трамп — пиарщик, и он в этом смысле опять пытается создать какой-то эффект, чтобы о нем лишний раз говорили, какой он строгий, как он опасных преступников собирается содержать», — справедливо заметил он в беседе с Life.ru.

«Алькатрас» назвали непригодным для восстановления Отдельно во всей этой истории хочется остановиться и на вопросе, насколько реально претворить желание Трампа в жизнь. Потому что, помимо дороговизны всей этой затеи и слишком долгих сроков выполнения плана, есть и вероятность того, что это в принципе невозможно.

Фото: Alexander Farnsworth / www.globallookpress.com

В частности, о том, что здание непригодно для эксплуатации и не подлежит восстановлению, уже предупредил историк исправительного учреждения Джон Мартини. Причины этого он перечислил в интервью газете San Francisco Chronicle.

Если речь идет о том, чтобы перестроить здание тюрьмы для содержания людей, то я не думаю, что это осуществимо.

Помимо всего прочего, Мартини указал на то, что работать в тюрьме нельзя: сейчас она «совершенно к этому непригодна», там нет канализации, а электросеть нормально функционирует только в некоторых помещениях. С учетом всего этого, по его мнению, здание надо не просто восстанавливать, но и сносить и строить заново. Также историк обратил внимание, что «Алькатрас» находился в плачевном состоянии еще до закрытия. Так что точно было бы ошибкой считать, что фронт работ не был бы колоссальным.