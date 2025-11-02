Трамп против всех. Аналитики в шоке от планов, которые сделают Китай великим снова
NBC: у США уйдут два года и миллионы долларов на подготовку к ядерным испытаниям
Планы Дональда Трампа немедленно возобновить ядерные испытания в США вряд ли осуществимы и несут больше рисков, чем пользы, сообщили эксперты в комментарии NBC News. По их оценке, подготовка площадки для таких испытаний потребует не менее двух лет и сотен миллионов долларов.
Речь идет о подземном полигоне в Неваде — единственном месте, где в США можно проводить подобные эксперименты. Как пояснил бывший председатель Комиссии по ядерному регулированию США Грегори Яцко, в сфере ядерных испытаний понятия «немедленно» не существует.
Эксперты: выиграет Китай
Бывший директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению ОМУ Уильям Альберке отметил, что от возможного возобновления американских испытаний выиграет не Вашингтон, а Пекин: Китай сможет использовать этот шаг как оправдание для ускорения собственной программы.
«Среди крупных ядерных держав именно Китай получит наибольшие преимущества, если США вернутся к испытаниям», — подчеркнул эксперт.
По данным NBC, США провели в общей сложности 1054 ядерных взрыва, последний из которых состоялся в 1992 году. Для сравнения, Китай ограничился 47.
Ряд специалистов также указывает, что у США нет технической необходимости возобновлять испытания: вся необходимая база данных уже собрана, и ядерный арсенал остается безопасным и эффективным без новых взрывов.
Нарушение международных обязательств
Инициатива Трампа противоречит положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), подписанного США в 1996 году. Документ запрещает любые ядерные взрывы — как военные, так и мирные.
Политологи полагают, что идея может быть связана с концепцией Project 2025, разработанной фондом Heritage Foundation. В документе предлагается отказаться от ратификации ДВЗЯИ и возобновить испытания в ответ на шаги соперников.
В то же время директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарил Кимбалл напомнил, что никаких доказательств проведения подобных испытаний другими странами, кроме Северной Кореи в 2017 году, не существует.