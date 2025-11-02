Трамп против всех. Аналитики в шоке от планов, которые сделают Китай великим снова

NBC: у США уйдут два года и миллионы долларов на подготовку к ядерным испытаниям

Планы Дональда Трампа немедленно возобновить ядерные испытания в США вряд ли осуществимы и несут больше рисков, чем пользы, сообщили эксперты в комментарии NBC News . По их оценке, подготовка площадки для таких испытаний потребует не менее двух лет и сотен миллионов долларов.

Речь идет о подземном полигоне в Неваде — единственном месте, где в США можно проводить подобные эксперименты. Как пояснил бывший председатель Комиссии по ядерному регулированию США Грегори Яцко, в сфере ядерных испытаний понятия «немедленно» не существует.

Эксперты: выиграет Китай

Бывший директор Центра НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению ОМУ Уильям Альберке отметил, что от возможного возобновления американских испытаний выиграет не Вашингтон, а Пекин: Китай сможет использовать этот шаг как оправдание для ускорения собственной программы.

«Среди крупных ядерных держав именно Китай получит наибольшие преимущества, если США вернутся к испытаниям», — подчеркнул эксперт.