Плачевный вердикт: как поведет себя Евросоюз в попытках отказаться от российского газа?

Sina Schuldt/dpa
Фото: Sina Schuldt/dpa/www.globallookpress.com

В 1948 году Сергей Михалков написал легкое детское стихотворение со строчками «А у нас в квартире газ». Тогда невозможно было представить, что эта безобидная фраза станет своеобразным политическим манифестом в газовых отношениях между Россией и Европой. Сегодня санкционное давление продолжает определять формат этого диалога, и возникает резонный вопрос: что будет дальше?

Решение Европейского союза о поэтапном отказе от российского газа к 2028 году уже принято. Так, 20 октября года нынешнего Совет ЕС согласовал юридически обязывающий запрет на импорт газа. Он вступит в полную силу с 1 января 2028-го и распространится как на трубопроводный газ, так и на сжиженный природный.

Переходный период предусматривает, что с 1 января 2026 года запрещается заключение новых контрактов, а существующие долгосрочные соглашения могут действовать до начала 2028-го.

Аналитики BloombergNEF выделили три основных сценария развития событий:

Можно констатировать, что к 2028 году обе стороны в целом готовы к такому развитию событий. Для России потеря европейского рынка, пусть и премиального по ценам, была предсказуемой и давно учтенной в стратегических планах. Решение ЕС несет и побочные последствия для третьих стран.

В частности, запрет на транзит российского газа через территорию ЕС, который вступит в силу с 1 января 2026 года, наиболее сильно ударит по Сербии, Боснии и Герцеговине, а также Молдове, поскольку они могут остаться без доступа к трубопроводному газу.

IMAGO/Rupert Oberhäuser
Фото: IMAGO/Rupert Oberhäuser/www.globallookpress.com

В этом контексте для России возникает важный вопрос дальнейших действий. Прошедшие четыре года показали, что Москва не намерена останавливаться и будет продолжать строить энергетические коммуникации в Азии, Африке и других странах континента.

Просматриваются три возможных сценария развития:

Stefan Puchner/dpa
Фото: Stefan Puchner/dpa/www.globallookpress.com

Газовый вердикт ЕС, состоящий из нескольких пакетов санкций, запускает сложный процесс переформатирования глобального энергетического ландшафта. Отказ от российского газа — не только энергетический, но и экономический, и геополитический вызов, последствия которого ощутят далеко за пределами границ Европейского Союза.

В этой ситуации Москве необходимо продолжать диалог с другими государствами, одновременно готовясь к различным вариантам развития событий на мировом энергетическом рынке.

Автор статьи: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте