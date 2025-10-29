Сегодня 16:17 Плачевный вердикт: как поведет себя Евросоюз в попытках отказаться от российского газа? 0 0 0 Фото: Sina Schuldt/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

В 1948 году Сергей Михалков написал легкое детское стихотворение со строчками «А у нас в квартире газ». Тогда невозможно было представить, что эта безобидная фраза станет своеобразным политическим манифестом в газовых отношениях между Россией и Европой. Сегодня санкционное давление продолжает определять формат этого диалога, и возникает резонный вопрос: что будет дальше?

Решение Европейского союза о поэтапном отказе от российского газа к 2028 году уже принято. Так, 20 октября года нынешнего Совет ЕС согласовал юридически обязывающий запрет на импорт газа. Он вступит в полную силу с 1 января 2028-го и распространится как на трубопроводный газ, так и на сжиженный природный. Переходный период предусматривает, что с 1 января 2026 года запрещается заключение новых контрактов, а существующие долгосрочные соглашения могут действовать до начала 2028-го. Аналитики BloombergNEF выделили три основных сценария развития событий: В базовом, названном «устойчивым отсоединением», ЕС последовательно реализует свой план, включая запрет импорта российского СПГ с 2027 года. Европа будет наращивать закупки СПГ у США и Катара, а Россия — перенаправлять экспортные потоки в Азию. Такой расклад может привести к росту цен на газ к концу 2026 года;

В более жестком сценарии, связанном с ужесточением санкций, ограничения могут быть распространены на ключевые российские проекты, что вызовет дефицит предложения на мировом рынке и подтолкнет цены вверх;

Третий, условно оптимистичный, предполагает геополитическую разрядку, однако Европа даже в этом случае сохранит курс на полный отказ. Можно констатировать, что к 2028 году обе стороны в целом готовы к такому развитию событий. Для России потеря европейского рынка, пусть и премиального по ценам, была предсказуемой и давно учтенной в стратегических планах. Решение ЕС несет и побочные последствия для третьих стран. В частности, запрет на транзит российского газа через территорию ЕС, который вступит в силу с 1 января 2026 года, наиболее сильно ударит по Сербии, Боснии и Герцеговине, а также Молдове, поскольку они могут остаться без доступа к трубопроводному газу.

Фото: IMAGO/Rupert Oberhäuser / www.globallookpress.com

В этом контексте для России возникает важный вопрос дальнейших действий. Прошедшие четыре года показали, что Москва не намерена останавливаться и будет продолжать строить энергетические коммуникации в Азии, Африке и других странах континента. Просматриваются три возможных сценария развития: Первый — Азия возьмет на себя все поставки российского газа, произойдет простое перераспределение контрактов;

Второй — Азия не сможет поглотить весь объем, и потребуется поиск дополнительных потребителей;

Третий, пока находящийся в области чуда, но все же возможный — изменение политики Европы под сильным социальным давлением и усталостью обычных граждан.

Фото: Stefan Puchner/dpa / www.globallookpress.com

Газовый вердикт ЕС, состоящий из нескольких пакетов санкций, запускает сложный процесс переформатирования глобального энергетического ландшафта. Отказ от российского газа — не только энергетический, но и экономический, и геополитический вызов, последствия которого ощутят далеко за пределами границ Европейского Союза. В этой ситуации Москве необходимо продолжать диалог с другими государствами, одновременно готовясь к различным вариантам развития событий на мировом энергетическом рынке. Автор статьи: Олеся Бережная, консультант по стратегическому и антикризисному управлению, генеральный директор ООО «Вместе.ПРО»