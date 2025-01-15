Сегодня 15:32 В погоне за фантомами. Вслед за «вступлением» в ЕС Армения решила «присоединиться» к НАТО 0 0 0 Фото: Hannes P Albert/dpa / Global Look Press Эксклюзив

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Буквально вчера мы обсуждали тему несбыточного (надеюсь, в Ереване это понимают) желания Армении вступить в Евросоюз. Следом пришла новость о подписании армянским и американским руководством соглашения о стратегическом партнерстве.

Как сказал по этому поводу (пока еще) госсекретарь США Энтони Блинкен, соглашение даст обеим сторонам «основу для расширения двустороннего сотрудничества в ряде ключевых областей, таких как экономика, безопасность и оборона, демократия, правосудие, инклюзивность и международные обмены». «США намерены усилить защиту суверенитета Республики Армения в ее международно признанных границах», — отметил глава Госдепартамента, выразив убежденность в том, что соглашение поспособствует созданию «более устойчивого мирного, безопасного и независимого Южного Кавказа». О том, какую «устойчивость» и «безопасность», не говоря уже о «мире», приносит странам и даже целым регионам «дружба» со Штатами, лишний раз говорить нет смысла. Примеров тому хоть отбавляй.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / Global Look Press

Уверен, это прекрасно понимает и глава МИД Армении Арарат Мирзоян, подписавший соглашение с армянской стороны, даже несмотря на традиционное в таких случаях словоблудие об «укреплении экономических и энергетических связей, коммуникации, углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности, укреплении демократических институтов, содействии правосудию и верховенству закона, развитии инноваций и высоких технологий и расширении контактов между людьми». Скажу больше: у меня вообще нет вопросов к действиям армянских властей, ведомых Николом Пашиняном. Ожидать какой-то иной политики от выкормышей Фонда Сороса было бы крайне наивно.

Но есть вопросы к армянскому обществу, значительная часть которого поддерживает происходящее, старательно закрывая глаза на все, что сегодня происходит вокруг них.

Неужели последние события в мире, в Европе, в соседней Грузии не показали им, чего на самом деле стоит хваленая западная демократия? Хотите узнать что-то про верховенство закона? Спросите у румын, где отменили результаты первого тура президентских выборов — просто потому, что победу на них одержал не тот кандидат. Но Бог с ней, с Европой. Тем, кто никогда не жил в европейских странах, до сих пор застилает глаза сказка о западном благополучии. В этом вопросе среднестатистического гражданина Армении можно хотя бы понять. Но за каким, извините, чертом вы суете голову в петлю, подписывая с США договор, предусматривающий сотрудничество в сфере обороны? Вам мало примера Украины? Вы наивно полагаете, что Штаты будут вас защищать, а не просто отправлять на убой до последнего армянина ради собственных интересов? Все еще верите в волшебную силу НАТО? В чисто оборонительный характер этого блока?

Фото: Grigoris Siamidis/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Если так, то у меня для вас плохие новости. Право слово, нельзя в XXI веке, когда доступ к любой информации практически неограничен, быть такими же наивными, как туземцы 300-летней давности, покупавшиеся на красивые слова и дешевые бусы западных колонизаторов. Отметим, что в Кремле назвали решение Армении подписать с США подобный договор ее суверенным правом. Так и есть, мы, конечно, можем предложить этой республике нашу дружбу, экономическое сотрудничество и военную помощь, но препятствовать суицидальным наклонностям не в силах. Да и незачем. Не наше это дело.