В плену Ближнего Востока. Что мешает эвакуации россиян во время войны США и Ирана

Главная задача на сегодняшний день — безопасный вывоз путешественников из стран Персидского залива в Россию. Но при эвакуации возникают проблемы. Подробности — в материале 360.ru.

Пассажиры должны внимательно следить за оповещениями перевозчиков о вывозных рейсах, не аннулировать имеющиеся на руках билеты и с пониманием относиться к возможным накладкам в аэропортах, сообщили эксперты Российского союза туриндустрии на пресс-конференции. Соруководитель комитета РСТ, гендиректор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов назвал главной задачей туристического бизнеса обеспечение безопасности россиян в странах, затронутых военным конфликтом, и скорейшей возвращение путешественников на родину.

Как только появляется какое-то возможное окно для выполнения вывозного рейса, соответственно самолеты взлетают. Уже довольно большое количество рейсов прибыло в Россию. Дмитрий Арутюнов

Он добавил, что многие туристы в ультимативной форме требуют немедленно вывезти их в Россию. «Мы понимаем ситуацию, но для нас самое главное сегодня — безопасность полетов. Если авиационные власти и органы безопасности стран говорят о том, что сейчас лететь нельзя, то самолеты не летят. Ни у кого нет желания специально задерживать туристов», — отметил турэксперт.

Фото: РИА «Новости»

Распределение туристов на вывозные рейсы За два дня удалось вывезти более шести тысяч человек, за 4 марта — еще свыше семи тысяч. В соцсетях постят много фото и видео, на которых туристы в Дубае спокойно отдыхают — это связано с тем, что у части путешественников отдых продолжается, и они пользуется инфраструктурой отелей. Туроператоры формируют списки клиентов на вылет, но распределением на рейсы занимаются перевозчики.

Безусловно, в приоритете на эвакуацию сейчас находятся пассажиры с детьми, люди, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, то есть инвалиды, принимающие жизненно важные лекарства и так далее. Перевозчики сейчас вывозят рейсы за 28 февраля, 1–2 марта, но за 3 марта вывозы даже не анонсированы. Артур Мурадян

Он объяснил ситуацию с неполными самолетами — ради безопасности необходимо облетать большую территорию, а значит — иметь больше топлива.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как обманывают застрявших на Ближнем Востоке туристов Туристам за бешеные деньги предлагают вывезти их через Оман или продать дорогие билеты на рейсы, которые заведомо не взлетят из-за плана «Ковер». Путешественники не должны поддаваться на уговоры аферистов. «Не поддавайтесь на уговоры аферистов и не верьте фейкам», — сказал Арутюнов. Своевременному вывозу мешает отсутствие адреса электронной почты или номера мобильного телефона, добавил вице-президент РСТ Дмитрий Горин. Сейчас в ОАЭ остается около 20 тысяч организованных туристов. Однако драматизировать не стоит — туроператоры уже справлялись с похожими проблемами в 2024 и 2025 годах. Рейсы просчитываются с учетом возможных коридоров, работает программа вывозных действий, которая может продлиться 10-12 дней.