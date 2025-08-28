Как президент Азербайджана в одном интервью оскорбил и Россию, и Иран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал довольно пространное интервью арабскому телеканалу Al-Arabia. Преисполнившись высокомерия — видимо, на фоне удачно заключенной при посредничестве США сделки с Арменией, — принялся на чем свет стоит сыпать оскорблениями в адрес России и Ирана, не задумываясь над возможными последствиями неумения следить за языком.

Так, рассказывая зрителям канала о сути бакинских претензий на Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с нахичеванским эксклавом, Алиев решил углубиться в историю 100-летней давности, объяснив все прошлые и нынешние беды своей республики происками большевиков, не там прочертивших границу.

«Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, созданная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его… В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство Советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахичевань, а между ними находился Западный Зангезур», — заявил он.

То, что большевистское руководство некогда единой большой страны было склонно к «картографическому волюнтаризму», сомнениям, увы, не подлежит. Мы и сами сейчас пожинаем плоды их национальной политики, пядь за пядью освобождая исторические российские территории из-под власти бандеровского и западноукраинского по своей сути киевского режима.

Но пытаться, как это делает Алиев, ставить знак равенства между большевиками и Россией, русским народом, кстати, наиболее пострадавшим от большевистского стремления к мировой революции, — мягко говоря, политическое свинство.