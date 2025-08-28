Как президент Азербайджана в одном интервью оскорбил и Россию, и Иран
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал довольно пространное интервью арабскому телеканалу Al-Arabia. Преисполнившись высокомерия — видимо, на фоне удачно заключенной при посредничестве США сделки с Арменией, — принялся на чем свет стоит сыпать оскорблениями в адрес России и Ирана, не задумываясь над возможными последствиями неумения следить за языком.
Так, рассказывая зрителям канала о сути бакинских претензий на Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с нахичеванским эксклавом, Алиев решил углубиться в историю 100-летней давности, объяснив все прошлые и нынешние беды своей республики происками большевиков, не там прочертивших границу.
«Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, созданная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда русская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его… В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство Советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахичевань, а между ними находился Западный Зангезур», — заявил он.
То, что большевистское руководство некогда единой большой страны было склонно к «картографическому волюнтаризму», сомнениям, увы, не подлежит. Мы и сами сейчас пожинаем плоды их национальной политики, пядь за пядью освобождая исторические российские территории из-под власти бандеровского и западноукраинского по своей сути киевского режима.
Но пытаться, как это делает Алиев, ставить знак равенства между большевиками и Россией, русским народом, кстати, наиболее пострадавшим от большевистского стремления к мировой революции, — мягко говоря, политическое свинство.
Но Алиев это делает. Делает осознано и намеренно, одновременно умудряясь на голубом глазу заявлять, что это не Баку, а Москва ухудшает нынешние российско-азербайджанские отношения.
«Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков агрессии или неуважения к нам», — сказал президент Азербайджана.
Но ладно Россия, а при чем тут Иран, откровенно враждебную политику по отношению к которому официальный Баку проводит давно? Из последнего стоит напомнить, что именно через территорию Азербайджана американские самолеты вылетали бомбить мирные иранские города во время недавней операции на Ближнем Востоке.
С учетом обстоятельств Алиеву было бы разумнее помолчать, но он и здесь полез в бутылку, крайне уничижительно высказавшись в адрес представителей духовной власти Ирана, имея в виду, разумеется, Верховного духовного лидера — аятоллу Али Хаменеи.
Насколько в Иране болезненно относятся к подобным нападкам, полагаю, лишний раз можно не говорить. Кое-то в прошлом за свой длинный язык даже поплатился жизнью.
Я не сторонник подобных варварских методов, просто объясняю, на какой скользкий лед встал азербайджанский лидер. А для чего? Для того, чтобы потрафить своему турецкому союзнику? Или чтобы порадовать западных кураторов, желающих посеять в регионе разруху? Так огребать будет не Анкара и уж точно не Лондон с Вашингтоном.
Ни Россия, ни Иран никуда с политической карты не денутся. И иметь дело Азербайджану и его, как выяснилось, не самому дальновидному лидеру придется с нами. Америка далеко, а мы — рядом.
Это не угроза, упаси Господь, просто констатация геополитического факта. Факта, которым зарвавшиеся в своей гордыне политики часто пренебрегают.