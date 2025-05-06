В Китае почтили память советских летчиков-добровольцев, павших в антияпонской войне
Китай навсегда сохранит память о россиянах, которые оказали стране помощь в войне против Японии. Как сообщило агентство «Синхуа», об этом заявила директор Нанкинского мемориального музея летчиков-мучеников антияпонской войны Сюэ Лянь.
Она отметила, что в ближайшее время музей в очередной раз разместит сведения о советских летчиках-героях, павших на территории Китая.
Нанкинский мемориальный музей летчиков-мучеников антияпонской войны основали в 2009 году. Он стал первым учреждением такого плана, посвященным интернациональным летчикам, погибшим в японо-китайской войне.
В коллекции музея собрали богатые исторические материалы о военно-воздушных силах Китая, Советского Союза, США и других стран, совместно сражавшихся против японских захватчиков в КНР во время Второй мировой войны.
С 1995 года на мемориальных стелах из мрамора на территории музея выгравировали имена 4299 китайских и иностранных павших героев, в том числе 236 советских. СССР после начала войны с Японией первым оказал Китаю поддержку в воздушных боях.
Одним из павших представителей советских добровольческих военно-воздушных сил был Сергей Дмитриевич Смирнов. Он погиб в воздушном бою над Наньчаном в 1938 году и был похоронен в этом же городе. Родственники Смирнова стали первыми из семей советских летчиков-героев, с которыми музею удалось связаться.
В 2024 году его правнук Александр Викман находился в Нанкине. Он долго пытался найти информацию о захоронении прадеда, неоднократно бывал в Китае и наконец посетил музей, где и нашел фамилию предка на одной из мемориальных стел. Незадолго до этого учреждение опубликовало список погибших в войне китайских, американских и советских летчиков.
«Идея уточнить и опубликовать списки <…> появилась в связи с тем, что меня глубоко тронули поиски информации о павшем китайском летчике его родственниками, длившиеся более 80 лет», — отметила Сюэ Лянь.
В музее поняли, что родных павших героев может быть еще много и они из-за географической неопределенности операций ВВС даже не знают, где погибли родные, не говоря уже о другой подробной информации.
Сюэ Лянь указала на необходимость донести до общественности точные данные о павших авиаторах, чтобы люди узнали об их подвиге.
Необходимо в срочном порядке проводить поиски их семей и навсегда сохранить драгоценную память об этой истории.
Сюэ Лянь
директор Нанкинского мемориального музея летчиков-мучеников антияпонской войны
Работа по сбору сведений о советских войнах в свое время продвигалась медленно: исторические источники были ограничены, а языковых специалистов не хватало. В 2020 году к работе присоединился Мяо Лэй, который много лет живет в России и владеет русским.
«У большинства героев сохранилась информация об их личности, годах рождения и датах смерти, но отсутствуют их фотографии, информация об их боевых действиях в Китае и местах гибели и захоронения. Кроме того, некоторые из советских летчиков-добровольцев приняли участие в войне под псевдонимами, что затруднило поиски подлинной информации об их личности», — отметил он.
Музей попросил поддержку у университетов. Их сотрудники занялись частью работы по сбору информации. Благодаря межведомственной координации нашли специалистов в области русского языка и культурно-исторических исследований.
В сентябре 2024 года рабочая команда музея посетила Россию и Белоруссию. Во время поездки представители музея встретились с местным жителем Дмитрием Пугачевым и впервые получил от него фотографии Сергия Смирнова.
«Сергей Дмитриевич — мой двоюродный дедушка. Когда сообщили мне о том, что нашли в музее в Нанкине его фамилию, у меня потекли слезы», — вспомнил мужчина.
Музей также наладил сотрудничество с Центральным музеем Вооруженных сил Российской Федерации, что позволило постепенно расширять доступную информацию о погибших в антияпонской войне советских летчиках.
В ближайшее время учреждение планирует опубликовать данные с должностями авиационных техников и датами гибели некоторых героев, подтвержденными на основе исследований.
Эти герои — «самые знакомые незнакомцы» для нас. Мы никогда не виделись с ними, но изо дня в день упоминаем их имена, рассказывая об этой истории посетителям музея.
Мяо Лэй
Россия поддержала усилия Нанкинского мемориального музея. В сентябре прошлого года советник губернатора Московской области, член общественного совета Россотрудничества Артем Семенов посетил учреждение культуры и передал ему в дар драгоценные копии документальных фильмов 1930 годов, рассказывающих о героической борьбе китайского народа с японскими захватчиками.
«Для меня большая честь послужить общему делу — сохранению исторической памяти совместной борьбы народов наших стран с японскими и гитлеровскими захватчиками за свободу не только нашей родины, но и человечества в целом», — поделился он.
Семенов также поблагодарил музей за бережное хранение памяти о советских героях, отдавших свои жизни за свободу Китая и приблизивших великой ценой главную победу.
В Нанкинском мемориальном музее летчиков-мучеников антияпонской войны на постоянной основе идет выставка на тему «Герои вместе ковали бессмертие», посвященная погибшим в Китае советским летчикам. Экспозицию организовали вместе с ЦМВС РФ, она рассказывает историю совместной борьбы китайских и советских летчиков с японскими захватчиками.
Во время Великой Отечественной и Второй мировой войн Китай и Россия принесли огромные национальные жертвы ради победы, а также внесли неизгладимый исторический вклад в дело мира и прогресса человечества.