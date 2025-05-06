В Китае почтили память советских летчиков-добровольцев, павших в антияпонской войне

Китай навсегда сохранит память о россиянах, которые оказали стране помощь в войне против Японии. Как сообщило агентство «Синхуа» , об этом заявила директор Нанкинского мемориального музея летчиков-мучеников антияпонской войны Сюэ Лянь.

Она отметила, что в ближайшее время музей в очередной раз разместит сведения о советских летчиках-героях, павших на территории Китая.

Нанкинский мемориальный музей летчиков-мучеников антияпонской войны основали в 2009 году. Он стал первым учреждением такого плана, посвященным интернациональным летчикам, погибшим в японо-китайской войне.

В коллекции музея собрали богатые исторические материалы о военно-воздушных силах Китая, Советского Союза, США и других стран, совместно сражавшихся против японских захватчиков в КНР во время Второй мировой войны.

С 1995 года на мемориальных стелах из мрамора на территории музея выгравировали имена 4299 китайских и иностранных павших героев, в том числе 236 советских. СССР после начала войны с Японией первым оказал Китаю поддержку в воздушных боях.

Одним из павших представителей советских добровольческих военно-воздушных сил был Сергей Дмитриевич Смирнов. Он погиб в воздушном бою над Наньчаном в 1938 году и был похоронен в этом же городе. Родственники Смирнова стали первыми из семей советских летчиков-героев, с которыми музею удалось связаться.

В 2024 году его правнук Александр Викман находился в Нанкине. Он долго пытался найти информацию о захоронении прадеда, неоднократно бывал в Китае и наконец посетил музей, где и нашел фамилию предка на одной из мемориальных стел. Незадолго до этого учреждение опубликовало список погибших в войне китайских, американских и советских летчиков.

«Идея уточнить и опубликовать списки <…> появилась в связи с тем, что меня глубоко тронули поиски информации о павшем китайском летчике его родственниками, длившиеся более 80 лет», — отметила Сюэ Лянь.

В музее поняли, что родных павших героев может быть еще много и они из-за географической неопределенности операций ВВС даже не знают, где погибли родные, не говоря уже о другой подробной информации.

Сюэ Лянь указала на необходимость донести до общественности точные данные о павших авиаторах, чтобы люди узнали об их подвиге.