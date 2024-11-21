Вырождение власти: кто тянет нас в ядерную пропасть?

Есть чудесные воспоминания генерала Роберта Макнамары, весьма поэтические, где он в духе Роберта Бернса вопрошает: «Увижу ли я солнечный рассвет утром?» Речь идет о Карибском кризисе, конечно же. Макнамаре не повезло: он был министром обороны США во время того самого кризиса и остался им, когда американцы устроили бойню во Вьетнаме, где по итогу, кстати, проиграли. Но тогда, в начале 60-х, политики смогли договориться и не погрузить мир в раскаленный, пылающий ад ядерной войны.

Чем политики занимаются сейчас? Для чего они вообще нужны? Ад ведь как никогда близко. Так сложилось, что после 1991 года великим гегемоном и официальным поставщиком демократии по всему миру стали Соединенные Штаты Америки. И тут важно сказать, что они взяли на себя — или должны были взять — не только права (тут-то Вашингтон разошелся не на шутку), но и обязанности, главная из которых — безопасность этого лучшего из миров. Ну и где это все? Где та самая безопасность? За последние 30 лет мир превратился в пылающую воронку бесконечной бойни. И она неизменно расширяется. Она, как пасть Пеннивайза из романа «Оно», вспыхивает огнями конфликтов. Причем как между странами, так и между нациями, между городами. Я уж молчу о внутренних социальных конфликтах.

Фото: Вице-президент и президент США. Chris Kleponis/Keystone Press Agency / Global Look Press

Что делают политики? Они несут ахинею. Вооружились брандспойтами, но льют из них не воду, а бензин и масло, поджигая и зажигая. Чтобы пылало ярче. Когда нужно промолчать — они говорят. Когда нужно призвать к миру — они призывают к войне.

Посмотрите на Шольца, Макрона. В былые годы, когда правили Шредер, Ширак, де Голль, таких политических карликов не пустили бы даже в предбанник большой политики. Это факт. Сейчас эти люди что-то решают.

Они, видите ли, разрешают или не разрешают использовать ракеты. Они бы лучше разрешили своим женам заняться тем, чем те хотят. Два с половиной года идет эта бойня — и почему? Да потому, что после подписания Стамбульских договоренностей один клоун Борис Джонсон приехал к другому клоуну Зеленскому и убедил его вести войну до последнего украинца. И где теперь Джонсон? Жив сбитый летчик. А сколько людей в могилах?

Фото: Борис Джонсон во Львове. Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency / Global Look Press

Это вырождение политики и политиков. Это бунт политических карликов, которые ничего собой не представляют. И как любые карлики, эти пытаются казаться больше, чем они есть на самом деле. Для этого они инспирируют конфликты. Поразительно, но ведь еще и Нобелевские премии мира за это получают. Вот уж точно сюрреализм последних времен. И когда вместо одного старика Джо приходит другой старик Дональд, трудно надеяться на качественные изменения в мировой политике, как бы мы там сейчас ни прогнозировали. Потому что сама большая политика выродилась. Хорошо, мне сейчас ожидаемо возразят: но ведь они — эти макроны и шольцы — реально ничем не управляют. Так кто тогда управляет? Тот самый deep state, скажут мне. Или масоны. Или рептилоиды. Или владельцы транскорпораций. Или старейшины орденов. Но мы-то сейчас не об этом. Если политики реально ничем не управляют, то им надо исчезнуть. В них нет и не может быть никакой надобности. А если они что-то решают, то пусть заткнутся в этих воинственных речах. Потому что эти речи прямо сейчас толкают мир в апокалиптическую бездну.

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Владимир Путин сказал: мы готовы к переговорам. Наш президент сказал еще раньше: единая Европа — от Владивостока до Лиссабона. Ну и? Что сделали по ту сторону океана? Соврали. Там одна ложь — и ничего больше. Я стану уважать там лишь того, кто честно скажет: пора останавливать эту бойню. Потому что она не выгодна никому. Потому что погибают тысячи людей, а страдают сотни тысяч и миллионы. Это разрушает нашу планету. Это убивает.

Единственные, кому это все выгодно, — воротилы военно-промышленных комплексов. К слову, если мы начали о Карибском кризисе, то одна из версий гласит, что Джона Кеннеди убрали как раз-таки лидеры ВПК из-за того, что он, не начав войну, лишил их гигантских барышей. Их имен мы не знаем, а вот Кеннеди вспоминаем, и подчас не самым плохим словом.

В нынешнем же положении дел очевидно одно: так больше продолжаться не может. Политические элиты — западные прежде всего — вообразили о себе слишком много, но в реальности они не способны, похоже, ни на одно созидающее действие. Так что, пожалуйста, кто-нибудь остановите их, пока они не погубили всех нас!