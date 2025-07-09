В Индии устроили человеческое жертвоприношение. На месте нашли обезглавленный труп
Человеческое жертвоприношение устроили жители Индии. Недалеко от деревенской площади в Тикамгархе нашли обезглавленный труп 32-летнего мужчины.
Убитым оказался Ахилеш Кушваха — житель деревни. Его отрубленную голову обнаружили рядом с флагом на местной площади Патулия Баба в районе Виджайпур. Туловище лежало неподалеку, сообщило издание The Times of India.
«Полиция из участка Чандера вместе с судебно-медицинской группой и кинологическим подразделением прибыла на место и отправила тело на вскрытие в больницу Джатара», — уточнили авторы материала.
Следователи нашли на месте происшествия лимоны, соленые закуски, спички, связку тонких сигарет и курительную трубу. Местные считают, что кто-то провел черномагический оккультный обряд — человеческое жертвоприношение. Полиция заверила, что рассматривает все версии.
«Расследование продолжается, и мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы и вскрытия», — сказали правоохранители.
Что известно о погибшем и его семье
Ахилеш вышел из дома в субботу около 15:00, чтобы купить молока, и больше не вернулся. Его тело обнаружили рано утром в воскресенье недалеко от дома.
В тот же день в семье погибшего случилось еще одно горе — умер его отец Гола Кушвахи. Причиной стало продолжительное заболевание. Известно, что мать погибшего страдает от психического расстройства. У мужчины остались два младших брата в возрасте четырех и 17 лет. Местные жители и общественные деятели потребовали провести серьезное расследование.
Жертвоприношения в Индии
Индия всегда славилась своими необычными традициями, огромным количеством религиозных культов и изощренным поклонением различным богам. Практика принесения человека в жертву в Индии называется пурушамедха. Процедуру проводили в дань богам, для исполнения желаний, процветания государства и улучшения жизненных условий.
Сегодня любые обряды человеческих жертвоприношений запрещены Конституцией Индии. Но по сей день в стране существуют религиозные культы, практикующие жестокие убийства человека в дань богам.
С начала XXI века в Индии совершили девять подтвержденных жертвоприношений. В 2020 году по такому делу задержали 11 человек, все они входили в состав культа поклонения «черной» Богине Кали.