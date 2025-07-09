В Индии устроили человеческое жертвоприношение. На месте нашли обезглавленный труп

Человеческое жертвоприношение устроили жители Индии. Недалеко от деревенской площади в Тикамгархе нашли обезглавленный труп 32-летнего мужчины.

Убитым оказался Ахилеш Кушваха — житель деревни. Его отрубленную голову обнаружили рядом с флагом на местной площади Патулия Баба в районе Виджайпур. Туловище лежало неподалеку, сообщило издание The Times of India.

«Полиция из участка Чандера вместе с судебно-медицинской группой и кинологическим подразделением прибыла на место и отправила тело на вскрытие в больницу Джатара», — уточнили авторы материала.

Следователи нашли на месте происшествия лимоны, соленые закуски, спички, связку тонких сигарет и курительную трубу. Местные считают, что кто-то провел черномагический оккультный обряд — человеческое жертвоприношение. Полиция заверила, что рассматривает все версии.

«Расследование продолжается, и мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы и вскрытия», — сказали правоохранители.