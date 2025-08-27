Президент Сербии Александр Вучич, беседуя корреспондентом EuroNews, в очередной раз подтвердил неизменность своего политического курса на евроинтеграцию. «Пока я не покину это место, Сербия будет твердо следовать пути ЕС, она будет приведена к курсу, нацеленному на вступление в ЕС, проводя необходимые реформы. Но есть и другие вещи, которые мы можем сделать вместе: уникальный рынок, регион без реальных границ, без препятствий для торговли или движения капитала, людей и всего остального. Это то, чего нам нужно достичь, прежде чем мы станем ближе к ЕС», — сказал он с видом человека, уверенного в правильности избранного пути.

На уточняющий вопрос журналистки, может ли он называть конкретные плюсы от вступления Сербии в ЕС как для самих сербов, так и для Евросоюза в целом, сербский лидер, заявил, что знает тысячу причин стремиться в Европу. Но, к сожалению, ни одной так и не назвал.

«Это не только экономика. В политическом плане, я думаю, Сербия может добиться многого: долгосрочной стабильности, безопасности, может гарантировать своему народу мир на многие десятилетия», — вымолвил Вучич, явно не веря в то, что сам говорит.

О каких стабильности, безопасности и мире на многие десятилетия можно говорить в условиях, когда управляемый глобалистами ЕС сделал ставку на конфронтацию с Россией, милитаризацию собственной экономики и выбрал курс на большую войну, подготовка к которой идет полным ходом?

Что такого Сербия может выиграть экономически от вступления в объединение, где любая экономическая деятельность стран-участниц давно не является частью их суверенитета, к тому же настолько зарегламентирована, что с каждым годом только усиливает разделение внутри Европы на бедных и богатых?