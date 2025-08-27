В Европу по привычке. Понимает ли Сербия, чего она ищет?
Президент Сербии Александр Вучич, беседуя корреспондентом EuroNews, в очередной раз подтвердил неизменность своего политического курса на евроинтеграцию. «Пока я не покину это место, Сербия будет твердо следовать пути ЕС, она будет приведена к курсу, нацеленному на вступление в ЕС, проводя необходимые реформы. Но есть и другие вещи, которые мы можем сделать вместе: уникальный рынок, регион без реальных границ, без препятствий для торговли или движения капитала, людей и всего остального. Это то, чего нам нужно достичь, прежде чем мы станем ближе к ЕС», — сказал он с видом человека, уверенного в правильности избранного пути.
На уточняющий вопрос журналистки, может ли он называть конкретные плюсы от вступления Сербии в ЕС как для самих сербов, так и для Евросоюза в целом, сербский лидер, заявил, что знает тысячу причин стремиться в Европу. Но, к сожалению, ни одной так и не назвал.
«Это не только экономика. В политическом плане, я думаю, Сербия может добиться многого: долгосрочной стабильности, безопасности, может гарантировать своему народу мир на многие десятилетия», — вымолвил Вучич, явно не веря в то, что сам говорит.
О каких стабильности, безопасности и мире на многие десятилетия можно говорить в условиях, когда управляемый глобалистами ЕС сделал ставку на конфронтацию с Россией, милитаризацию собственной экономики и выбрал курс на большую войну, подготовка к которой идет полным ходом?
Что такого Сербия может выиграть экономически от вступления в объединение, где любая экономическая деятельность стран-участниц давно не является частью их суверенитета, к тому же настолько зарегламентирована, что с каждым годом только усиливает разделение внутри Европы на бедных и богатых?
Впрочем, о богатых исходя из нынешнего экономического положения Германии, Франции и Италии можно говорить лишь в значительной степени условно. В нынешнем Евросоюзе богатеет только Норвегия, чей природный газ оказался вне конкуренции после разрыва экономических отношений с Россией. Кстати, а Вучич точно этого хочет?
Или он думает компенсировать неизбежное предательство российско-сербской дружбы щедрыми подачками из Брюсселя, который примет Сербию с распростертыми объятиями и возьмет на полное обеспечение? Так этого не будет. Лишних денег у Европы сегодня нет и не предвидится. Не говоря уже о том, что за возможность припасть к европейской кормушке придется заплатить куда большим предательством, а именно — официально отказаться от Косова, признав его суверенитет.
Не слишком ли дорогая цена за весьма сомнительные преференции, назвать хотя бы одну из которых Вучич так и не осмелился? Может быть, потому что их просто нет?
При наблюдении за все еще довольно пестрой толпой желающих вступить в ЕС создается впечатление, что они делают это как бы по привычке: ищут в Евросоюзе ту сытую, богатую и благополучную Европу, которой на самом деле давно нет. Слова о евроинтеграции с некоторых пор стали просто мантрами, которые адепты светлого европейского будущего произносят, не задумываясь над их реальным смыслом.
И я даже не про геополитический выбор, который настойчиво подсказывает всем бежать прочь от медленно, но неуклонно умирающего ЕС. Я о безбедной жизни, которой уже не знают сами европейцы, но о которой продолжают грезить соискатели европейского счастья.
Пора бы им проснуться.