В Европе задумали повторить11/09? Кто и зачем нагнетает дронофобию в ЕС на самом деле

В ночь на 3 октября в Европе снова навели шороху неизвестные дроны. На этот раз из-за них закрывали аэропорт Мюнхена — 17 рейсов пришлось отменить, а 15 прибывающих самолетов отправить в другие города. То, как легко неизвестные беспилотники продолжают парализовывать воздушное пространство ЕС, поражает воображение. И Европе на фоне происходящего правильнее было бы не заниматься маниакальным поиском русского следа, а задаться иными вопросами.

Путин в шутку пообещал не посылать дроны в Европу В последние дни беспилотники замечали близ аэропортов Вильнюса, Копенгагена, Бухареста, над территорией Норвегии, рядом с военными объектами Дании. В сентябре о нарушениях своего воздушного пространства дронами и истребителями заявляли власти Польши, Эстонии и Румынии.

В случившемся европейские страны ожидаемо бездоказательно обвинили Россию. Накануне на эту тему высказался и Владимир Путин. Выступая на заседании клуба «Валдай», президент в шутку пообещал, что больше не будет посылать дроны в Европу. «Ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген. Куда еще долетают? В Лиссабон», — подчеркнул глава государства.

Но если серьезно, вы же понимаете: у нас и дронов таких нет, которые до Лиссабона долетают. И целей там нет. Владимир Путин

Модератор встречи тут же заметил, чт Путин напугал Португалию и уточнил, что слова о дронах были шуткой. «Да какая же шутка, нет. <…> Предупрежден — значит вооружен», — заметил в ответ президент.

Фото: РИА «Новости»

Скоро собирать дроны будут как конструкторы «Лего» И на самом деле, будь европейские лидеры поумнее, они бы задумались о том, что сказки про русский след и оголтелое желание его искать — это, конечно, давняя традиция. Но время не стоит на месте. И со своей извечной русофобской риторикой они могут проворонить реальную угрозу. Все эти пролеты дронов над Осло, Стокгольмом и Ольборгом показали, как на самом деле легко посеять панику в спокойной Скандинавии и европейских странах.

«Сейчас у них масса вопросов и рост тревожных настроений. <…> И европейским гражданам стоит понять, что с этой историей им придется дальше сталкиваться. Ведь любые недовольные ситуацией в Европе люди могут использовать такую схему», — констатировали еще после первых инцидентов с дронами авторы канала «Друид».

Скоро собирать дроны будут как конструкторы «Лего», и с этим трудно что-то поделать. Например, механизмом могут пользоваться радикальные исламисты, или радикальные сторонники Палестины, или же мигранты из африканских стран. Всякое возможно. «Друид»

Именно об этом, по их мнению, европейцам следовало бы подумать основательно, а не винить во всем Россию. В противном случае — Европа такими темпами может запросто пропустить гораздо более важные вещи, которые подорвут изнутри всю цивилизацию Запада.

Фото: Медиасток.рф

Кто раскручивает дронофобию в Европе Тезисы «Друида» поддержал политолог Юрий Баранчик, заметив, впрочем, что свою позицию нужно изменить и России. Она, по его мнению, не должна быть просто оборонительной: мол, это не мы запускаем дроны. Правильнее было бы давать прямой ответ.

Только вот вопроса о том, чьи же дроны летают в небе Скандинавии и Европы, недостаточно. Нужно смотреть шире и спрашивать о том, «кто готовит повторение 11/09 в Европе». «Если мы не даем ответа — не говорим о том, кто это сделал, то его за нас дадут другие. Уже дают, обвиняя во всем нас. Уже давно понятно, что ключевой стратегический вопрос ближайшего будущего, в том числе исхода СВО, заключается в том, станет ли Европа ареной управляемой эскалации или нет?» — пояснил Баранчик.

И кто в этой эскалации больше всего заинтересован? Именно в ответе на этот вопрос и кроется ответ на вопрос о том, кто больше всего заинтересован в раскрутке антироссийской дронофобии в Европе. Юрий Баранчик

Политолог подчеркивает: полеты БПЛА над Скандинавией и Парижем доказали фундаментальную уязвимость западного общества, показали, как на самом деле легко парализовать критическую инфраструктуру и посеять панику в благополучных странах ЕС. «В этом контексте кампания по разжиганию антироссийской дронофобии может служить не столько инструментом консервации конфликта на Украине, сколько использоваться во внутриполитической борьбе в самой Европе», — убежден Баранчик.

Фото: РИА «Новости»

Дело в том, что главная цель глобалистов состоит в том, чтобы не допустить, чтобы растущая популярность национально-ориентированных и правых партий в Европе привела их к власти и пересмотру политики. И основной страх для глубинного европейского истеблишмента, под которым стул качается все сильнее, в том, чтобы потерять контроль над повесткой, в том, что правительства глобалистов в Британии, ФРГ и Франции вдруг потерпят поражение.

Чтобы это не произошло — все цели хороши, даже удары дронами по собственному населению и объектам промышленной, энергетической и иной инфраструктуры. Вспомним атаку на Башни-близнецы 11/09, развязавшую американцам руки, и все становится на свои места. В Европе затевается что-то похожее — готовится удар по знаковому объекту. Юрий Баранчик

Знаковых объектов для этого удара в Европе всего четыре. Это собор Святого Петра, Рейхстаг, Эйфелева башня и Биг-Бен. Баранчик уверен, что вероятность такого сценария высока. Все потому что сейчас в Европе нужно создать искусственный хаос и атмосферу военной истерии, обвинить Москву в эскалации и направить общественный негатив на нее и на поддержку войны.

Фото: РИА «Новости»

«Скандинавские инциденты — это симптом того, что население Европы стали к этому готовить. Нанеся такой удар по одному из символов Европы, можно легко ее парализовать, отвлечь внимание от внутренних проблем и предотвратить приход к власти правых партий, переключив общество на внешнюю угрозу», — пояснил он. А при таком раскладе, продолжил политолог, европейцы уже могут и действие ряда законов отменить, и выборы, поставить правые и национальные силы вне закона, и, не доводя ситуацию до 2027-2028 года, когда и должны пройти выборы в Британии, Германии и Франции, сохранить власть и контроль над бюджетом в своих руках. «Таким образом, говоря о дронах над Скандинавией и Парижем, надо искать тех, кому это выгодно. А больше всего это выгодно тем, кто может через два-три года потерять власть в Европе, то есть глубинному государству», — еще раз пояснил Баранчик. А когда понятен заказчик подготовки к военной истерии в ЕС, становится уже более ясно, как работать с этим по крайней мере в медийном плане.