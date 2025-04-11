Сегодня 09:36 В ЕС накрыли крупнейший в мире сайт с детским порно. Число пользователей-педофилов ужасает 0 0 0 Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com Мир

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Крупнейшую платформу по распространению детской порнографии накрыли в Евросоюзе в начале апреля. За четыре года существования Kidflix там зарегистрировались более 1,5 миллиона пользователей. Стекались в этом самое темное место в интернете извращенцы со всего мира.

Что такое Kidflix Kidflix создали в 2021 году по аналогии с популярными нелегальными магазинами оружия или наркотиков. На форуме пользователи могли и смотреть видео, причем со всеми удобствами — выбирая качество, тайм-коды, скорость, — и скачивать записи. Масштабы работы форума беспрецедентны — в среднем на платформе публиковали три ролика каждый час (!), многие из которых обитатели этого сайта никогда прежде не видели. Доступ к контенту пользователи получали с помощью токенов, купленных на криптовалюту или заработанных за категоризацию видео или загрузку записей.

«Цифровое измерение привело к быстрому развитию онлайн-индустрии сексуальной эксплуатации детей, предоставив преступникам платформу без границ. Некоторые пытаются представить это как чисто техническую проблему, но это не так. За этими преступлениями стоят реальные жертвы, и эти жертвы — дети», — подчеркнула исполнительный директор Европола Кэтрин Де Болле.

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

Операция «Стрим» Прикрыть гадюшнюк смогли в начале этого месяца. Операция получила название «Стрим» (Stream). Руководивший ей вице-глава уголовной полиции Баварии после объявил, что полиции удалось нанести действительно мощный удар по детской порнографии. «Один из самых мощных за последние десятилетия, если не за всю историю», — подчеркнул он. Теперь платформа полностью недоступна. Расследование и оперативная работа продолжаются — полиция ФРГ и Нидерландов успела изъять только часть серверов с материалами.

По делу о Kidflix арестовали 79 человек. Усилия к этому прилагали следователи из 38 стран. Подозреваемыми проходят почти 1400 человек (это не только непосредственные участники форума, но и те, кто мог заниматься производством контента). Их личности уже идентифицированы.

Фото: Bernd WÃ�stneck/dpa / www.globallookpress.com

Этот позорный перечень, безусловно, будет пополняться. Однако найти всех завсегдатаев форума и тех, кто выкладывал ролики, не такая простая задача. Сайт работал в даркнете, а там аккаунты не привязаны к пользователям. За премиум (да, была и такая опция) извращенцы платили криптовалютой. «Основной массе подозреваемых, выявленных следователями, было от 20 до 40 лет, а средний возраст составлял около 31 года», — сообщил на пресс-конференции старший прокурор Томас Гогер. Самому старшему из выявленных пользователей было за семьдесят, а самый младший родился в 2006 году. Как правило, все они долгое время сидели в даркнете. В целях деанонимизации пользователей специалисты изъяли три тысячи личных устройств. Еще одним итогом операции стало предоставление защиты 39 детям из разных стран.