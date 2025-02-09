«Американцам всегда платят по счетам». В Британии не оценили требований Зеленского

Британцы возмутились из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал встречи с президентом США Дональдом Трампом. Свои комментарии жители Великобритании оставили под статьей газеты The Telegraph .

В этой статье говорится, что после того, как Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, Зеленский сказал, что это «будет выглядеть как диалог об Украине без участия Украины», и потребовал встречи с американским президентом до встречи Трампа с лидером России.

«Зеленский ведет себя по-детски»

Читатели газеты высмеяли попытки Зеленского повлиять на то, на что он повлиять не в силах.

«Зеленский требует? Он уже больше не у руля с тех пор, как президент Байден, с которым он вел делишки, проиграл на выборах. Не думаю, что Дональд забыл, как Зеленский подставил его в 2020 году», — возмутился один из комментаторов.

«Получается, если Трамп в начале встретится с Зеленским, то это будет то же самое, что говорить о России без России? Зеленский ведет себя по-детски», — отметил другой британец.