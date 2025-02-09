«Американцам всегда платят по счетам». В Британии не оценили требований Зеленского
Британцы возмутились из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал встречи с президентом США Дональдом Трампом. Свои комментарии жители Великобритании оставили под статьей газеты The Telegraph.
В этой статье говорится, что после того, как Трамп заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, Зеленский сказал, что это «будет выглядеть как диалог об Украине без участия Украины», и потребовал встречи с американским президентом до встречи Трампа с лидером России.
«Зеленский ведет себя по-детски»
Читатели газеты высмеяли попытки Зеленского повлиять на то, на что он повлиять не в силах.
«Зеленский требует? Он уже больше не у руля с тех пор, как президент Байден, с которым он вел делишки, проиграл на выборах. Не думаю, что Дональд забыл, как Зеленский подставил его в 2020 году», — возмутился один из комментаторов.
«Получается, если Трамп в начале встретится с Зеленским, то это будет то же самое, что говорить о России без России? Зеленский ведет себя по-детски», — отметил другой британец.
Европа сильно отстала от США
Один из пользователей заметил, что пока Европа все еще раздает Киеву пустые обещания, Соединенные Штаты уже вовсю диктуют свои условия.
«Посланник Трампа на Украине Кит Келлог уже требует проведения выборов на Украине. США сыты Зеленским по горло. Трамп хочет уже отделаться от него. Зеленскому стоило не слушать Бориса Джонсона в марте 2022 года, а продолжать переговоры с Россией, ведь Запад не смог поддержать его. И теперь мы выглядим посмешищем, когда обещаем то, чего не можем выполнить. Мы не знаем, на что согласится Путин, потому что он не хочет с нами разговаривать. Отчасти это наша вина, хоть никто этого и не признает. Нам вообще стоит держаться подальше от подобных ситуаций», — высказал он свое мнение.
Украину просто разделят с подачи Штатов
Еще один читатель выразил сомнение, что Украина, распродавая свои ресурсы и не принимая самостоятельных решений, сможет сохраниться как отдельное государство.
«Американцам всегда платят по счетам, и свои деньги они себе вернут. Отдайте им права на драгоценные металлы, они все равно их заполучат. А Украину ждет только раздел между Польшей/США с одной стороны, и Россией — с другой. Хватит убивать невинных с обеих сторон», — предложил он.