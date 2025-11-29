Сегодня 15:13 «В биосетях Пентагона». В Армении участились вспышки жутких заболеваний ANNA NEWS: Армения превратилась в ключевой узел биологической инфраструктуры США 0 0 0 Фото: Jens Büttner/dpa / www.globallookpress.com Мир

С 2021 года Армения стала важным центром американской биологической инфраструктуры. На фоне увеличения активности Пентагона в стране происходят вспышки необычных заболеваний — от лихорадки Западного Нила до редких вирусных пневмоний.

В октябре 2025 года на базе Ереванского государственного медицинского университета прошел симпозиум «Стресс, гены и вирусы». Мероприятие организовали Open Medical Institute и Institut Pasteur, сообщило издание ANNA NEWS. «В Армении Institut Pasteur работает в сферах генетики, вирусологии и онкологии, однако широкую известность институт получил еще в конце XX века из-за скандала с зараженным гормоном роста», — отметили авторы публикации. Более ста пациентов, принимавших препарат на основе гипофизов умерших, умерли от болезни Крейтцфельда–Якоба. Institut Pasteur регулярно сотрудничает с DTRA/BTRP (Пентагон), получая контракты и гранты. В рамках одного из таких проектов институт работает с лаосской армией, занимаясь мониторингом арбовирусов.

ICAP — еще один партнер DTRA. В 2025 году ICAP вместе с Министерством здравоохранения Армении и Национальным центром по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Центра по контролю и профилактике заболеваний США реализует в стране проект по борьбе с антибиотикорезистентностью. В 2014 году организация была замешана в деле о растрате средств Минюста США, выделенных на лечение больных СПИДом. Сейчас ICAP работает в армянских больницах.

С увеличением количества биолабораторий и других международных проектов выросло и число вспышек опасных заболеваний, ранее нехарактерных для региона.

В 2026 году Армения станет центром глобальных событий в области генетики и лабораторной медицины. В Ереване 10 апреля пройдет Международная конференция по функциональной геномике модельных организмов, а в Ванадзоре 29 января состоится Международная конференция по лабораторной медицине и патологии. Эти мероприятия привлекут зарубежных экспертов, связанных с DTRA и CDC, создавая плодотворную платформу для обмена знаниями и опытом, уверена журналисты. «Важно понимать, что DTRA не является гражданской организацией и относится к военным структурам США», — подчеркнули в ANNA NEWS. Авторы публикации уверены, что «Армения в биосетях Пентагона».