14 августа 2025 17:20 В Баку описали бои с Россией словами об «ошметках». Как на угрозы ответили в Госдуме Гурулев напомнил о Чечне после оскорблений депутата Мусабекова

В Азербайджане продолжают рвать и метать из-за ударов по объектам SОСAR на Украине. Депутат местного парламента Расим Мусабеков уверяет, что Баку готов перебросить ВСУ свои МиГ-29, если атаки продолжатся. Откуда у него такая уверенность — вопрос, но говорить, как известно, не мешки ворочать. Ранее тот же политик заявил, что в случае прямого конфликта на Кавказе азербайджанская армия оставит от российских войск «ошметки».

«От вас останутся лишь ошметки» С оскорблениями в адрес Вооруженных сил России Мусабеков выступил в эфире Baku TV. «ВС Азербайджана сегодня больше и по технике, и по составу, чем все, что у России есть на Кавказе. Азербайджанская армия — профессиональные войска, а не сборище из тюремных преступников, как в некоторых российских частях», — заявил парламентарий.

Географические условия на Кавказе делают возможные военные действия против Азербайджана практически невозможными. Откройте карту и посмотрите: граница России и Азербайджана проходит через Большой Кавказский хребет. Как вы собираетесь проводить там какую-то СВО? Или десантную операцию на азербайджанское побережье? От вас останутся лишь ошметки. Расим Мусабеков

Как Гурулев предложить «пощипать» дельцов из Азербайджана Все эти речи стали ответом на высказывания депутата Госдумы, бывшего командующего 58-й армией генерала Андрея Гурулева. В минувший понедельник он прокомментировал в своем Telegram новость о выделении Ильхамом Алиевым двух миллионов долларов помощи Киеву.

Фото: РИА «Новости»

«Вообще не от большого ума портят отношения с таким большим соседом как Россия. И если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, у нас от этого ничего не изменится, а вот для них сильно изменится. А если еще „пощипать местных ребят“, которые здесь этим бизнесом занимаются, тогда очень сильно изменится. Можно и по-другому: специальная военная операция — понятие растяжимое», — предупредил тогда Гурулев. Мусабекова слова депутата, вероятно, очень задели, потому что помимо высказываний в адрес ВС РФ, он заявил, что такие как Гурулев считают, что «голова нужна только для того, чтобы носить фуражку».

Генерал напомнил о Чечне Выпады азербайджанского деятеля Гурулев вскоре прокомментировал в беседе с RTVI. Депутат подчеркнул, что никому не угрожал, а если есть сомнения на этот счет, можно внимательнее пересмотреть видео в его канале.

Фото: РИА «Новости»

«Дело в том, что есть несколько моментов ключевых. Я, если посмотреть запись, сказал буквально следующее: не надо большого ума, чтобы испортить отношения с большим соседом, причем на ровном месте. Второе. Если так вопрос стоит, то, наверное, при ухудшении отношений в ущербе будет именно Азербайджан», — пояснил собеседник издания.

Третий момент, по словам Гурулева, касается экспорта углеводородов из России, который «тоже у Азербайджана не получится».

Четвертое. Есть же ключевой момент, который был замечен (почему-то про него молчат), что там кто-то должен появиться из НАТО. Это неприемлемо. Я напомню, что специальная военная операция на Украине началась именно из-за стремления и попыток Украины вступить в НАТО. Это ключевое, правда? Вот и все. Андрей Гурулев

Комментировать нападки Мусабекова лично в свой адрес, депутат не стал, поскольку, по его словам, не считает нужным реагировать на заявления «всяких идиотов». Вместе с тем он высказался по поводу рассуждений азербайджанского депутата о том, что проведение военной операции против республики невозможно из-за гор на границе между странами. «Я всем напоминаю, друзья мои, про Чечню. Там гор не меньше», — заключил Гурулев.