Сегодня 17:43 В Азербайджане осталось нефти на 10 лет. Три прогноза для Баку без черного золота 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

ЧП с загрязненной азербайджанской нефтью минувшим летом едва не привело к настоящей катастрофе для европейских НПЗ. Румыния тогда пыталась раскачать тему о «российских диверсантах», заливших цистерны хлора в нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, а Казахстан временно вернулся к прокачке сырья через КТК. Репутационный и финансовый ущерб для Баку был очень серьезным. И даже сейчас он еще не до конца подсчитан. А более долгосрочные прогнозы для Азербайджана звучат еще печальнее. Нефти у него на самом-то деле осталось совсем немного.

Когда у Азербайджана кончится нефть Добыча нефти у республики падает ежегодно, и это продолжается уже много лет. Квоты страна давно не выбирает, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам эксперта, бакинские месторождения, где добыча началась еще во времена Российской империи, истощены. «Знаменитая история, что туда еще братья Нобели приезжали, добывали, построили завод. Это была одна крупнейших в мире компаний. Нобелевская премия с этих денег выплачивалась, и до сих пор отчасти», — напомнил он в беседе со «Свободной прессой».

Фото: РИА «Новости»

С учетом критического состояния месторождений даже крупные инвестиции в отрасль могут лишь снизить темпы падения добычи, пояснил Юшков. Но речи о том, чтобы удержаться на том уровне, который есть, даже быть не может. В газовой индустрии при этом наблюдается другая тенденция. Там, напротив, смогли увеличить добычу, запустив крупное месторождение Шах-Дениз-2. Но для нефти все весьма печально, хотя пока республика остается нефтеэкспортером.

«В основном нефть идет по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан. В турецком порту она грузится в танкеры и доставляется в Европу. <…> Европейцам надо было чем-то заместить российскую нефть после 2022 года. Италия, Франция, Балканы нефть разбирают. Турция в меньшей степени, потому что у нее есть возможность покупать у нас дешевле», — рассказал Юшков.

Азербайджан не испытывает проблем с реализацией. Основная проблема у него с тем, что довольно интенсивно падает добыча. Может, через 7−10 лет они станут из нефтеэкспортеров импортерами, но пока держатся. Игорь Юшков

И в Баку, скорее всего, не питают на этот счет никаких иллюзий, продолжил специалист. Хотя власти и могут делать какие-то громкие заявления, но скорее ради привлечения инвестиций.

Фото: РИА «Новости»

«Могут говорить, что у них есть потенциал, есть где бурить, что разрабатывать: „Приходите, и мы будем много добывать“. На практике, думаю, открыть крупные месторождения нефти вряд ли получится. Там вся геологоразведка проведена. Если бы было что-то привлекательное, то уже ввели бы в эксплуатацию», — подчеркнул Юшков.

Не думаю, что даже нынешний объем добычи удержат, не то что Европу зальют. Как правило, когда в Баку говорят об увеличении поставок энергоресурсов в Европу, то имеют в виду газ. Эти запасы еще есть. Но есть проблема в рынке сбыта. Нефть легко перевозить, а газ в случае с Азербайджаном можно транспортировать только трубопроводами. И нет гарантии рынка сбыта. Европейцы же не отказались от программы декарбонизации. Они планируют вообще отказаться от ископаемых источников энергии. Игорь Юшков

Таким образом, ситуация получается патовая: чтобы попытаться наращивать добычу, надо вкладываться. Чтобы вкладываться, надо на десятилетия вперед гарантировать себе рынки сбыта с высокой доходностью. Но Европа на это подписываться не станет и объяснит свою логику очень просто: мол, мы бы, может, и взяли бы, но сейчас, а на 10 лет вперед не гарантируем, что будем покупать. Для европейцев это удобно, а для Баку означает некую ловушку: нет инвестиций, чтобы вкладывать в ресурсную базу, заключил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

На смену «большой нефти» придет «малая нефть»? Армянское издание CivilNet вместе с тем полагает, что прогнозное утверждение о том, что в Азербайджане в ближайшие несколько лет закончится экспортная нефть, вовсе не означает, что страна останется без нефти полностью.

По оценке военного эксперта ереванского Регионального центра демократии и безопасности Эдуарда Аракеляна, закончиться может «большая нефть» (и начало процесса было положено еще в 2011 году), но после наступит эпоха «малой нефти», и длиться она может дольше, чем первая.

Интересно Еще осенью 2012 года Ильхам Алиев, сначала молча наблюдавший за резким падением добычи нефти на блоке АЧГ, в одном из публичных выступлений обвинил во всем международный консорциум во главе с BP и добавил, что в результате этого Баку недополучил восемь миллиардов долларов. После, получив обещания компании о планах по стабилизации и допинвестициях, Алиев стал обвинять «внешние силы, армянское лобби и местную оппозицию» в том, что они «чрезмерно выпячивают вопрос и пытаются показать, что между Азербайджаном и консорциумом есть проблемы». После публичных претензий Алиева в адрес руководства BP снижение в 2013 году чуть ли не в директивном порядке замедлилось и годовая добыча составила 32,2 миллиона тонн. Еще осенью 2012 года Ильхам Алиев, сначала молча наблюдавший за резким падением добычи нефти на блоке АЧГ, в одном из публичных выступлений обвинил во всем международный консорциум во главе с BP и добавил, что в результате этого Баку недополучил восемь миллиардов долларов. После, получив обещания компании о планах по стабилизации и допинвестициях, Алиев стал обвинять «внешние силы, армянское лобби и местную оппозицию» в том, что они «чрезмерно выпячивают вопрос и пытаются показать, что между Азербайджаном и консорциумом есть проблемы». После публичных претензий Алиева в адрес руководства BP снижение в 2013 году чуть ли не в директивном порядке замедлилось и годовая добыча составила 32,2 миллиона тонн.

«Вероятно, через четыре-пять лет нефти на экспорт станет меньше, но какое-то количество Азербайджан будет добывать еще долго», — пояснил Аракелян. И тут же привел неожиданный пример с Республикой Габон, где в 1998 году после выхода на пик добыча начала неуклонно падать, и Габон стал ежегодно добывать около половины пикового объема.

Старые месторождения при этом истощаются, новых крупных не найдено, а 90% сырья страна отправляет на экспорт, но запасов при современном темпе должно хватить лет на 20. Может быть, пример Габона должен был как-то, по мысли автора материала, приободрить Баку. Как знать.

Фото: РИА «Новости»

Очевидно другое: продолжая конфликтовать с Россией, Азербайджан лишает перспектив свою нефтегазовую отрасль. Перспективы, которых Баку лишает сам себя Для любой постсоветской страны обмен сырьем в нефтегазовой сфере с Россией, транзитные возможности, кооперация с ней в сфере международной торговли энергоносителями являются реально выгодным сотрудничеством, констатировал в комментарии для портала «Нефть и Капитал» глава Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК Вячеслав Мищенко. «Как бы страны Закавказья ни пытались диверсифицировать свои поставки и торговлю, им всем необходима нормальная и здоровая кооперация с российским рынком, причем что с товарным, что с товарно-сырьевым. И как показали последние 30 лет, односторонний вектор развития, при котором работа с РФ исключалась, ни к чему хорошему страны в регионе не приводил», — подчеркнул он.

Даже опыт Азербайджана 1990-х и начала 2000-х годов показал, что взаимосвязь только с Турцией приносила выгоду турецким компаниям, а не азербайджанскому бизнесу. Вячеслав Мищенко

Работа с российским нефтегазом, по словам специалиста, несет для Азербайджана большой потенциал, в том числе и в качестве транзитера газа при поставках из РФ в Иран. «Более того, надо помнить, что Россия намного избыточнее энергоресурсами, чем любая другая страна, которая граничит с Азербайджаном. Именно Россия при необходимости всегда может предоставить нужное количество углеводородов, если их станет недостаточно», — указал Мищенко. Сценарий с недостатком сырья специалист рекомендовал оценить на примере Узбекистана, который из экспортера (за счет роста внутреннего потребления) превратился в страну, нуждающуюся в импорте газа.